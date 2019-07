El peor presidente en los anales de nuestra historia republicana

Alexis Manuel Alvarado Jutting

opinion@laestrella.com.pa



Sin lugar a dudas, Juan Carlos Varela Rodríguez quedará en los anales de la historia como el peor presidente que ha gobernado la República de Panamá. A pesar de la advertencia que hicimos en varios de nuestros escritos publicados en los medios de comunicación, desde el 2014 hasta el 2018, con la esperanza de que rectificara e hiciese un buen Gobierno en beneficio del país. En especial, el artículo 'Sin ambages', publicado en un diario de la localidad, el 10 de junio del 2016, donde señalamos lo siguiente: ‘Señor Varela, usted perdió la oportunidad de oro de ser un estadista, por nuestra experiencia, vivencias y conocimientos, le aconsejamos que fumigue el nepotismo, corrupción, las coimas, también debe destituir a los funcionarios ineptos, incluso a los que le están creando problemas y conflictos al Gobierno, también a los ‘yes man' (‘sí, señor').

Despierte, de lo contrario quedará como el peor presidente en la historia de la República de Panamá'.

Cabe señalar algunos de los temas que advertimos que lo llevarían al fracaso en la gestión de Gobierno, por ejemplo, ‘el proyecto Puerto Libre', por recomendación de personas con desconocimiento sobre Zona Libre y logística empresarial, manzanillos oportunistas que aseguraron que era el mejor proyecto para la generación de empleos.

Sin realizar un análisis profundo, se aventuró; creó un ente burocrático, generando erogaciones del dinero de los impuestos de todos los panameños. Por ende, lo llevó al fracaso. El debacle de la Zona Libre, se debió a la incapacidad del actual gerente.

Otro desacierto que podemos mencionar fue la ‘remodelación de la ciudad de Colón', un desastre, dado que puso a cargo de estos trabajos a unos de los ministros más incapaces para dirigir ese proyecto, me refiero al ex ministro del MIVI, se inunda Colón, la cinta costanera, y el nuevo mercado de la ciudad, con aguas negras, ya que lo hizo sin planificación; lo mismo sucedió con algunos proyectos de ‘Techos de Esperanza' que quedaron sin terminar y el de ‘servicios sanitarios', donde no llega el agua. Todo con la idea de proyectar a su ministro como candidato a la Presidencia.

Además, si tomamos como referencia las promesas de campaña, en cuanto a favorecer la transparencia y combatir el nepotismo y, sobre todo, acabar con la corrupción entre otras que también han sido incumplidas, vemos que ha faltado al valor de la palabra empeñada, pues se ha practicado el nepotismo, y se está protegiendo a funcionarios, amigos y familiares, señalados en actos de corrupción.

El presidente falló en hacer el Gobierno decente que prometió; para realizarlo se requiere de principios éticos y valores morales. ‘Moral', señor presidente, ‘moral'.

El sistema de salud ha colapsado; los hospitales carecen de insumos necesarios para atender a los pacientes, no hay medicamentos. Se ha invertido en construir nuevos hospitales; no obstante, no han sido terminados, igualmente sucede con ‘la Ciudad de la Salud' que estuvo paralizada por casi cuatro años.

Acabó con una de las instituciones emblemáticas del pueblo panameño, la Caja del Seguro Social; y la llevó al desastre por asignar a unos de los peores administradores en esa institución. También aniquiló la institucionalidad del país y de paso, al Partido Panameñista.

En campaña prometió que eliminaría el Crisol de Razas, pero lo revivió con un Decreto Ejecutivo, por ello, escribí la ‘Caja menuda de JCV: Crisol de Razas', publicado en el diario La Estrella de Panamá , el 11 de agosto del 2016, aumentando su caja menuda, (partidas discrecionales), afectando los empleos de los panameños e inyectando la economía de otros países con los dineros que salen de nuestro país.

La economía del país sufrió los embates más duros de los últimos años, por nombrar a un amigo y también a su prima hermana, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguno tenía idoneidad para ese puesto, dado que no contaban con un título en Economía. Con la transición del nuevo Gobierno se ha demostrado que las finanzas del Estado están en condiciones caóticas, se excedieron del límite del déficit fiscal; es decir, no dejó las finanzas oxigenadas para el nuevo Gobierno.

Su nerviosismo lo llevó, en los últimos días de su gestión, a cometer grandes errores, como llamar a reuniones extraordinarias a la Asamblea; destruir los sembradíos de los campesinos de Puerto Armuelles y tirarles la caballería, lo cual afectó la integridad de esas personas, otorgar permanencia a los extranjeros con diez años en nuestro país, y la más reciente, los incentivos a los cruceros, entre otras ocurrencias. Fue el miedo o desesperación lo que lo llevó a esa situación, ya que tendrá que subir y bajar escaleras junto con los varelistas y familiares corruptos.

Señor Varela, no solo quedó como el presidente lento, sino como el más incapaz. Gracias a Dios que se acabaron los cinco años de sufrimiento del pueblo panameño.

EX DIRECTOR GENERAL DEL FERROCARRIL, EX SUBGERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y CORREDOR DE BIENES RAÍCES.