¿Quién realmente descubrió Abya Yala (América)?

Enrique Montezuma M.

¿Quién descubrió Abya Yala (América)? Estudios realizados han concluido que los primeros seres humanos en llegar y poblar el continente americano fueron los habitantes provenientes del continente asiático. Además, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de que hubiera sido poblada originalmente por negros, semitas, caucásicos, australoides, polinesios, vikingos u otros grupos de humanos. Existen las pruebas suficientes para afirmar que el carácter racial de los habitantes originarios de este continente tiene aún en la actualidad característica y fisionomía mongoloide.

Gavin Menzies, exalmirante de la marina británica, autor del libro ‘1421. El año en que China descubrió el Mundo', en su indagación, el capitán submarino, encontró incongruencias en los diarios del navegante Cristóbal Colón. Menzies pudo establecer cómo el emperador chino Zhu Di organizó una inmensa expedición que zarpó de China el 8 de marzo de 1421. Una flota con más de 300 navíos, algunos que alcanzaban los 150 metros de largo y 30 000 tripulantes. La cuadra, al mando del almirante Zen He, tenía la orden global de llevar a todas las naciones del mundo el mandato del celeste imperio y ordenarles rendirle tributo a Pekín. Solo quedó fuera de su exploración la región de Europa. Destino futuro para una segunda expedición, seguramente mejor armada. Al partir los navíos, se dividieron en cinco escuadrones, recorrieron casi todo el mundo.

La realidad es que para el siglo XV la arquitectura naval china era la más avanzada del mundo. Sus juncos eran mucho más grande y resistentes que los barcos europeos y contaban con avances técnicos desconocidos en occidente. Zhu Di fue el tercer emperador de la dinastía Ming y heredó una importante flota de su padre. Además, la organización de grandes armadas o de sus expediciones navales no es algo extraño en la historia china.

Según expone Menzies en su libro, los chinos no encontraron tantas cosas interesantes en América, pues China era de una cultura milenaria que casi lo tenía todo. Sin embargo, sacaron cobre de Brasil y de lo que hoy es Estados Unidos, cazaron animales en la Patagonia y recolectaron árboles maderables en el Caribe, lo que explica que en China se conocía el maíz y el arroz y otros productos que son nativos de Asia y el mismo con tres siglos antes de la llegada de los españoles en América.

Presencia de hebreos en la antigüedad en América.

Israel, en el año 600 a. C., el profeta Legí, después de que el imperio babilonio destruye a Jerusalén, él, en un barco romano, junto a muchos seguidores, viajan hacia América. En parte, en este evento aparentemente se basan los mormones para legitimar su religión. Otra de las tribus perdidas de Israel enviadas al exilio en el 700 a. C. por los asirios, se supone llegó al nuevo mundo. Eso implicaría que antiguos hebreos serían los ancestros de algunas tribus americanas. Por ejemplo, racial y culturalmente los cheroqui son un pueblo judío, sus días de ceremonia coinciden con las celebraciones judías. Los cheroqui no se parecen mucho al resto de los indígenas norteamericanos.

Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, llamadas por los pueblos originarios Abya Yala y luego por los conquistadores América, las mismas estaban formadas y organizadas así:

Estaban pobladas por distintos pueblos indígenas desde el Polo Norte hasta la Patagonia, selva de la Amazonia. Existían diversas culturas y civilizaciones, unas más estructuradas que otras, tenían idiomas propios, historias orales, sus propias administraciones de justicia, sistema de salud a base de las curaciones con plantas medicinales, administración y sistema de Gobierno tradicionales, poseían su territorio donde habitaban, tenían sus divinidades o creían en la existencia de un ser superior, mantenían una producción agrícola y pecuaria adaptada al medio y otros eran recolectores y cazadores. También tenían organizaciones sociales no uniformes, no existían la mendicidad y la pobreza, su economía estaba basada en sistemas colectivos de subsistencia o solidaridad, no se conocía el sistema individual, privado y de mercado; aunque, por supuesto, existían también los conflictos y guerras, como los han tenido todos los pueblos del mundo.

A 526 años de un supuesto descubrimiento disfrazado de invasión, ocupación y genocidio, los pueblos indígenas de Abya Yala o América, no han claudicado a la histórica lucha de resistencia de sobrevivencia.

Los actuales pueblos indígenas de América claman a voces para que la Santa Sede y los Estados latinoamericanos adopten estos pasos iniciales para comenzar el proceso de repudiar y anular la doctrina de descubrimiento después de 526 años:

• Adoptar la eliminación de la doctrina del descubrimiento del colonialismo y todas las bulas papales que dan origen al holocausto y genocidio de los pueblos originarios.

• Abogar porque todos los Estados del mundo adopten la DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre los derechos de los pueblos indígenas como ley nacional de obligación y cumplimiento.

• Abogar porque todos los Estados revisen y actualicen sus constituciones y leyes, reglamentos y políticas que afectan a naciones y pueblos indígenas y derogar leyes, reglamentos y políticas que reflejan los perjuicios etnocéntricos, feudales y religiosos de la Doctrina de Descubrimiento.

• Que el 12 de octubre de cada año sea declarado por la Santa Sede como Día de Duelo internacional por las Víctimas Indígenas del Encuentro de Dos Mundos .

Solo la solidaridad internacional con los pueblos indígenas de América ayudará a saldar esta deuda histórica, tanto del Estado español como de la Santa Sede.

EX LEGISLADOR DE LA REPÚBLICA.