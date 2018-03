Yolanda I. Crespo D.

opinion@laestrella.com.pa



El origen de los otros, nuevo libro de ensayo de Toni Morrison, recoge seis conferencias dictadas en la Universidad de Harvard durante la primavera de 2016. Premio Nobel de Literatura 1993, Premio Pulitzer. Esta serie de conversaciones sobre la raza, el Origen, la Creación del Otro, la esclavitud, la negritud, la discriminación racial. Escritora comprometida con la literatura de pertenencia, explora el daño causado por autodesprecio y el odio racial. Debate sobre el fenómeno de la superioridad racial, la supremacía blanca, la arrogancia y la destrucción de los grupos minoritarios o diferentes. Estudia la vida de mujeres afrodescendientes, reconoce ‘la imaginación genética'. ¿Cómo se es racista, o sexista? Nadie nace racista, uno aprende con el ejemplo. Discriminación es un constructo social. Nuestra incomodidad con otros. Lo negro ha sido relacionado con el mal en un mundo que aplaude la supremacía blanca, elige un presidente que representa la creencia de la superioridad racial.

Romanticismo Esclavitud: muchas esclavas fueron víctimas de violaciones por sus patrones. Por años la raza ha sido un constante árbitro de diferencia, como el dinero, la clase y el género, tienen que ver con el control y el poder.

¿Cómo se vuelve una persona racista? Se aprende, con ejemplos. La esclavitud es una condición inhumana degradante, es un negocio lucrativo, muchos, al ser vendidos, se suicidaban.

Hacia 1750 Thomas Thirstlewood, aristócrata británico, dueño de una plantación en Jamaica, hizo su fortuna explotando, mercadeando esclavos, mantenía un diario detallado sobre precios, pérdidas, negociaciones. La violación era permitida por pertenencia romántica. Douglas Hall registró estos hechos en su libro Esclavitud Miserable (1987). Manifestaba que los esclavos se controlaban entre sí, ‘los negros solo desean servir'.

Ser o convertirse en Extraño: El proceso de identificación del Extraño responde a una expectativa exagerada de temor.

Configuraciones de la Negritud: William Faulkner y Ernest Hemingway deshumanizaban los personajes negros exilándolos de la humanidad, utilizaban un lenguaje despreciativo del negro feo y sucio.

África es un continente hermoso, mágico, expansivo, salvaje, enigmático, oscuro, irracional, con una necesidad desesperada de luz. El extranjero es percibido como amenaza, depravado, incomprensible, asociado al miedo.

La trata doméstica de esclavos americanos rompió más de un millón de personas, niños y familias, cautivos eran abusados por sus dueños.

Morrison describe la maternidad, misoginia, el odio en las afrodescendientes.

Muchos barrios de negros en Estados Unidos se mantienen lejos de los blancos. Cuando un afrodescendiente se muda a un barrio de blancos la propiedad se devalúa, y los habitantes empiezan a emigrar.

Examina el fetiche del color de la piel, la migración masiva, la asimilación, el sadismo, la ilusión del poder, y las técnicas de deshumanización hacia los afrodescendientes. El papel del racismo, en proletarios blancos, plantea muchas interrogantes sobre el racismo, el concepto de superioridad social del blanco ‘White Supremacy' como una idea inhumana.

Su devastadora novela Beloved aborda la historia del infanticidio de la esclava Margaret Garner, que prefirió sacrificar a su hija, cuando los cazadores de esclavos vinieron a buscarla para liberarla de la esclavitud. Le confiesa a Paul (refiriéndose a su hija) ‘Ella era lo mejor que yo tenía'. Paul le dice ‘No, tú eres lo mejor que tienes'.

Esta Medea moderna, no siente arrepentimiento. Sus hijos eran muestra del cruce de razas, señal de violaciones. El resultado del juicio, juzgada por un juez sureño, ‘la madre esclava no tenía ninguna responsabilidad legal del asesinato de su hija', cuyo valor, bajo la ley de propiedad, era la del ganado, podía ser vendida como un animal. El evidente prejuicio racial consideraba que la vida de la niña esclava no valía más que una vaca. Margaret fue enviada al Sur donde muere de tifoidea en 1858.

Morrison demanda la desegregación, promueve la literatura negra, no ‘salvaje'. Recomendamos la lectura de estas reflexiones de una mujer afrodescendiente que triunfó en un mundo dominado por hombres blancos.

PSICÓLOGA, ESCRITORA Y DOCENTE UNIVERSITARIA.

BIBLIOGRAFÍA: MORRISON, TONI, ‘THE ORIGIN OF OTHERS', HARVARD UNIVERSITY PRESS, 2017.