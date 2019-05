Organizaciones empresariales saludables

Tomás Salazar Rodríguez

opinion@laestrella.com.pa



En la actualidad, se estima que mueren dos millones de hombres y mujeres cada año como resultado de accidentes, enfermedades o heridas relacionadas con el trabajo. También existen accidentes no fatales en el lugar de trabajo, los cuales suman alrededor de doscientos sesenta y ocho millones, que provocan, al menos, tres días laborables perdidos por incapacidad y ciento sesenta millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Adicionalmente, el ocho por ciento de la tasa global de trastornos depresivos se relaciona actualmente con riesgos ocupacionales. Estos datos, recogidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejan solo los accidentes y enfermedades que ocurren en lugares de trabajo formales y registrados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), basándose en el Plan Global de Acción de Salud en el Trabajo, 2008-2017, lanza el Marco Global de Lugares de Trabajo Saludables en abril de 2010. Se trata de una recopilación de buenas prácticas y herramientas adecuadas que se ajustan al Marco de la OMS de Lugares de Trabajo Saludables para su aplicación práctica. Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que trabajadores y directivos colaboran en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores, así como la sostenibilidad del lugar de trabajo, basándose en los siguientes aspectos:

La salud y seguridad en lo que concierne al entorno físico de trabajo.

La salud, seguridad y el bienestar en relación con el entorno psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del trabajo y la cultura organizacional.

Recursos personales de salud en el lugar de trabajo (apoyando y estimulando estilos de vida saludables).

Sistemas de participación en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y miembros de la comunidad.

El profesor Jeffrey Pfeffer de la Universidad de Stanford, en su libro ‘Dying for a Paycheck' (‘Muriendo por un salario o cheque') de igual manera hace un análisis del entorno laboral, donde menciona los efectos de un ambiente tóxico, estrés laboral, periodo de jornada laboral extensa, aumento de la rotación del personal, problemas de salud física y emocional. Además, brinda soluciones para mejorar la salud de los trabajadores. Recuerdo la frase célebre de Albert Einstein, ‘si continuamos haciendo lo mismo todos los días, no tendremos resultados diferentes'. Para que las empresas sobrevivan en estos tiempos modernos, ligados a la tecnología o cualquier otro modelo empresarial, deberán hacer cambios estructurales, tecnológicos y de procesos. Ya las técnicas y herramientas de gestión empresarial del pasado no están contribuyendo al desarrollo creativo, productivo y competitividad, especialmente cuando se tienen metas y compromisos establecidos con los clientes, utilizando técnicas de trabajos arcaicos. Lo cual afecta la salud del trabajador y su desempeño.

Las organizaciones saludables están cambiando su forma de gestionar sus empresas de manera integral. Invirtiendo en un mejor sistema de información gerencial para evitar duplicidad de los procesos, equipos y herramientas confiables y seguras, capacitación continua y preocupándose por la salud de sus trabajadores. Las empresas saludables están contribuyendo a conseguir mayor productividad, alto rendimiento en sus trabajadores, disminuye el ausentismo y reduce la rotación laboral, debido a que la gestión empresarial se preocupa por el estilo de vida de sus trabajadores, su alimentación, salud física, emocional y familiar, se fortalecen los valores corporativos, la innovación y se consolida la lealtad.

Las organizaciones saludables que existen, en esta nueva economía de mercado, tienen políticas estrictas y están certificadas como ‘Empresas Saludables', donde lo ponen en práctica con sus valores corporativos, trabajadores y sociedad. Su fórmula consiste en: Salud + Seguridad + Bienestar = Empresa saludable. Las ‘Empresas saludables' ya no son un eslogan, llegaron para quedarse. Un grupo de trabajadores enfermos es señal de una organización enferma.

DOCTOR EN CIENCIAS EMPRESARIALES.