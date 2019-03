Propuestas claras y honestas

Genaro López

opinion@laestrella.com.pa



El primer debate presidencial, realizado el 20 de febrero en la Universidad de Panamá, generó algún nivel de expectativa entre la población, que en todo momento aspiraba a encontrar propuestas de solución a los graves problemas que enfrenta a diario.

Sin lugar a dudas, el escenario de los siete candidatos quedó dividido en dos posiciones que son claramente identificables y diametralmente opuestas. Por un lado, seis candidatos que ya han participado de los Gobiernos posinvasión, incluyendo los llamados ‘independientes', que han participado en Gobiernos del PRD y panameñistas. Seis candidatos que han avalado políticas antipopulares: privatización, flexibilización laboral, bajos salarios, aumento del ITBM, aumento del costo de vida, aumento de la edad de jubilación, destrucción del agro, TLC, derroche energético, degradación del ambiente, corrupción, impunidad, que nos han impuesto los Gobiernos del PRD, Panameñismo, CD, Molirena y PP.

Por el otro lado, un candidato proveniente de los sectores populares, un trabajador de la construcción, Saúl Méndez, que junto al pueblo ha tenido que enfrentar las políticas neoliberales, para defender los derechos de los diversos sectores sociales que han sido excluidos por todos los Gobiernos. Saúl que, con gallardía, se opuso a las reformas a la Ley de la CSS que impuso las llamadas medidas paramétricas (aumento de cuotas y densidad) y que ha denunciado el atraco de los fondos de la CSS. Que en las calles y en el debate, no hoy, sino en su debido momento, advirtió las consecuencias de los TLC para los sectores productivos, en especial el agro. Saúl, el único que ha caminado con los obreros, campesinos, indígenas, comunitarios, productores, profesionales en defensa de sus legítimas reivindicaciones.

El debate demostró que continúa la demagogia de la partidocracia. Uno de ellos dijo estar preocupado por el agro, cuando ha sido su partido, desde la década del setenta, el que inició el desmantelamiento del sector y han favorecido las importaciones, cuya consecuencia es la muerte de niños por desnutrición, tal como sucedió en Colón. No faltó quien dice impulsar la constituyente, cuando hace cinco años atrás el candidato de su partido se comprometió a ello y no cumplió. Otros dicen estar preocupados por la educación, sin embargo, sus partidos en Gobierno no han sido capaces de cumplir con la ley que establece el 6 % del PIB para educación. Plantearon estar preocupados por la salud y seguridad social, pero sus partidos impusieron la ley de la muerte, avalan el aumento de la edad de jubilación, y la división de la CSS para privatizar los fondos del programa de enfermedad y maternidad, así como el de invalidez, vejez y muerte.

Solo Saúl Méndez presentó propuestas concretas: una economía en función del desarrollo nacional y social, cuyo eje central es la vida digna; empleo y salario digno, disminución de los salarios de altos funcionarios; 6 % del PIB para educación; no aumento de la edad de jubilación; eliminación del negociado de los medicamentos; revisión de los TLC y eliminación de Aupsa; cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado; asamblea constituyente originaria. Sin lugar a dudas, propuestas todas ellas por las que ha venido luchando, que son realizables en un país que mantiene crecimiento económico.

Sin embargo, cada medio de comunicación social, producto de los intereses económicos que representa, y por ende del candidato que apoya como primera opción, ya que algunos financian las seis candidaturas, eligieron su ganador. Los ‘call center', hicieron su papel de manipuladores de información. Los medios invisibilizaron cuentas especiales que miden tendencia en Latinoamérica, que demostraban que Saúl fue tendencia la noche del debate y después.

Saúl habló con sencillez, claridad y honestidad. El pueblo está claro, saldrá a votar el 5 de mayo, pero nunca más por los mismos.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.