Papa Francisco o la negación del opio del pueblo (III)

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

opinion@laestrella.com.pa



Al finalizar la serie de reflexiones de esta Cuaresma, sobre la religión como opio del pueblo, me viene a la memoria que, hace casi exactamente cinco años, el papa Francisco dio muestras de no tener la menor duda de cuál es la raíz de los males a nivel de la sociedad histórica que vivimos.

El papa dijo en aquella ocasión que ese cimiento está en un capitalismo salvaje ‘que ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo, y vemos los resultados en la crisis que estamos viviendo' (Papa Francisco, 2013).

La denuncia no se quedó solo en eso, por un lado tocó puntos neurálgicos de los tipos de acciones que debieran aplicarse para restar la fuerza perversa de esa lógica de sociedad, economía y cultura, cuando pidió: ‘realizar una reforma al sistema financiero, a fin de condenar la dictadura de la economía y el culto al dinero'.

Si hilamos delgado, esta dictadura de la economía no es otra cosa que poner los criterios económicos del llamado libre mercado por encima de necesidades reales de la sociedad y protección de su ambiente, vinculado al culto al dinero, esto es, a la avaricia y codicia, males de todos los males de nuestra civilización.

Por otro lado, el pontífice hizo autocrítica de la Institución bajo su cargo destacando que ‘quiere que la Iglesia católica, de mil 200 millones de fieles, defienda a los sectores más pobres y sea más austera' (The Independent, mayo, 2013).

Cabe preguntar aquí: Las autoridades eclesiales, ya no digamos solo católicas, ¿se posicionan en favor de los más pobres? o ¿se hacen cómplices de esa dictadura del mercado orientando sus acciones y denuncias hacia temas no medulares de nuestra civilización? ¿Qué medidas de denuncia y de anuncio siguen cuando aparece una actividad ambientalmente insostenible y fomentadora de subdesarrollo de poblaciones y ecosistemas importantes, como en la zona occidental de la provincia de Colón, con la ignominiosa explotación minera metálica existente en la actualidad, por dar solo un ejemplo de avaricia en nuestro país? ¿Por qué esperar hasta que la ‘sangre llegue el río' para presentarse como ‘mediadora de conflictos' cuando estallan los ánimos porque las autoridades políticas no atienden oportunamente los intereses y necesidades de las familias menos pudientes, como en los casos de Colón, Comarca Ngäbe-Buglé y otras?

En buena medida, lo actuado por las instituciones eclesiales —católicas o no— en nuestro país tienden a caracterizarse por ser asistencialistas, más no ‘defensoras de los sectores más pobres'; por ser muy tímidas en la denuncia de las fuentes de los problemas de nuestra civilización y muy poco por dirigir esfuerzos en erradicar lo que el papa Francisco —lo mismo que monseñor Oscar Romero, Héctor Gallegos y tantos otros mártires en América Latina— destaca como la raíz de los males de nuestra civilización actual: la lógica de las ganancias a cualquier costo.

En una semana como esta, en el 38 aniversario de recordación del infame asesinato de san Oscar Arnulfo Romero, suscribo las palabras que pronunciara monseñor Samuel Ruiz (San Salvador, 2010) en su homilía a propósito de los 30 años de ese martirio, al decir que: ‘no podemos recordar a monseñor Romero fuera del contexto que, como hombre, como pastor y como obispo le tocó vivir; sería una falta a la memoria histórica del pueblo salvadoreño y latinoamericano, y un insulto a las familias de esas víctimas por las cuales él mismo ofrendó su vida'. ¿Y a qué contexto hacía referencia monseñor Ruiz?, pues precisamente al mismo al que el papa Francisco denunciara hace cinco años como raíz de los males de nuestra sociedad.

Efectivamente, monseñor Ruiz coincidía con el papa actual, cuando recordaba en ese momento que: ‘Hace treinta años el mundo vivía una crisis caracterizada por la imposición de un sistema político y económico que, para subsistir, exigía el sacrificio de miles de mujeres y hombres, convirtiéndolas en víctimas inocentes de la avaricia y del egoísmo de unos cuantos'.

Obviar esta toma de posición del papa y de monseñor Romero frente a un sistema —el de libre mercado—, basado en la avaricia y el egoísmo, no es otra cosa que convertir a la religión en opio del pueblo. Flaco homenaje a la memoria de san Romero de América.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.