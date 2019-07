Se requiere una decisión técnica

Redacción La Estrella de Panamá

El control de precios de 22 productos de la canasta básica de alimentos fue una decisión política del pasado Gobierno y que se mantuvo por cinco años, a pesar de las quejas, tanto de productores como consumidores, por su inconveniencia y porque nunca cumplió su cometido de abaratar la canasta básica. ¡Punto! Siempre había escasez y varios productos empeoraron su calidad, además que muchos productos no regulados se encarecieron y los consumidores terminaron pagando más en supermercados y abarroterías. Por eso, insistimos que renovar el control de precios otros seis meses es reflejo de que, en el fondo, todavía no se entiende el problema. Frente al fracaso de la medida de la Administración Varela, la desregulación de precios de la Administración Cortizo debe ser una decisión técnica y acompañada de la implementación de cadenas agroalimentarias, del fortalecimiento de la Acodeco, de la promoción de la libre competencia y creación de mercados periféricos para vender productos nacionales; de una rebaja de aranceles de productos no sensitivos y la reconversión del sector agropecuario para hacerlo más eficiente y productivo. Basta ya de jugar al ensayo y error con el mercado de alimentos, ya bastante distorsión causó la medida del control de precios por cinco años para que no existan argumentos sólidos para salir de ella. Estamos frente a una coyuntura; se requieren las mejores ideas para modernizar nuestro anticuado sistema de producción y comercialización de alimentos. Sobre este tema seremos críticos, porque con la comida no se juega.