Ernesto A. Holder

Si la primera impresión es la que vale, tenemos un problema grave con la Asamblea de Diputados. Los resultados de las elecciones del pasado 5 de mayo, por el momento, poco efecto han surtido en estos primeros días de gestión. Debo recurrir a las teorizaciones de los que han estudiado a fondo el tema de los cambios, en nuestro caso: cambios profundos.

Robert J. Fritz, escritor y consultor en asuntos de gerencia y administración, señaló que: ‘un cambio en las estructuras conlleva a un cambio en el sistema organizativo'. El análisis sobre los resultados de las elecciones de mayo, en términos de porcentajes de la población que votó por equis o ye propuesta, puede ofrecernos una amplia variedad de propósitos sobre las escogencias de los electores y sus motivos (El asunto de la cantidad de votos por la propuesta de Cambio Democrático invita a un análisis más profundo sobre las intenciones de la población que votó por ellos ante la realidad expuesta en los últimos años).

La situación del país ha sido creada por una cadena de eventos y con la participación de varios entes influyentes, incluyendo los medios, pero ese es otro tema para el análisis. El voto debemos leerlo de varias formas, no solo la impugnación a uno u otra fórmula electorera. Lo que rechazó el pueblo panameño es la situación actual, producto de esa mecánica interactiva de entidades políticas, sociales y culturales y creo que su voto por un cambio asume que las nuevas estructuras de Gobierno atenderán lo que estas intersecciones han creado: un estado de desfachatez y corrupción insostenible.

Pero lo cierto es que se votó por un cambio que se responsabilice por corregir las deficiencias de los últimos 10 años. Eso por si, en las clases politiqueras y entre los que desde otras esferas revuelven el caldero en que nos manejamos a diario, produce una resistencia (de ellos) que hay que superar sobre la marcha. Fritz definió esa resistencia como ‘tensión estructural' (‘Structural tension') y la subraya como ‘la diferencia entre lo que tenemos y lo que deseamos tener. Nuestro estado deseado comparado a lo que tenemos en la actualidad'. Peter Sange lo llamó tensión creativa: ‘el espacio entre nuestra visión y la realidad'.

A pesar de los resultados de las elecciones, en lo que respecta a la Asamblea de Diputados, debo decir que la realidad me aterra. Lo que vivimos en los últimos 10 años, lo observado en la primera impresión de esta nueva Asamblea y lo que yo en particular tengo como visión de país, me aterra más. Esa ‘tensión creativa' por corregirlo es un espacio descomunal lleno de peligros y peligrosas amenazas de regresión.

La influencia de los partidos políticos sobre su membresía es cuestionable. No logran elevar el nivel de sus elegidos en honor a los que los representaron en tiempos pasados. Los que con su entrega hicieron aportes para construir mejores sociedades desde la militancia y la filosofía social y política que los guiaba. Los que, para mantener la influencia en los asuntos de la vida nacional y captar nuevos y entregados militantes, replanteaban cada cierto tiempo las estrategias, sin comprometer su filosofía esencial. Articulaban los objetivos a alcanzar en beneficio de la sociedad y los aplicaban en el marco de la praxis ideológica que propugnaban y accionaban como gremio en sus quehaceres político-sociales. Hoy, en este país, la práctica política desde su esencia ideológica es una utopía.

Si queremos atender el tema electorero, los dineros de los contribuyentes deben utilizarse en capacitación supervisada (política, social, Gobierno, cultura, ambiente, historia, etc.), gestionada por expertos nacionales e internacionales para educar a los que pretenden ocupar puestos de elección y a legislar. El mejoramiento intelectual de la clase política es urgente y necesario. Hombres y mujeres decentes, que la sociedad respete, del partido y de la corriente política que sea.

Nos mirarán en el futuro con burla. No entenderán cómo es que, como sociedad a inicios del siglo XXI, elegimos, en su mayoría, a personas que no tienen un sentido claro de su misión con la sociedad. La ‘tensión estructural o creativa' es un reto, zanjar esa brecha en beneficio de todos los panameño, será doloroso. Sí, dice el proverbio que: ‘las primeras impresiones son las más duraderas'. Si no actuamos decididamente, quién sabe hasta cuándo esta nos definirá.

COMUNICADOR SOCIAL.