¿Qué le regalarías a...?

Mariela Sagel

Hace casi 10 años, en ocasión del Día de los Inocentes, publiqué un artículo de regalos que deberían recibir nuestros políticos y líderes de opinión. Unos casi me linchan, y los que no fueron considerados se sintieron que no estaban en el ‘hit parade' nacional.

En esta nueva versión de regalos, si bien no están todos los que son, ni son todos los que están, trato de pasar con algo de humor estas fiestas, luego de un año lleno de desalientos al ver que la administración de justicia en nuestro país está en manos de unos inescrupulosos, que los casos de corrupción no llegan a nada y lo que es peor, que la Asamblea de Diputados es como la Corte de los Milagros y el Ejecutivo y la Contraloría abanican tanto desmadre. Así que aquí van mis regalos para esta Navidad, agradeciendo a quienes me han mandado sus recomendaciones.

Para Juan Carlos Varela (tengo muchos regalos) es imprescindible un rosario cuyas cuentas sean unas tortuguitas, para que no olvide las dos únicas figuras que pasarán a la historia de su gobierno de manera benévola...

Al Magistrado Hernán de León un guardaespaldas, a ver si se le quita el miedo...

A Monseñor José Domingo Ulloa, una cadena chata, para combinarla con la casulla alegórica de pollera...

Al alcalde Blandón, una licencia para que haga su campaña proselitista sin los recursos del municipio y una flotilla de góndolas por si llueve el 5 de mayo...

A Benicio Robinson, tres strikes en las elecciones del 2019 con un bate de $500...

A Juan Carlos Navarro, una elección en su barrio, para que finalmente sea presidente de algo...

A Jerónimo Mejía, alguien a quien condenar...

A Rómulo Roux, una candidata a vicepresidenta que no se llame Marta...

A los residentes de la ciudad capital, un candidato que nos de esperanzas de que las obras empezadas por la deplorable gestión actual se van a terminar...

A Paco Carreira, un libro completo de firmas donde todos los firmantes estén vivos...

A Panky Soto, un cerebro (aunque sea de segunda)...

A Aris de Icaza, un restaurante, para que sus emplanillados por lo menos trabajen para él...

A Yanibel Abrego y Quibian Panay, una luna de miel donde no tengamos que verlos en por lo menos cinco años...

A Mario Lazarus: lo que se merece, una condena en estricto derecho y que no caiga un tupido velo sobre el atropello que cometió...

A 71 diputados, una cárcel donde quepan todos, sin inmunidad, para encerrarlos cuando no se reelija ninguno y algunos libros, a ver si se animan a leerlos y se culturizan un poco...

A Nito Cortizo, un logógrafo erudito y una frase propia en sus discursos...

A la One Two: una invitación a un viaje con ‘influencers' para que entre al club en el que la llamen ‘chuka'...

Al Fiscal de Cuentas, un manual de procedimientos para que justifique su salario y los casos no se caigan por chambonadas...

A Isabel St. Malo, una tarjeta de por vida de cliente preferencial en las tiendas La Riviera (o lo que queda de ellas…)...

Al ministro Ramón Arosemena, un auto con piso de vidrio, para que vea los huecos que hay en las calles de la ciudad...

A la Procuradora Kenia Porcel, una libreta para priorizar los casos de corrupción pendientes y que los mismos no prescriban por su incapacidad...

A Álvaro Alvarado, una corregiduría en Pueblo Nuevo y un curso de lenguaje para que conjugue correctamente el verbo imaginar...

A Ricardo Martinelli, una familia completa, que practique lo que pregona con humildad y se deje de chiquilladas, que lo que sembró es lo que está cosechando, incluyendo las psicopatías...

A Rafael Candanedo, un curso para controlar la nomofobia, para que lo tome y se le quite ese miedo...

A la Junta Directiva del Canal de Panamá, que haga una depuración urgente de sus miembros, sacando a los que comprometen su prestigio...

Al contralor Humbert, una lista de proyectos e instituciones que necesitan auditorías urgentes...

Al ex director de la CSS Martiz, las zapatillas que le faltó ponerse para que Martinelli lo nombrara en su gobierno...

Al magistrado Ayú Prado, unas cuerdas nuevas para que siga manejando a su antojo la corte y, además, se vanaglorie de ello...

Al presidente del Partido Popular, una carretilla de supermercado para que recoja lo que quedará de su partido.

A mi amigo Eloy Alfaro, el premio al tuitero del año...

A Luis Casis, un gran reconocimiento por la generosa labor que hace en beneficio de los que necesitan atención médica o resolver algún problema de su comunidad...

‘Los que no estudian la historia están condenados a repetirla, y los que la estudian están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de las que no la estudian'.

Continuará...

ARQUITECTA Y EX MINISTRA DE ESTADO.