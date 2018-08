Paqcums: otras fuertes economías emergentes

Eduardo L. Lamphrey R.

Tal como se conformó el Brics (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), que nace en el 2001 por idea de Goldman Sachs, es hora de que países con poblaciones y territorios pequeños, pero con altos ingresos per cápita (IPC), hagan su equipo y sean referentes para las nuevas modalidades que se están dando en esta nueva correlación de fuerzas económicas / políticas a nivel mundial.

Si miramos otros países, con características diferentes al Brics, pero con dinamismo en el mercado internacional, referentes económicos por su IPC alto y con un marcada tendencia a los servicios, en especial al sistema financiero, turismo y logística empresarial; en tal sentido, países como Panamá, Qatar (Catar), Croacia, Mónaco, Suecia y Uruguay (Paqcums), con territorios y población pequeñas, referentes del sector financiero y bancario en sus respectivas regiones, con un excelente ambiente político que proporciona seguridad en la inversión extranjera y con una marcada tendencia a mantener o aumentar su IPC, pueden ser, estos seis países emergentes, el referente del futuro del sistema económico mundial.

Miremos los integrantes de esta nueva alianza económica emergente: Mónaco, su población es de 38 400 habitantes, de los cuales 7634 son monegascos, el resto franceses e italianos; tiene 202 h. de territorio. El nivel de vida es alto, su PIB: US$ 7.672 miles de millones, Tasa de Crecimiento Económico: 5.4 % y IPC US$ 220 000 año. Suiza, con 41 277 km² de superficie, población 8 500 000 habitantes, tiene un PIB de US$ 650 431 millones, un IPC US$ 83 718 anual. Hogar de algunas de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo como: Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann - La Roche, ABB, Sika AG; los bancos mundiales UBS AG, Servicios Financieros Zurich, Credit Suisse Group, Swiss Re. Qatar (Catar), su población 2 700 539 habitantes, solo el 20 % es catarí, el resto son trabajadores de la India, Irán y países norafricanos; su superficie es de 11 586 km², el PIB, US$ 353 143 millones, su crecimiento económico, 10.6 %, su IPC US$ 145 894 anual. Posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural. Croacia, tiene 56 594 km² de extensión territorial, población de 4.29 millones, el turismo es la fuente de ingreso más fuerte de su economía, tiene un PIB de US$ 97 026 millones; IPC de US$ 14 457 anual. Su economía está dominada por el sector servicio, representa el 66 % del PIB. Uruguay, tiene 176 215 km² de superficie territorial, población de 3 290 454 habitantes, PIB de US$ 78 148 millones, IPC US$ 22 371 anual. El sector servicios se desarrolla en servicios financieros, logística, transporte y comunicaciones, así como la pujante industria de las tecnologías de la información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados. Uruguay es el mayor exportador de software de América Latina.

Panamá, el Canal de Panamá, un famoso hito de la ingeniería, atraviesa su centro y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima crucial y determinante del PIB. Superficie: 75 420 km², población: 4 158 783 habitantes, PIB US$ 105 000 millones, IPC US$ 24 512 anual, crecimiento económico 6.4 %. Es el segundo país más competitivo de América Latina y con mayor crecimiento económico. El 80 % del PIB está en el sector servicios, 8 % en el sector primario y 12 % manufactura e industria. Las expectativas de crecimiento para el 2019 hasta el 2023 indican que el incremento económico estará alrededor del 5.5 %, mientras que los aportes que el Canal dará a las arcas panameñas serán menores al 3.5 %, límite que se necesita para que los excedentes sean enviados al Fondo de Ahorro de Panamá. Sin embargo, se observa que para 2023 los aportes se calculan sobre el 2 % del PIB.

Estos seis países, con características demográficas, territoriedad y economías similares, con Gobiernos diferentes, pero con un alto nivel dinámico dentro de la economía internacional, les brinda la oportunidad de unir esfuerzos y preparar programas de ayuda mutua y negociar cualquier emprendimiento internacional en conjunto y con fuerza. La arquitectura financiera internacional actual está dominada por China y Rusia, mientras las instituciones de Bretton Woods muestran su incapacidad para adaptarse a la nueva realidad, bajo estas condiciones los países emergentes buscan alternativas para la gobernanza económica mundial. Así como hace el Brics, poniendo su banco para financiar proyectos de infraestructura entre ellos y para propiciar liquidez a los socios con crisis de financiación exterior; así mismo Paqcums, haciendo un tratado de cooperación y solidaridad entre estos seis dinámicos países emergentes, podrá desempeñar un papel protagónico en la gobernanza de la economía global, al igual o mejor que el Brics y la UE.

