No al pago de cuotas a la CSS por los jubilados

Tito Rodríguez Mena

opinion@laestrella.com.pa



En Panamá existe la Ley 51, la cual señala que toda persona que haya aportado 240 cuotas pagadas comprobadas a la Caja de Seguro Social (CSS) y tenga 57 años (mujeres) y 62 años (hombres), podrá gozar de una jubilación laboral, con el 60 % del promedio de sus mejores salarios anuales.

Sin embargo, es inadmisible que estos 250 000 jubilados, que ya pagaron sus 240 cuotas, sigan pagando cuotas a la CSS, por lo tanto, el 6.75 % que representa la cuota mensual que paga el jubilado a la CSS, debe ser incorporado a su pago mensual, una vez que se elimine el pago de cuotas a la CSS.

A pesar de existir muchos descuentos para los jubilados, pensionados o tercera edad, por ejemplo, 30 % de descuento en alimentación servida en restaurantes, 15 % en franquicias nacionales e internacionales, 30 % en transporte interurbano, 15 % de descuento en hospitales y clínicas, 20 % en honorarios de consulta general, 15 % en servicios odontológicos y en optometría y 20 % de descuento en medicamentos, casi ninguno de estos descuentos se cumple; sigue el jubilado tratando de sobrevivir con su jubilación que cada vez pierde, año por año, su poder adquisitivo.

Es inadmisible que si un jubilado tiene una jubilación de B/490.58 mensual, la CSS le quite (6.75 %) B/33.11 por cuota mensual, o sea, este jubilado cobra B/457.48 mensualmente; si un jubilado tiene una jubilación de B/1146.76 mensual, la CSS le quite (6.75 %) B/76.06 por cuota mensual, o sea, este jubilado cobra B/1070.70 mensualmente; lo que quiere decir es que estos jubilados siguen pagando cuotas a la CSS, quizás para llegar a pagar otras 240 cuotas y tener/sumar otra jubilación; pero como esto es inadmisible, ya ellos pagaron las 240 cuotas, no se les puede seguir cobrando más cuotas; por el contrario, estas cuotas deben eliminarse y agregarle a cada jubilación esa cuota mal cobrada por la CSS, lo que les agregaría un 6.75 % a su jubilación mensual, que se traduce en más poder adquisitivo y mejor calidad de vida.

Como diputado nacional, presenté este anteproyecto de ley que elimina el pago de cuotas a la CSS por los jubilados, no estoy pidiendo un aumento en sus mensualidades, no es seguir cerrando calles para mendigar un bono, es simplemente exigir que la cuota que paga mensualmente a la CSS, se le reintegre a su pago mensual, esto le permitirá aumentar su poder adquisitivo que redundará en un mejor bienestar social.

Ya se lo ganaron, han hecho de Panamá un país próspero, con alto crecimiento económico, moderno y progresista; eso hay que agradecerlo y sentirnos orgullosos de esa fuerte, valiente y orgullosa tercera edad.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL.