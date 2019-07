Reformas, otra burla al país

Laura Candanedo





Utilizar el argumento de que una Constituyente Originaria retrasaría el ‘desarrollo económico' del país es un absurdo total. Por décadas, nuestro país ha padecido esta estructura administrativa que es un régimen autoritario, totalmente alejado de lo que es una democracia. No hay rendición de cuentas, es limitado, ineficiente y está carcomido por la corrupción. Impunidad, corrupción e ineficiencia son sus principales características. Ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es confiable y tampoco ninguna institución del Estado.

Personas cuestionadas por malversación de fondos públicos, nepotismo, tráfico de influencias, incluyendo para conseguir bienes y territorios que pertenecen a todos, y otros delitos pueden ser candidatos a puestos importantes u ocupar puestos públicos.

Con esta situación, reformas que deberán ser aprobadas por un órgano que requiere cambios radicales, que tiene cero credibilidad, y confeccionadas por individuos que la población no escogió ni competentes para esa función, jamás conseguirán orden, transparencia, seguridad para inversiones serias ni ningún desarrollo.

Con la historia de ‘estimular el desarrollo económico', las instituciones en Panamá autorizan violar leyes, normas de desarrollo urbano, de seguridad y así municipios y Estado promueven la inseguridad ciudadana y devaluación de la propiedad privada. Funcionarios del actual Gobierno ahora se autodenominan ‘facilitadores' para seguir con estas prácticas.

Publican que Panamá tiene un ‘desarrollo económico sobresaliente' y que ‘somos el Singapur de América'. Esta última, declaración que revela absoluta ignorancia sobre la historia de ese país.

Si tenemos un ‘desarrollo económico sobresaliente' ¿por qué el país tiene una deuda astronómica, recientemente e irresponsablemente aumentada por el nuevo Gobierno, y el sistema de salud pública Minsa y CSS es de la peor calidad? ¿Por qué no hay suficientes hospitales ni centros de salud, y los que hay no son eficientes ni están en excelentes condiciones? ¿Por qué no hay medicinas, insumos, equipos ni suficiente personal? El sistema educativo igual, en pésimas condiciones. ¿Por qué no hay suficientes escuelas y las que hay están en condiciones menos que aceptables, son inseguras y un riesgo para la salud y seguridad de estudiantes y personal ni funcionando correctamente? ¿Por qué la educación es mediocre? ¿Por qué hay alto desempleo, pobreza extrema y alta delincuencia? ¿Por qué la infraestructura de servicios, agua, alcantarillado, electricidad está colapsada e inexistente en sectores? ¿Y ciudades aún con tendido eléctrico aéreo? ¿Ciudades sucias que es además un problema de Salud Pública? ¿Por qué el sistema judicial es una vergüenza? Entre otras cosas, ¿una Corte Suprema que emite fallos que no se acatan y esta Corte hace nada para que se cumplan? ¿Por qué es prioridad entregar dinero público a diputados en lugar de invertirlo en salud, educación y en todas las necesidades apremiantes del país?

¿Y dónde está el dinero del Canal?

Singapur en los años 50 era un país más del Tercer Mundo y sin recursos. Desempleo elevado, educación mediocre, pobreza y corrupción extendida.

La dirigencia del Partido PAP dejó claro que la única manera de sacar al país de la pobreza era atraer inversiones serias al país para lo que era necesario:

Instituciones de calidad, administración eficiente y segura, Imperio de la Ley, guerra abierta contra la corrupción, definida en forma amplia.

Solo cuando Singapur castigó severamente la corrupción, que incluyó castigo a altos funcionarios de la administración, adquirió orden, seguridad y su afamado desarrollo económico. Desarrollan campañas de sensibilización contra la corrupción en el sistema educativo desde secundaria; en cine, televisión con propagandas y anuncios, insistiendo en las duras consecuencias legales que enfrentan los corruptos. ¿Tiene esto alguna similitud con Panamá?

Panamá debe tener una nueva estructura política con una Constituyente Originaria, y así será.

ARQUITECTA