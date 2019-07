Panamá golpeada

Ricaurter Paz





Panamá, conocida como el país de abundancia de peces, mariposas, árboles y de selva virgen. Hoy tus nubarrones están cubiertos de toxina de corrupción, donde el sol no puede alumbrar y las estrellas no pueden brillar. Tu escudo ojival y sus divisiones terciadas en fajas y acuartelados, se han distorsionado por la corrupción que camina por toda la división. Ya tus dos cuarteles han desaparecido; tu sable ya no corta y el fusil brillante ya no brilla, le cayó la toxina de la corrupción, ya no sirven para defender la soberanía de la nación. Tu pala es utilizada por los corruptos para recoger el dinero mal habido y tu azadón, símbolo de trabajo, es usado para atracar económicamente la nación, y así seguir estrangulando al trabajador.

En el centro o punto de honor de nuestro escudo de armas se muestra al istmo con sus dos mares, Pacífico y Atlántico, y su cielo en colores naturales. Ya sus dos mares no son cristalinos, ya no se ven los peces de colores, y el reflejo del cielo desapareció, porque el tinte corrupto lo tiñó.

Panamá, ya tu sol no resplandece, los corruptos le han puesto el manto de la corrupción para que la nación siga en el oscurantismo, ofuscación, y en el ‘pocoimporta', con el robo a la nación. Ya tu riqueza no se ve, ha sido saqueada por los mercaderes ladrones. Tu rueda de plata ya no guarda los dólares ‘yanquis', que servían para recargar el peaje del tren.

¡Oh patria tan pequeña!, la toxina de la corrupción ha tocado tu corazón, ya no tienes espacios para dar país por cárcel ni casa por cárcel a delincuentes, hoy se dejan en libertad para que sigan atracando el erario.

Cada día la Constitución panameña es violada por un grupo de corruptos que solo piensa en robar, robar y robar. Los atracadores se han arropado bajo el lema ‘PRO MUNDI BENEFICIO' (en español: ‘Por el beneficio del mundo'). Hoy el águila harpía vuela alto, tan alto, para que no lo alcance la toxina de la corrupción, que está por toda la nación.

Panamá está herida y llora por ver cómo estos corruptos atracadores la han dejado. Ya no tiene Ministerio Público ni justicia constitucional, tiene una justicia a la merced de la impunidad.

El 5 de mayo de 2019 los panameños escogieron al presidente número 51 que dirigirá los destinos de la República de Panamá. No sé si el presidente Laurentino ‘Nito' Cortizo podrá poner orden para que no sigan los corrupto burlándose de todos los panameños. Esperamos que mantenga esa humildad que siempre ha tenido. Pues, que no se le suba el ego ni la codicia, y, que jamás se olvide de su pueblo que le apoyó a llegar a la Presidencia de la República. El pueblo espera que cumpla lo prometido en campaña electoral, y que no sea un presidente más del montón...

¡Panamá pide a grito auxilio!

COMUNICADOR SOCIAL Y ARTISTA PLÁSTICO.