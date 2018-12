Álvaro Andrade Berroa

El radioaficionado es la persona que está autorizada para emitir y recibir mensajes radiados, usando bandas de frecuencias jurídicamente establecidas por el Estado.

La radioafición es un servicio regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que es la que rige a nivel mundial los servicios de las telecomunicaciones, que tiene las instrucciones, la intercomunicación y las investigaciones técnica efectuadas por aficionados, esto es por personas definitivamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

El radioaficionado para poder montar una estación de radio, lo primero que tiene que tener es una licencia que le permita trabajar dicha estación y lo que debe hacer es realizar un examen teórico práctico, que la Dirección de Medio de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno, le presenta al aspirante y este tiene que calificar para licenciarse y que está apto para poder trabajar como radioaficionado en todo el territorio de la República de Panamá.

Cuando esta oficina le otorga la Resolución al participante, en ese mismo documento se le asigna un indicativo, alfa numérica así, donde le indica la zona a que pertenece y las letras que se le otorgaron como radioaficionado, una vez que tenga el carné y la resolución firmada y sellada por las autoridades competentes que regulan esta materia, puede hacer uso de cualquier tipo de radio, sea portátil, móvil, base y multibanda (HF).

Casi la mayoría de las personas que al momento de recibir sus credenciales que indican que son radioaficionados activos vigentes, tratan de salir al aire con un radio portátil o móvil para entrenar su indicativo y darse a conocer a través de los diferentes repetidores que existen en el país y en la banda de dos metros.

Recuerdo al padrino que tuve en el inicio de mis primeros momentos en la radio, me dijo ‘el día que compras un equipo, haz una buena inversión, compra 95 % en una buena antena y 5 % de un radio', esa persona me enseñó a modular y la forma como se debe tener un equipo y además lo consideraba una persona que conocía y con vasta experiencia: HP1LV Luis Veiga, (QDEP), conocido en la radio como el gran LORO VERDE.

En Panamá no venden equipos como los años anteriores, ahora los radioaficionados mandan a comprar a Estados Unidos sus equipos y hay que ver que todos esos artículos de radios son muy costosos, aun así, le prestan una ayuda a la comunidad en comunicaciones de emergencias en casos de desastres o catástrofe, donde utilizan sus equipos personales adquiridos de su propio pecunio.

En Panamá existen varias agrupaciones de radio registradas en la Dirección de Medios de Comunicación Social de Ministerio de Gobierno, tanto en la capital como en el interior del país. El radioaficionado no está obligado a pertenecer a estos clubes de radio, y puede afiliarse al que más le simpatiza o estar independiente y la ley no lo prohíbe, lo único que el radioaficionado debe hacer buen uso de las diferentes bandas que transmiten sus comunicados, ya sea por las bandas de dos metros o en las otras bandas que no usen repetidores, tales como las de 20, 40, 80, 15, 6 metros etc., tiene que hacer uso de una buena conversación, sin utilizar palabras soeces o vulgares, ya que cuando hace sus trasmisiones mucha gente lo está escuchando y copiando a nivel mundial, siempre y cuando tenga una buena propagación en las ondas hertzianas.

Hay que mencionar que en lo que va de este año los radioaficionados han realizados varios eventos, tales como fiel days, expediciones a la Isla Cébaco, transmisiones en los puntos altos del país, expedición en las montañas de Santa Fe en Veraguas, Los Faros, y en estos últimos días Jambore del Aire de los Scout que es un evento a nivel mundial, donde los radioaficionados le prestan ayuda al escultismo mundial, donde los Scouts se comunican con sus colegas de otros países, aquí varias agrupaciones de radios que existen en el país prestaron su ayuda a este evento, tanto en la capital como en el interior del país.

En Panamá, el sistema digital ya se encuentra en uso por los radioaficionados, ya que hay repetidoras en casi todo el territorio nacional, que a través de una nueva agrupación de radio está naciendo en estos momentos y han instalado varias repetidoras digitales que se está constituyendo el Grupo Digital C4FM Panamá, que a través de varios radioaficionados con vasta experiencia en la radioafición han adquirido muchos equipos totalmente digitalizados que se han instalados en diferentes puntos del país, para estar comunicados en la red nacional en un HUB Nacional de repetidoras C4FM Panamá. Felicitamos a estos colegas que con sus esfuerzos pecuniario han comprado todos estos equipos.

73 cordiales y hasta la próxima.

HP1DAV