El presidente vs la Asamblea

El presidente Laurentino Cortizo pudo, como candidato triunfar en la Primarias del PRD. Su nombre unió las distintas tendencias que tiene el partido que fundó el general Omar Torrijos. El presidente Cortizo es consciente de que triunfó con una minoría del electorado (33 %). No obstante, el PRD pudo superar, por las circunstancias del disgusto que existía en el país con la administración anterior, que muchos de sus diputados a la Asamblea Nacional (AN) triunfaron, cuando su promedio de votos en una elección nunca había sido mayor al 35 % de los votos. Logró el PRD en esta ocasión, junto con el Molirena, una mayoría muy amplia que le dio el total control de la AN y de muchas instituciones del Estado.

La ciudadanía, en su gran mayoría, consideraba esta situación —la gran mayoría del PRD— como positiva, a pesar del temor que tenía de que ese partido tuviera tan gran control del Estado, pensaba que el presidente Cortizo podría lograr que se aprobaran, sin mayores obstáculos, sus propuestas de Gobierno. Lamentablemente, todo parece indicar que ambos, el Ejecutivo y la Asamblea, van por caminos muy distintos. Mientras el Gobierno busca reactivar la economía adquiriendo algunas deudas nuevas para poder hacerle frente a la difícil situación que heredó y también buscó nuevas inversiones con la propuesta de ‘asociación público-privada' y además tuvo que hacer, obligado por las circunstancias, ajustes de la planilla estatal que se encontraba sumamente inflada. En cambio, los diputados, por su lado, se dedicaron a gastar dinero. Aprobaron otorgarse $20 mil mensuales para cada uno de ellos, se alquilaron varios automóviles de lujo para uso de los miembros de la Junta Directiva y de otros funcionarios administrativos; también aprobaron almuerzos muy costosos para la Junta Directiva y algunos legisladores.

Los diputados se han dedicado prioritariamente a discutir proyectos de escasa trascendencia y muy polémicos. El nuevo reglamento, hasta ahora, duerme un sueño que parece eterno.

La reforma constitucional que presentó el Ejecutivo, tal cual la recibió de la ‘Concertación Nacional', para su discusión amplia, entre los diputados y los diversos sectores de opinión. Todo indica que las consultas se prolongarán más tiempo del que tenía previsto el presidente para cumplir con sus promesas electorales. Sin embargo, esas reformas constitucionales pude ser que algunas de ellas serán aprobadas siempre que no afecten sus intereses. La no reelección, un anhelo de un gran sector de los panameños, parece que será eliminada del proyecto. El presidente de la Asamblea dijo recientemente que ‘él estaba en desacuerdo que se le pusiera límite a la reelección'. No hay que ser adivino para saber por dónde va la procesión.

Si las reformas constitucionales que aprueban los diputados no son del agrado de la mayoría de los ciudadanos, obligaran al Señor Presidente a convocar una Asamblea Constituyente Paralela, lo cual no desea hacer por el tiempo que ella toma. No obstante, no hay la menor duda de que en una constitución paralela se aprobará lo que hoy los diputados niegan: eliminar sus privilegios y la reelección, que tanto quiere la gran mayoría de los panameños. Esto —una constituyente paralela—, le permitirá al final de cuentas a los actuales diputados ‘salirse con la suya', ganando mucho tiempo para seguir disfrutando de todas las prebendas que hoy tienen.

