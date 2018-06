Cai Guo Qiang y los 500 años de la ciudad de Panamá

Orlando Acosta Patiño

El papel de la ruta comercial conocida como la Ruta de la Seda (siglo 1 a. C hasta el siglo XIV) abrió la posibilidad de un intercambio cultural, tecnológico y científico de proporciones inimaginables. Declarada parcialmente por Unesco como patrimonio mundial, tiene una historia fascinante de imperios, sociedades, y hombres. Tiene implícito en su esencia implicaciones de lo que es civilización. La Ruta de la Seda y el intercambio que procura, marca el inicio del mundo moderno.

La pólvora, el papel y muchas otras cosas que hoy tenemos como parte de lo cotidiano son resultado de ese intercambio comercial que transita por comerciantes y gentes por este camino. La Ruta de la Seda tenía como extremo —en el este— las tierras chinas y mongolas; y por el oeste, hasta Venecia, y más allá.

Hoy día el impacto de la Ruta de la Seda es retomada por China como One Belt , One Road , como la estrategia comercial que logrará afianzar a esta sociedad, como la potencia económica más importantes del siglo XXI. No es casual la concreción de las relaciones diplomáticas de China con Panamá, siendo el Canal de Panamá pieza clave en el fortalecimiento de las nuevas rutas comerciales; y que tiene este un papel importante para la potencia comercial.

Tomando el arte como parte de los resultados del intercambio cultural en nuestras sociedades modernas, quiero traer al artista contemporáneo Cai Guo Qiang y la relación con el legado milenario de China y la conexión de las rutas del comercio. Este artista de origen chino realiza efímeras y poderosas intervenciones, utilizando la pólvora y los fuegos pirotécnicos para entregar mensajes poderosos.

Cai afirma que su arte ‘es un ejercicio que logra conectar el espacio con el tiempo'. Ha tenido intervenciones en Qatar, Argentina... en todo el mundo. Fue director artístico para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Shanghai, teniendo esta ejecutoria una importante proyección y mensaje de afirmación política y cultural.

Las explosivas intervenciones de Cai utilizan elementos degradables en el ambiente, reconociendo esta dimensión como uno de los desafíos más importantes que tiene que revertir China en su impulso en su nueva explosión industrial. Su obra tiene un subtexto ambiental, reconociendo este como el futuro del bienestar planetario. Cai ejecuta su arte con integridad.

La ciudad de Panamá celebra el otro año 500 años de esta historia. Panamá hoy, en el inicio del siglo XXI, afirma sus relaciones formales con China. Esta decisión va más allá de una declaración diplomática con el gigante de oriente. La relación de Panamá con China hoy vuelve a cerrar el círculo milenario de la Ruta de la Seda que se inició hace miles de años. La estrategia marítima comercial china se potencia con el puente de agua que Panamá posibilita con su Canal. Panamá es la puerta del Pacífico y la entrada de China a los mercados de América.

La posibilidad de que Cai Guo Qiang realizase una intervención de fuegos artificiales y pólvora para celebrar los 500 años de la ciudad sería una oportunidad extraordinaria para ratificar procesos universales y reafirmar relaciones centenarias. No solo por ser Panamá el territorio que recibe la primera migración China en América, sino que también es la tierra que posibilita el puente de agua que une los mares y potencia el comercio mundial.

Los fuegos de Cai podrían emular las caudalosas aguas del Chagres y los verdes bosques y aguas del Gatún —elementos que con el Canal ampliado unen los mares del mundo y posibilitan las rutas del comercio mundial.

La celebración de los 500 años de Panamá sería una ocasión de considerar para integrar con el arte efímero de Cai Guo Qiang una oportunidad que no tiene posibilidad de volverse a repetir.

Ojalá la Comisión de la Celebración de los 500 años de la ciudad de Panamá pudiese considerar, con apoyo de China, esta sugerencia para celebrar en grande esta fecha tan importante para la historia del mundo y revestir la celebración con una intervención de un artista de talla universal.

