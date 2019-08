Pedrarias, brillantez y oscuridad

Ricardo Arturo Ríos Torres

opinion@laestrella.com.pa



Pedro Arias de Ávila o Pedrarias Dávila es un ente controversial, como los conquistadores de otras épocas y latitudes. El tiempo de brillantez de Pedrarias, ‘el resucitado', se da con el acierto de fundar la ciudad de Panamá, el 15 de agosto de 1519. Panamá es la reina del Pacífico americano, según Luis Felipe Ríos Torres, en su ensayo sobre la primera urbe europea en el océano Pacífico.

El ‘místico', de Milton C. Henríquez en ‘Los cuadernos delirantes de Pedrarias', sin conocer la ubicación central en el istmo de la nueva población, además de ignorar la posición estratégica de Panamá en el continente americano, escoge el sitio mágico y, en el día de Nuestra Señora de la Asunción, declara la fundación de un emporio que nunca muere, pues tiene el sortilegio cristiano de ser un emplazamiento indígena dedicado a la pesquería.

Panamá, inicialmente, es el centro de exploraciones en el hábitat panameño, luego en la América Central y del Sur. ‘El resucitado' no es infalible y falla cuando le da prioridad al istmo centroamericano en su expansión imperial, en lugar de dirigir su atención hacia el Perú. Balboa, el decapitado, impide que el victimario se llene de gloria ‘en el otro mar', pues allí está el verdadero tesoro del Dabaibe, el auristán de los incas. La Historia es impredecible. El mérito es de Francisco Pizarro, otro victimario.

La segunda función vital de la ciudad de Pedrarias es la transitista como paso obligado de las riquezas del Perú hacia España. Panamá es el vértice del triángulo estratégico con Nombre de Dios y Portobelo. El camino real y el de Cruces son las vías del oro.

Las Ferias de Portobelo son consecuencia del gran intercambio comercial entre España y sus colonias. La ciudad de Panamá es la llave de la ruta del oro, la cual atrae a los piratas hacia nuestro país y así se da la toma de la ciudad por Morgan y luego el traslado de la capital inmortal hacia el sitio de Ancón en 1671.

El contrabando en el Siglo XVIII tiene a la ciudad de Pedrarias como centro de operaciones con Penonomé. La corrupción es total, funcionarios, militares, eclesiásticos están involucrados; es el anticipo de la sociedad amoral que nos corroe la nación en el Siglo XXI.

La ciudad vuelve a ser centro de los movimientos mercantiles con el Ferrocarril transístmico, los canales de Francia y Estados Unidos.

El Canal panameño es el eje del comercio marítimo mundial. Los conquistadores y colonizadores españoles nunca imaginaron que la urbe del Imperio español y asiento de un poblado pesquero será para el 2050 El Gran Panamá, la primera ciudad interoceánica del mundo, al tener dos frentes marítimos en el Atlántico como en el Pacífico. Balboa y Pedrarias son entes bifrontes. La magia de los seres humanos también es impredecible.

El tiempo de la oscuridad de Pedrarias se da cuando llega con la primera Armada Real a Santa María La Antigua del Darién, fundada por Balboa, el descubridor de Mar del Sur. El rey de España, obnubilado por la Carta de Jamaica de 1503 de Cristóbal Colón, crea la Gobernación de Castilla del Oro y nombra a Pedrarias como su autoridad máxima. La Armada Real de 2000 hombres y mujeres, sobre todo de la nobleza e hidalgos ambiciosos de fortuna, viajan en 22 naves. El clima selvático termina con ellos en una gran hambruna.

Pedrarias representa la autoridad real frente a un Balboa aventurero; son antípodas. Balboa es el líder del primer cabildo abierto de América, los residentes lo eligen por su habilidad para negociar con los indígenas y la capacidad de trabajar sin vanidades; es uno más en las labores colectivas.

Dos banderas no pueden flamear en el mismo territorio ni dos capitanes dirigir el mismo barco. La épica de la Soberanía termina con el enclave colonial, la perpetuidad y los zonians. Pedrarias, con saña diabólica, en juicio sumario ordena ejecutar, rápidamente a Balboa. La misma acción se repite siglos después con Victoriano Lorenzo; en juicio sumario y con rapidez lo fusilan el 15 de mayo de 1903.

El Furor Domini llega al Istmo con el Requerimiento, la proclama real, que les da a los conquistadores el derecho de matar a los indígenas, incluso se piensa que ellos carecen de alma. Balboa es diplomático y hace aliados, Pedrarias con capitanes como Gaspar de Espinoza tiñe de sangre la patria de Urracá y París. Matar es la consigna. El escándalo de las andanzas homicidas llegan a la Corte y lo trasladan a Nicaragua, allí decapita también a Francisco Hernández de Córdoba. La sociedad panameña valora más a Balboa que a Pedrarias; sin duda, él representa el hombre fuerte y despiadado que la corona española demanda en la América Hispana.

La celebración de los 500 años de la ciudad de Panamá es un acontecimiento notable, tanto del devenir nacional como internacional. Los Gobiernos de las últimas décadas no le dan la importancia que se merece, pues somos una tierra de fenicios y la historia no es un negocio rentable. La celebración oficial es parroquial, más importante es nombrar un amanuense de los diputados delictivos como contralor de la República. Me duele Panamá…

Referencia bibliográfica: Gasteazoro, Carlos Manuel. Pedrarias Dávila / Panamá: Patronato de Panamá Viejo, 2004. 59 p. Prólogo de Aristides Royo. Henríquez, Milton C. Los cuadernos delirantes de Pedrarias / Colombia, Editorial Nomod, 399 p. s. f. Ríos Torres, Luis Felipe. Los Rostros del Tiempo / Panamá, Círculo de Lectura Guillermo Andreve, 2009. 320 p. Castillero Calvo, Alfredo. Fundación de Panamá: Antecedentes y Trascendencia. Club Unión de Panamá, 25 de julio de 2019.

DOCENTE, HISTORIADOR Y ESCRITOR.