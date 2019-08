Otros temas que deben preocuparnos

Ernesto A. Holder

opinion@laestrella.com.pa



A nivel internacional, independientemente de lo que piensan ustedes sobre el Gobierno de los Estados Unidos y su política internacional, hay que ser realista y aceptar que algo muy mal le ocurre al presidente Donald Trump, no está muy bien sicológicamente. A pesar de lo obvio, para el ‘establishment' prima el ‘bien superior': preservar la democracia de esa nación y para ellos —incluso los sensatos— él es el presidente y no quieren promover acciones (constitucionales) concretas para removerlo, sino es a través de las urnas. Para varios observadores, si fuera el presidente o directivo de una empresa, ya lo hubieran relevado.

Las agencias internacionales informaron que los datos satelitales publicados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial muestran un aumento del 85 % este año en incendios en todo Brasil, la mayoría de ellos en la región amazónica. La selva tropical más grande del mundo, la Amazonía, es una reserva vital de carbono que ayuda a disminuir en parte el ritmo del calentamiento global. Una nota del Smithzonian.com, resume que: ‘Entre los grupos con mayor probabilidad de verse afectados por los incendios se encuentran las poblaciones indígenas de la Amazonía. Según Alexis Carey, de la revista australiana news.com.au, hasta un millón de personas independientes que constituyen unas 500 tribus viven en la región y corren el riesgo de perder sus hogares…'. Nuestro Darién no está muy bendito que digamos. Los entendidos también nos dicen que está en peligro.

En la politiquería criolla, todo panameño sensato debe revolverle el estómago el hecho de que los corruptos y señalados con pruebas no paguen sus culpas. Si creen que en realidad este pueblo merece algo mejor, los remito a un video capturado en celular y publicado por una de las cadenas de televisión: en Villa Guadalupe, Colón, un camión de cerveza sufre un accidente y la gente —vecinos y transeúntes, grandes y chicos— se roba las cervezas. Revisemos la consigna sobre en realidad ‘Quiénes son más'.

Como en todos los temas en estos tiempos, los que no saben opinan a voz en cuello para ganar aplausos, ‘taquillar', como se dice en el argot popular, o simplemente para enredar las cosas. El tema de las monedas y las caras es ejemplo reciente. Pero si en realidad les interesa la puntualidad histórica, ya he dicho en el pasado que: –lo mismo ocurrirá dentro de unos cuantos lustros, décadas o siglos'. Señalé que: ‘Los actores de la cosa pública solo atienden la documentación de tramitaciones estrictamente burocráticas, que tendrán el potencial de contar la historia de sus gestiones bajo una óptica positiva (…) Hay una conducta de secretismo y manejo dudoso de las documentaciones oficiales que atenta considerablemente en contra de la verdad, más en un tiempo en que debiera ser fácil la documentación y preservación de la Memoria Histórica de una gestión. Solo piensan en los aplausos inmediatos, en las placas con sus nombres y en los beneficios económicos que su gestión les proporcionará'. Prefieren borrar sus dudas y desaciertos y eso atenta contra la veracidad histórica de los eventos y los temas.

El retrato que dejamos hoy, para el futuro, no es halagador. No hay una actividad científicamente diseñada para procurar la recuperación puntual del registro histórico. Yuval Noah Harari, autor de ‘Sapiens: una breve historia de la humanidad', señala que: ‘Estudiamos historia no para conocer el futuro, sino para ampliar nuestros horizontes, para comprender que nuestra situación actual no es natural ni inevitable, y que, en consecuencia, tenemos muchas más posibilidades de lo que imaginamos'. Si hay un enredo sobre las imágenes utilizadas en las monedas conmemorativas, poco se ha avanzado para que eso no se siga dando.

El tema de la preservación documental para entender el camino recorrido, va en relación directa con el tema educativo. Innovar sin conocer el pasado es un ejercicio peligroso. Y si nos parece poco, el Gobierno nacional recortó 14.1 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Panamá, para cumplir con la contención del gasto público y así enfrentar el déficit fiscal. Dado lo conocido en otros gastos superfluos en las instituciones del Estado, así no podremos mejorar las condiciones de los que más necesitan del apoyo estatal. Estos retos no son los únicos, los temas expuestos llaman a la reflexión.

COMUNICADOR SOCIAL.