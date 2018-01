Palabras repetitivas y reprobadas

Genaro López

opinion@laestrella.com.pa



Con un guión armado se presentó Varela ante la Asamblea Nacional a presentar su Informe de Gestión de Gobierno. Hasta los aplausos estaban planificados, aunque fue evidente que en dos o tres ocasiones se quedó esperándolos. El libreto fue tan asumido por el protagonista, que incluyó emulación de una película de ficción (Star Wars).

Como corolario de lo que sucedía en la Asamblea, medios de comunicación social ponían el énfasis en la ausencia de los magistrados de la CSJ y del TE, que al parecer, más que contradicciones de fondo, revela rivalidades de protagonismo y control de espacios. Recordar que Ayú fue propuesto y reelecto presidente de la CSJ con los votos de magistrados propuestos por Varela.

‘El pueblo reprobó el discurso de Varela, por estar alejado de la realidad que vive la mayoría de la población'

Como contenido, las palabras de Varela resultaron repetitivas, al extremo de usar textualmente párrafos de sus discursos anteriores, tal como señaló el FAD. La estructura de su discurso es la misma que cuando inició su gestión de Gobierno, donde emula a sus antecesores, sobre todo a Ricardo Martinelli, con ese listado de obras terminadas y por inaugurar en el año preelectoral, que en su antecesor resultaron ventanas para la corrupción y que en su administración algunas han sido cuestionada por la forma en que se asignaron las licitaciones.

El pueblo reprobó el discurso de Varela, por estar alejado de la realidad que vive la mayoría de la población. Decir que existe una mejor distribución de la riqueza resulta insultante para aquellos panameños que no logran siquiera poner el alimento y cubrir las necesidades materiales de vida. Con todo y los llamados ‘subsidios' que disfrazan pobreza, la medición multidimensional de la misma revela que uno de cada cuatro panameño vive en pobreza; que la segunda causa que la explica es la precariedad laboral y salarial; que la proporción del crecimiento que va a los asalariados disminuye a mayor riqueza, que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado.

Se atrevió a decir que hay ‘distribución equitativa de la riqueza del país y justicia social', y que en su administración ‘el crecimiento económico va de acuerdo al poder adquisitivo del panameño no en base a la especulación', aseveraciones totalmente falsas. Panamá sigue siendo uno de los 10 países con peor distribución de la riqueza en el mundo, sin justicia social. La especulación en los precios es campante y el costo de vida no se corresponde con los bajos salarios que perciben los trabajadores (34 años sin aumento general de salario y 34 salarios mínimos que no cubren el costo de la canasta de necesidades familiares, amén que Varela ha realizado los ajustes de salario mínimo más bajos de los últimos periodos). El poder adquisitivo de los asalariados se ha reducido en un 30 %.

Como si fuera poco, Varela insiste en achacar al pueblo la responsabilidad de mantener contratos del Estado con empresas involucradas en escándalos de corrupción ‘La batalla que se está librando contra la corrupción en Panamá será un caso de estudio, se están recuperando fondos desviados al pueblo panameño, sin afectar las obras ni los empleos ni a la gente inocente'. Sin embargo, los fondos desviados son negociados con los corruptores ‘entregan una parte y se quedan con otra', cientos de trabajadores despedidos en empresas involucradas en corrupción, si se mantienen las obras entregadas a empresas involucradas en los escándalos de corrupción.

Una vez más habló de chantajes, narcopolítica, intimidaciones sin presentar nombres ni casos. Un estilo muy parecido al de Martinelli que habló de tener expedientes sin revelar información.

Entremezcló en su discurso, en varias ocasiones, puentes para alcanzar pactos con la partidocracia en términos de no agresión, de unidad y alianza para comicios del 2019.

Los sectores populares, los ciudadanos honestos, seguiremos exigiendo una verdadera respuesta a nuestras demandas sociales, que nos permita enfrentar la pérdida de calidad de vida a la que nos han expuesto los 115 ultramillonarios, la mafiocracia. No nos dejaremos embaucar por discursos falaces, electoreros. La tarea sigue siendo organizarnos para adecentar el país.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.