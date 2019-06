Álvaro Andrade Berroa

Desde que la radioafición en Panamá se inició, empezó con tropiezos, ya que en aquellos tiempos el Gobierno de EUA controlaba todas las comunicaciones en nuestro país por la existencia de la llamada Zona del Canal y sus bases militares.

En la década de los años 40 y a principios de la Segunda Guerra Mundial nacieron los primeros radioaficionados panameños que fabricaban sus propios equipos de radio en la clandestinidad. Las autoridades zoneítas vigilaban todas las transmisiones que se generaban a través de esos equipos caseros construidos por estos radioaficionados anónimos. Existió un militar estadounidense con rango de coronel (Richard Prescott), llamado el azote de los radioaficionados panameños, que andaba en la vigilancia de todo lo que eran comunicaciones.

En esa misma década de los años 40 fueron naciendo las agrupaciones de radio que hoy existen. El número de radioaficionados se ha incrementado, pero ninguna de las agrupaciones que hoy en día se encuentran activas y vigentes imparten la docencia necesaria a aquellos que se están iniciando en la radioafición. Existe desunión y rivalidad entre los diferentes clubes y agrupaciones, algunas registradas legalmente en la Dirección de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno.

A veces me pregunto si estamos los radioaficionados preparados para una emergencia que, Dios no quiera, llegara a ocurrir en nuestro país. Mi respuesta es no, pues, pudimos ver y escuchar que en el último movimiento telúrico, que ocurrió en una escala de 6.4, nadie salir al aire. Solo fue hasta que un grupo de radioaficionados que se encuentra haciendo radio a través de una rueda denominada Rueda HP PANAMÁ, AMIGOS Y VECINOS, en la frecuencia de 7236 MHz, que se hicieron presentes antes de realizar su emisión diaria a las 23.00 horas UTC, o sea a las 18 horas local. Iniciaron los diferentes colegas en esa frecuencia reportando los siniestros que habían sentido y visto en la zona tercera y de las más afectadas, que fue el distrito de Barú en Puerto Armuelles, informando que se derrumbaron varios caserones de madera, construidos en 1935 en las fincas bananeras de Zapote, Corredor, Ceiba y otras más.

De allí en adelante, hemos tratado de ver cómo tener el apoyo de todos los radioaficionados para realizar una hermandad entre todos, poniendo a un lado intereses individuales y clubes de radio.

Con el nacimiento de esta nueva rueda en el éter, hemos observado que ha tenido una acogida extraordinaria entres los colegas radioaficionados de las diferentes zonas y que se encuentran participando a diario. Es más, ha tenido tanta aceptación que hay varios países que se encuentran participando con el grupo de colegas radioaficionados panameños. Podemos mencionar a Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Estados Unidos. Cuando la propagación en la transmisión de esta rueda no ha sido favorable, estaciones de El Salvador y Colombia han tenido que actuar como Estaciones Control, para poder copiar y transmitir. Estos colegas vecinos de otros países, han colaborado con el grupo panameño para que se pueda transmitir la rueda.

Hasta el 25 de junio de 2019, la rueda va por la edición 101 con una nutrida participación y esperamos que muchas otras estaciones se unan, ya que están renovando sus licencias, gracias al nuevo Decreto Ejecutivo N° 64, de 28 de mayo de 2019, donde se establecen nuevas disposiciones favorables para el Servicio de Radioaficionados en la República de Panamá.

Este nuevo Decreto Ejecutivo busca simplificar los procesos para obtener y renovar las licencias, donde también se resaltó la heroica labor que realizan los radioaficionados, quienes, en casos de desastres y cuando los servicios públicos fallan, son los que ayudan, a través de sus transmisiones, a salvar vidas con una comunicación efectiva.

Aprovechamos la oportunidad, y hablando de este nuevo Decreto Ejecutivo, informamos a todos aquellos radioaficionados con licencias vencidas y que no han tramitado dicho documento, que se está dando oportunidad para que presenten su carné o licencia vieja, el resuelto y si no lo tienen, que comparezcan ante las oficinas de Medios de Comunicación Social, en el edificio Interseco, primer piso, ya que se les ha dado un plazo de noventas días, a partir de promulgación del decreto, para que llenen el formulario para su nueva solicitud, renovando su indicativo, sin tener que presentar examen. Hay que aprovechar esta oportunidad que se les está brindando, para poder seguir fungiendo con su nueva licencia como radioaficionado en la República de Panamá.

73 CORDIALES Y HASTA LA PRÓXIMA.

HP1DAV