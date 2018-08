De pasar pelotas

Berna Calvit

Creo que muy pocos niños de hoy conocen los que pueden calificarse como ‘juegos de antaño' que nada tienen que ver con aquellas figuras que desaparecieron de un depósito en el parque Omar, sin que el Servicio de Protección Institucional (SPI) se percatara. La computadora, el ‘play station', los celulares o teléfono inteligentes desbancaron juegos como rayuela, bolsita, la silla, el escondido, bailar trompo, ‘jacks', bolita, la estatua, la lleva, etc., juegos que requerían actividad física y amigos reales, no virtuales. Crecí con tres hermanos y a veces me necesitaban para hacer pareja, aunque fuera como ‘mantequilla', y no importaba que fuera del sexo femenino; así aprendí varios juegos no apropiados para niñas, lo que disgustaba a nuestra mamá. Estos recuerdos los despertó, aunque parezca absurdo, la noticia ‘Rusos quieren reformar edad de jubilación' ( La Estrella de Panamá 22/8/2018). ¿Qué conexión puede haber entre esa noticia y los juegos de mi niñez? Pues que la noticia dice que Kudrin, exministro de Finanzas, hoy jefe del Tribunal de Cuentas, dijo que ‘esa reforma debió haberse iniciado hace 10 años, ahora nos encontramos al borde del precipicio'. ‘¡Aja!', me dije, ‘también en Rusia juegan a pasarse la pelota que con maestría practican nuestros políticos'. Subir los años de jubilación (porque las expectativas de vida son mayores), también ha sido planteado como medida para superar la crisis en los programas Vejez, Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social que cubre a 240 mil jubilados y pensionados y cuyos fondos, según calculan, se agotarían en el 2025, si no se toman ya las medidas necesarias.

Pasar la pelota es necesario en basquetbol, béisbol, fútbol, etc.; sin embargo, la simbólica pelota no debería estar en la política, actividad que requiere mucha seriedad. ¿Cuántos años llevamos oyendo que la Caja de Seguro Social está en crisis, que necesita reformas, que no se conoce el estado de sus finanzas, que si se aumentan las cuotas, la edad de jubilación, procedimientos para compra de medicinas, equipo, etc.? Que la tarifa del Metro es temporal, hay que aumentarla, pero no ahora, porque viene el carnaval, fiestas patrias, Navidad, la JMJ, etc. Esa vieja cantaleta que el desmadre de los ‘diablos rojos' y los ‘buses piratas' tiene que ser resuelto. Que hay que modificar, poner fecha tope o eliminar subsidios; y decidir cuáles, hasta cuándo, por cuánto (120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades, Barrio Seguro, Beca Universal). Que un estudio nos va a solucionar la decrepitud del Idaan y el sistema de alcantarillados; y la palabra ‘colapsados' repetida como letanía de velorios. Ni menciono la larga lista de casos de corrupción acumulados y engavetados por años y años que ‘van a ser investigados, bla bla'. Pero no solo quedan pendientes estos problemas, también otros muy graves e importantes para nuestra economía; sin pasar de la palabra a la acción, llevamos años de docilidad ante hipócritas organizaciones ‘pulpos internacionales' que están ahogando nuestro centro financiero para beneficiarse ellos, ‘haz lo que yo digo, no lo que yo hago'; que intentan aniquilarnos como sede de empresas multinacionales.

Se gana tiempo para pasar la imaginaria pelota que, repito, no debería estar presente en la tarea de gobernar con seriedad. Pero lo está, siempre lo ha estado, porque los gobernantes no están dispuestos a pagar el costo político que les representa tomar medidas difíciles, aun sabiendo que no tomarlas profundiza los perjuicios. Es el caso de los subsidios; por ‘juegavivo' político no dijeron a los beneficiados que los subsidios no son eternos, que no hay bolsillo gubernamental que los aguante. No es difícil imaginar la reacción de los afectados cuando llegue ese momento, que necesariamente llegará, ya sea para eliminar, reducir o modificar los subsidios; la respuesta será, sin duda, recordarles los miles de millones que se roban en el Gobierno, y sería la justificación para rechazar cambios en los subsidios.

En mayo 2019 escogeremos al nuevo gobernante. Si tiene carácter, voluntad y manejo político para enfrentar los problemas que detallo arriba, aun así tendría que pagar un alto costo político. Si aspira a gobernar con autoridad moral tendría que cerrar el paso a procedimientos que permiten delitos contra los fondos públicos (licitaciones abultadas, planillas brujas, nepotismo, peculado, justicia selectiva, etc.). Y debe llegar advertido de que como tradición nefasta, eso es lo que le espera: las pelotas que le pasaron.

