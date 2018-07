Para cambiar el juego

Ernesto A. Holder

La semana pasada señalé que el escenario actual de inicios de la contienda electorera para mayo de 2019 es igual y será igual a las anteriores: nada parece cambiar. En su gran mayoría, las mismas figuras, los mismos discursos, el mismo matraqueo, las mismas formas (los candidatos se acercaron al Tribunal Electoral a formalizar su participación con murgas y aduladores pagados).

Cambiar el juego electorero será, tal vez, el reto inmediato más difícil. Es una cultura politiquera instaurada que la mayoría ve y asume como normal. Cambiar el país a mediano y largo plazo, para que la población se eleve a niveles de desarrollo que le favorezca y le brinde bienestar firme y constante, debe comenzar ahora con este ejercicio político. Para la contienda del año 2009 sugerí varias cosas que actualizo a la luz del paso del tiempo y de lo agravado de la situación sociocultural y política.

En el año 2008, en un artículo titulado ‘Cinco buenas o descabelladas propuestas' proponía, entre otras cosas, que: 1-‘los partidos políticos donen lo que gastarán en propaganda y publicidad política, en ‘salves o toallas', gorras, afiches y pancartas, etc., para equipar escuelas o centros de salud en las regiones rurales y en las áreas más necesitadas…'; 2-‘interesante sería que en el marco de eventos totalmente culturales (teatro, recitales de poesía, danza moderna o clásica, presentaciones literarias, presentaciones musicales de todos los géneros menos el reggae malsano y vulgar) se exalte la actividad cultural nacional: se eleve el perfil del creador cultural panameño para que sea reconocido por todos. En ese marco, los que pretenden ocupar puestos de elección, podrían dirigirse brevemente a los pobladores de las diversas áreas del territorio nacional y ofrecerles un mensaje de inversión en desarrollo intelectual y/o cultural con los réditos que esta época de bonanza económica ofrece. No hay duda de que en el contexto actual, esta propuesta puede abrir nuevas oportunidades para elevar el nivel cultural de la Nación y 3-‘los partidos políticos se tomen el tiempo y muestren interés en educar, tanto política como intelectualmente, a todos sus candidatos a puesto de elección….'.

Los que buscan posiciones de liderazgo en sus comunidades y a nivel nacional deben encontrar dirección en las teorías de Peter Drucker sobre el papel de los líderes. Teorizando sobre la cualidad del individuo, Drucker señalaba que: ‘el líder que básicamente se enfoca en él mismo va a engañar'. (‘The leader who basically focuses on himself or herself is going to mislead'). ‘Liderazgo es elevar la visión de un hombre a niveles más altos, es aumentar el desempeño de un hombre a estándares más importantes, es la formación de la personalidad de un hombre más allá de sus limitaciones normales'. Eso se logra, según Drucker mediante ‘estrictos principios de conducta y responsabilidad, altos estándares de desempeño y respeto por el individuo y su trabajo'.

Este juego politiquero arranca en el marco de graves problemas que no hemos podido solucionar y los más afectados son los más necesitados. Enormes cantidades de dinero malgastados o robados en los últimos gobiernos que muy bien, y como hemos repetido a la saciedad, hubieran servido para mejorar las condiciones sociales de las clases más necesitadas.

Para cam biar este juego decididamente, los partidos políticos deben mostrar interés en educar, tanto política como intelectualmente, a todos sus candidatos a puesto de elección, invertir en educación política, cultural y social. Esta propuesta tiene el potencial de disminuir –sino acabar– con el triste espectáculo que vivimos durante cada periodo de sesiones legislativas. Un plan de capacitación bien diseñado y estructurado, profesionales nacionales puedan facilitar estas sesiones de capacitación para el mejoramiento intelectual de la clase política.

También propuse, desde el 2009, que eligiéramos humanistas por su visión sobre el aporte que la humanidad puede hacer para sobrevivir las faltas y debilidades de su propia creación. Los pensadores que ven la sociedad desde perspectivas holísticas, alejados de la individualidad, siempre nos han encaminado por la senda de mejores tiempos para todos. Si no atendemos nuestras faltas, poco podremos avanzar.

No hay ofertas novedosas ni diferentes. Nada de lo que he visto por el momento se enmarca en la más sencilla de estas propuestas que esbozo. Es ‘más de lo mismo' y eso significa que dentro de cinco años, estaremos en el mismo punto o peor.

