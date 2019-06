Los retos económicos del nuevo Gobierno

Frank De Lima

opinion@laestrella.com.pa



Sin duda la administración Varela ha sido un fracaso en materia económica. Nuestro país, que era la envidia del resto del mundo, gracias a nuestro crecimiento económico en plena crisis financiera global, ahora tiene grandes retos por delante. Les tocará al presidente electo, Laurentino Cortizo, y su equipo reversar la tendencia a la baja en rubros importantes como turismo, comercio y exportaciones, entre otros. Agregado a esta situación tenemos que las recaudaciones tributarias están en rojo, el crecimiento económico está a un tercio de lo que llegó a estar hace 7-8 años y nuestro sistema financiero está bajo constantes amenazas de organismos supranacionales, como la OCDE, GAFI y Unión Europea. Solo tenemos que recordar los notorios ‘Panama Papers' que acabaron con la firma Mossack & Fonseca. La imagen de nuestro país fue manchada grandemente y el Gobierno no hizo nada para defenderla.

Más bien, las acciones tomadas por el Gobierno agravaron aún más el ‘problema' con el mal llamado comité de notarios. También el Gobierno no hizo absolutamente nada para defender a la familia Waked cuando los Estados Unidos los puso en la Lista Clinton sin presentar una sola prueba en contra de los Waked. Esto llevó a que miles de familias panameñas perdieran sus trabajos en las empresas de los Waked, que fueron vendidas a precios de remate o los cuentahabientes y accionistas de Balboa Bank que perdieron parte de sus depósitos.

Con relación a las recaudaciones tributarias, la Dirección General de Ingresos tiene dos años en acefalía y todos los avances en la reestructuración de la DGI fueron desechados. Hay que modernizar la DGI para que sea más eficaz y eficiente en el cobro de los impuestos. Según cálculos de la propia DGI hay una evasión de más de $500 millones anuales en solo ITBMS. Tenemos que recordar que también las recaudaciones sufrirán bajas por la disminución del impuesto del inmueble y la deducibilidad de los gastos de educación privada a partir de este año. Una baja recaudación de impuestos afecta la capacidad del Gobierno de generar inversión pública.

Para poder reactivar la economía y generar empleo se debe enfocar en esas áreas de la economía donde Panamá tiene una ventaja competitiva y que son fuertes generadores de empleo. Hay dos que cumplen con ese criterio que son el turismo y logística. Aquí hay algunos ‘quick wins' para lograr reactivar la economía.

En materia de turismo se han perdido 30 000 empleos y la ocupación hotelera está en su punto más bajo. Es urgente la campaña de promoción internacional y volver a instaurar el seguro al turista que Varela eliminó. Se deben atraer aerolíneas de bajo costo, como Jet Blue y Southwest que traerían turistas de EU y volver a traer VivaColombia. También se requieren más vuelos chárteres a Río Hato. Es urgente terminar el Centro de Convenciones de Amador y que la empresa encargada de la administración de la misma lo comience a promocionar.

En logística nuestro país tomó el gran reto de ampliar el Canal, pero no estamos aprovechando las oportunidades que existen alrededor del Canal. Lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es definir si el puerto de Corozal va o no va. Si va, que la ACP comience su construcción de una vez. Si no va, entonces que se defina dónde iría el nuevo puerto del lado Pacífico que es tan necesario y que se licite la concesión a la brevedad. Lo otro que se debe hacer es concesionar la antigua base Sherman del lado Atlántico. Durante mi gestión, había un grupo de empresarios norteamericanos que quería hacer en Sherman un centro multimodal con puerto, astillero, hotel, etc. El punto es que estas tierras tienen un gran potencial y se deben explotar para generar mayor actividad logística y por ende inversión y empleos.

He leído que el presidente electo Cortizo quiere llevar adelante un proyecto ley para crear el marco legal para Asociaciones Público-Privadas. Me parece una buena idea. Recuerdo cuando nosotros tratamos de pasar este tipo de legislación que fue torpedeado por izquierdistas que decían erróneamente que se quería privatizar la salud y la educación. La realidad es que con la capacidad limitada de inversión que tendrá el nuevo Gobierno se requieren otros instrumentos para generar inversión. Un proyecto que cumple con el esquema APP y que estaba bien adelantado era la anhelada Ciudad Gubernamental que fue parada por Varela sin razón de ser.

El nuevo Gobierno tiene un gran reto en poner en marcha la economía una vez más. El potencial está. Gracias a nuestra posición geográfica, el Canal, nuestro centro financiero, entre otros, tenemos ventajas competitivas importantes. Ahora es cuestión de darle coherencia a una política económica, elaborar un plan de inversión que acompañe esa política y generar confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como puerto seguro para sus capitales. La designación del Dr. Héctor Alexander como titular del MEF es un buen primer paso.

Todos queremos que a Panamá le vaya bien. No aguantamos cinco años más de incapacidad y venganza. Queremos paz y prosperidad.

EX MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.