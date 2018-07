Privatizaciones: entre ideología y política sabia

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

El tema sobre la privatización tiene un manejo predominantemente ideológico en función de que hay privatización y privatizaciones... ¿a cuál se refiere la gente cuándo la menciona?

En tiempos que aún estábamos ocupados por el ejército de EUA, a casi ocho meses posteriores a su invasión a nuestro territorio, la otrora Federación de asociaciones de organizaciones de empleados públicos (FENASEP) realizó un foro acerca del tema de la privatización, la cual se vendía con mucha fuerza como la política que el Estado debía seguir en ‘democracia', obviamente siguiendo los dictámenes de los banqueros del imperio (Banco mundial, FMI) que encontraban el terreno fértil para ello después de la invasión.

Tuve el gran honor de compartir púlpito en el paraninfo universitario, con el dirigente sindical del Instituto de Telecomunicaciones (INTEL), con el colega profesor Juan Jované y con el Dr. Juan Materno Vásquez, quien sin duda fue el expositor más destacado de esa noche, por su forma y contenido, siendo profuso en evidencias probatorias de lo expuesto.

Efectivamente, el Dr. Vásquez aportó información sospechosamente soslayada por los dados a contar la historia patria de manera trivial, cuando habló de empresas del sector privado-y con nombre propio-constituidas o fortalecidas a costa del erario público, como fue el caso de un renombrado consorcio de hospital privado con fondos de la CSS en calidad de préstamo que jamás había devuelto y por lo que sabemos posteriormente, ya ni aparece como deudor de esa entidad.

Fue sensitiva la información que esa noche tributó este no bien ponderado intelectual representativo de la etnia negra panameña al auditorio masivo presente allí. Sus evidencias históricas confirmaron que la idea de que toda gestión económica en manos del empresariado privado es mejor o más eficiente que cuando está en manos del funcionariado del sector público no es más que un MITO, cuando no otro más de los estereotipos formados alrededor de estos actores sociales.

Ciertamente, el INTEL -hoy repartido en los servicios explotados por Cable and Wireless, Cable Onda, Movistar, y otras-, el IRHE -repartido en las hidroeléctricas, termoeléctricas, ENSA, EDEMET EDECHI, Gas Natural FENOSA y ETESA- así como Air Panamá, fueron empresas privadas antes de que el Estado las rescatara por su incapacidad para poder atender las demandas crecientes de la población o simplemente por estar al borde de la quiebra por sus malos manejos.

Para algunos ilusos activistas juveniles de ‘izquierda', la acción de estatización de esas empresas representaba el ‘camino abierto al socialismo'. O como dicen aun los más necios sectores del conservadurismo local, se trataba de medidas ‘comunistoides' que atentaban contra la libre empresa. Aquí se manifiesta cuanto la visión ideológica obnubila la realidad, de unos y otros.

Estas medidas estatizadoras, empero, obedecían a impulsos cónsonos con la necesidad de la sociedad panameña, pero no significó que estuvieron en contra de la acumulación de capital privado local o internacional, en virtud de que contribuyeron a ampliar el mercado nacional como nunca antes y crearon condiciones infraestructurales para que los grandes banqueros internacionales engrosaran sus negocios desde Panamá. En realidad, solamente el Estado estaba en capacidad de invertir a escalas que el sector privado no podía. Una vez se amplió esta capacidad, entonces resultó buena su ‘Reprivatización' por esos mismos sectores que se beneficiaron con su estatización, no antes.

Ahora bien, ¿toda privatización es lo nefasta que conocemos con los servicios de la luz, las telecomunicaciones, las -casi completadas- del agua, salud y de las pensiones? No necesariamente.

Nuestra historia post-invasión no contempla muchos ejemplos, pero los hay. Uno de ellos es el de la empresa COBANA que originalmente era una empresa estatal-Corporación bananera del Atlántico-y que al iniciar los vientos privatizadores el gobierno la somete a licitación siendo este ‘sorprendido' cuando sus trabajadores -90% indígenas- organizados en cooperativa logran adquirirla. Muchas empresas han quebrado desde ese momento a la fecha, más no COBANA. Esta experiencia, obviamente, los grandes empresarios privados que han ejercido los gobiernos en ‘democracia' no han permitido que se repita.

Moraleja, la privatización per se' no es la que debe proscribirse, sino aquella que solamente satisface el control de nuestros recursos públicos estratégicos para la vida, por parte de los grandes poderes privados, que ya han mostrado que no les interesa otra cosa que engrosar a corto plazo y a costa de la población o la naturaleza, sus ganancias.

