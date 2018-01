‘La patria está donde están los patriotas'

Juvy Cano

54 años de homenaje sincero, como corresponde a quienes no podemos lastimar con la indiferencia; ante estas tumbas, me inclino reverente ante esa pléyade de jóvenes nacidos de la arcilla más pura de patriotismo, no dejaremos jamás que la historia sucumba ante el olvido, y el objetivo de que cada huella que el pasado glorioso ha dejado quede grabada imperecederamente en la mente de quienes no tuvimos la oportunidad de vivir aquellos episodios de nuestra historia, que marcaron un antes y un después en las luchas populares panameñas.

Lo hago con la solemnidad que se merecen, respondiendo de manera honesta y consecuente, sin frases demagógicas y de la manipulación de quienes pretenden ungirse de patriotismo, cuando en sus antecedentes propios jamás hubo algún momento de silencio para honrar a los mártires, pues la mayor parte de ellos solo han aportado al olvido de nuestros mártires, porque solo han sido transmisores de campañas publicitarias costosísimas para promocionar el día de las brujas, el día de Acción de Gracias, los carnavales, Navidad, se gastan fortunas en campañas de cintas de todos los colores, y tantas otras fechas que son fáciles de traducir en comercio al por menor, pero nada parecido se hace para fomentar el culto a la bandera o recordar a nuestros mártires de enero, por ejemplo; y hoy pretenden desviar el sentido original del 9 de Enero de 1964. Porque hay que ser claros, señores, si no hay ganancia política o económica, no se cultiva el conocimiento por el ayer, y menos se les rinde tributo a próceres y mártires.

54 años aquí estamos aglutinados, para recordar y recordarnos todos que la obra monumental que inspiró a tantos, y por la que dieron la su vida, está vigente; que el 9 DE ENERO DE 1964 sigue siendo una esperanza de redención para el pueblo, expresando con firmeza, decisión y convicción en cada uno de sus actos un profundo amor a la patria, a la soberanía, a la dignidad; podemos decir que aunque poderosas fuerzas dominantes pretendan borrar aquella trágica faceta de nuestra historia para pactar comercialmente nuestra identidad nacional, no podrán privar al pueblo de una juventud que continua y continuará siendo el relevo generacional de los patriotas que creyeron en un Panamá justo, con igualdad social, con distribución de sus riquezas, con autodeterminación y real independencia.

¡Honor y gloria para nuestros hér oes y mártires!

GENERACIÓN 1995, EX DIRIGENTE ESTUDIANTIL, AFIN.