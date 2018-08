Protestas, cruzadas y movimientos

Rafael Carles

opinion@laestrella.com.pa



Hace cuatro o cinco décadas, una gran multitud significaba algo grande. Cuando más de 300 mil personas salieron a las calles el 9 de octubre de 1979 para protestar contra la Reforma Educativa, simbolizó un cierto poder y legitimidad, una madurez colectiva. Una gran manifestación presentaba un gran desafío organizacional y hacerla enviaba un potente mensaje. Hoy, las protestas masivas brillan por su ausencia, y las que se organizan son más un comienzo que un final, un momento de irrumpir en la escena, pero carentes de energía para aguantar un viaje potencialmente largo.

Conseguir que la gente salga a la calle es difícil y requiere tiempo, y pareciera que la era de las redes sociales ha hecho a la gente más reacia de lo que era antes. Sin embargo, el verdadero desafío es el mismo: ¿puede la pasión de una protesta traducirse en un movimiento capaz de mantenerse en el largo plazo? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos y que surge como consecuencia de la crisis institucional que vive el país, y que, a pesar que es muy grave y pudiera degenerarse en problemas más serios, lo único que ha producido son comunicados escritos y vociferaciones en la escalinata de la Corte Suprema de Justicia. Anteriormente, una tendencia en las redes, seguida por una acción mínima el pasado 9 de enero en la Cinta Costera en contra de la corrupción, demuestra que estas convocatorias, en lugar de resolver dudas, han sido meros encuentros del que no parecen surgir un verdadero movimiento.

Algo parecido ocurrió recientemente con los productores y ganaderos que, a pesar de su legítima oposición a las importaciones, solo pudieron convertir sus quejas en una rebelión contra un Gobierno debilitado y lo único que recibieron a cambio fue un nuevo rosario de promesas. Con estos hechos se reafirma, por un lado, que las autoridades vienen descendiendo en piloto automático, y por otro, que la ciudadanía está indiferente y sin liderazgo, lo cual hace que los efectos de cualquier protesta no tengan mayores consecuencias.

Durante la mayor parte de nuestra historia, la organización de protestas requería meses de un arduo esfuerzo. En la década de 1980, ser parte de la Cruzada Civilista Nacional significó compromiso y corazón con la consigna de justicia, libertad y democracia, y además el pañuelo blanco representó un símbolo que ningún tolete pudo amedrentar. Hoy en día, convertir una protesta en movimiento se presenta como una tarea mucho más individualista, disponible principalmente para personas con atributos y habilidades de promoción, y para internautas con bastantes seguidores en las redes desde donde pueden enviar sus tuits y chats.

El término movimiento tiene múltiples definiciones, pero quizás el más simple es la unión de un gran número de personas para alcanzar un objetivo que creen que mejorará la sociedad. A menudo, los objetivos son explícitamente políticos, pero existen muchos con ribetes sociales, religiosos, culturales y económicos. Los movimientos tienden a cambiar con el tiempo, siendo los de 1958 muy distintos a los de 1987. Pero una cosa tienen en común, y es que cada uno vino, plasmó un propósito y cumplió su objetivo. Por eso, los movimientos de hoy necesitan una reinvención completa, si esperan resistir las hondas y las flechas del tiempo y cumplir a largo plazo su objetivo.

Estamos viviendo en una edad de activismo anémico, y no solo porque no estamos llenando las calles de gente. El problema está en el enfoque y el alcance de cada uno de los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, en lo particular, desde hace años estamos promoviendo la alimentación saludable, impulsando los valores cívicos y morales, practicando la fe católica y profesando la solidaridad con los más necesitados y, más recientemente, proponiendo votar en las próximas elecciones por ‘no' a la reelección.

No estamos seguros de que estas acciones se conviertan en protestas ni mucho menos en cruzadas y movimientos exitosos. Únicamente lo sabremos cuando al final logren su objetivo. Un secreto a voces es que nadie puede realmente predecir cuándo, dónde, cómo o por qué un tema determinado cambiará de una causa perdida a una causa célebre. Los objetivos ambiciosos generalmente parecen imposibles hasta que se logran, y en ese momento se vuelven inevitablemente una cuestión de simple justicia, razón y sentido común. Es decir, si nos quedamos en casa viendo pasar la procesión, no tenemos derecho de quejarnos cuando el santo no nos hace el milagro. Por eso, en estos momentos difíciles para el país, es propicio activarnos y poner nuestros ideales en movimiento.

