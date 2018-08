La revolución de los buenos

Ernesto A. Holder

Si no estuviéramos metidos en el embrollo que estamos, tendría en este espacio la oportunidad de contextualizar a fondo la muerte el jueves pasado, de la cantante de música Soul y Gospel, la afroamericana Aretha Franklin. Resaltar su arte musical que tanto influyó en la vida estadounidense y subrayar con triple línea —artística, social y cultural— su mirada y participación en los avances socioculturales y políticos de su época.

Es decir, es un tanto difícil ahondar en estos temas, porque nos toca estar vigilantes ante los sucesos inmediatos y, por otro lado, la intención de escritos de esa naturaleza sería la de ofrecer perspectivas históricas que permitan que (a los que no tuvieron la oportunidad de vivir el tiempo en que ella hizo sus aportes), por lo menos pudieran aprender de los que sí tenemos alguna idea de eso.

Pero igual, sería un tanto difícil, porque no hemos consolidado un sistema educativo universal que sentara bases de inclusión cultural. Si hubiéramos hecho lo necesario aquí en Panamá para fortalecer la educación universal, podría expandir un poco sobre ella, Aretha Franklin. Verla desde varias perspectivas, elucubrar sobre lo que ella significó en la cultura popular de Estados Unidos y de otras poblaciones influenciadas. Pudiéramos estar conversando sobre el tiempo que le tocó vivir; tiempo de amenazas y retos para la población afroamericana y que, de varias maneras, su arte tuvo influencias en la vida de otras naciones, incluyendo la nuestra.

Pero no, no es así. No se puede establecer una conversación sobre estos personajes universales tan fácilmente; hacer un intercambio de opiniones intergeneracional, cuando los horizontes del conocimiento son tan estrechos y resulta inmenso el abismo cultural entre las generaciones que no la conocieron ni tuvieron influencias directas ni accidentales de gente como ella y otros actores. La cultura general para eso no está y eso es una verdadera lástima, porque en vez, nos toca tratar de opinar a favor de las causas que tenemos por delante, las que han fortalecido la corrupción y que hemos dejado florecer debajo de nuestras narices; las que nos amenazan seriamente y por alguna razón pienso que muchos no están tomando en serio.

Una revolución es necesaria, olvídense de las armas o de irse a las montañas. No me refiero a eso. En los tiempos en que la música y la influencia de Aretha Franklin le daba forma al escenario musical y social, esa presencia fue fundamental para darle sentido a un movimiento contra el racismo que retaría el statu quo y cambiaría la historia de los Estados Unidos hacia el establecimiento de derechos civiles para la comunidad negra.

Esa revolución atizada durante su desarrollo por el arte y la música de Franklin y artistas como ella, tuvo sus inicios en parte cuando Rosa Parks, una mujer negra, el 5 de diciembre de 1955, retó el estado de las cosas, al no darle su asiento en el autobús a un hombre blanco. Su arresto dio inicio a una revolución, pacífica en gran medida, pero revolución al fin. Por 12 meses, se llevó a cabo el Montgomery Bus Boicott , en donde la comunidad negra no utilizó el trasporte público como protesta. Caminaron de ida y de vuelta todos los días y esa acción, firme y contundente, doblegó el sistema y trajo cambios significativos para la vida de cientos de miles de afroamericanos.

Si queremos cambiar las cosas en este país, la revolución de los buenos es imperativa. Hay que realizar actos concretos y revolucionarios, como en Montgomery. La quejadera en las redes sociales no funciona. Los corruptos se burlan de nosotros con su juego de no mover mucho el piso para que no se caigan todos.

No son ellos, somos nosotros, los supuestamente buenos. Los que creemos y afirmamos que ‘los buenos somos más'. Si eso fuera cierto, esto ya se hubiera corregido. Tendríamos un mejor país. Cada cinco años votamos por el menos malo, y lo que va del inicio de esa campaña electorera, ese principio continuará. Si fuéramos tan buenos como decimos ser, no aceptaríamos baratijas, bandoleros o embusteros para representarnos; que nos sonríen y nos agradecen el voto para seguir desangrando el país.

Una revolución inmediata para entonces hacer la revolución educativa para sacarnos del embrollo este, construir mejores ciudadanos para conversar sobre otras cosas, puntuales y universales.

COMUNICADOR SOCIAL.