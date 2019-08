Omar Torrijos: otros asesinatos, magnicidios y golpes de Estado

Julio Yao Villalaz

No hubo peritaje del avión del general Omar Torrijos para determinar las causas de su muerte, aunque John Gilchrist de la empresa DeHavilland manifestó que el FP205 ‘no tenía desperfectos mecánicos' y ‘no descartaba un atentado'. (1)

La Fiscalía, basándose en el FBI de EU, dijo lo contrario: el avión ‘sufrió desperfectos mecánicos' y ‘no hubo trazas de pólvora'. ¿Por qué el FBI, que carecía de competencia, dijo esto?

Las citadas contradicciones bastarían para anular el informe de la Fiscalía, porque, además, ésta solo reconoce una explosión en tierra (la gasolina) y descarta las dos que escuchó un campesino que vio al FP205 en llamas en el aire y luego una segunda explosión. (2)

Sin peritaje, ninguna declaración tiene valor. Debemos atenernos a los hechos y preguntar: ¿cómo se coló el FBI en el informe de la Fiscalía, que sobreseyó el caso el 23 de abril de 1983? ¿Por qué el Gobierno del presidente Aristides Royo no ordenó un peritaje?

Doy fe de la estabilidad del FP205, porque en una ocasión el general Torrijos lo puso a mi disposición para trasladarme a Playón Chico, un islote del Archipiélago de Guna Yala en el Caribe, donde debía dar una charla al Congreso General Guna sobre las negociaciones del Canal. ¡El FP205 despegaba y aterrizaba hasta en un corral! Además, visité Coclesito semanalmente durante diez años (2004-2014) cuando dirigía el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla, hoy Minera Panamá.

La tesis del accidente se desacredita al constatar que durante los últimos 38 años y, pese a cientos de miles de vuelos, solo ha habido tres accidentes: el 201 de COPA en Darién en 1992; el 901 de Alas Chiricanas en 1994, en Colón, y el helicóptero SAN-100, que transportaba al general chileno José Bernales, en 2008. ¡Ningún accidente en Coclesito desde 1981!

Después de visitar cerro Marta, el reconocido periodista René Hernández, de RPC TV, afirmó:

‘Reconozco que el lugar se había maquillado, para dar la impresión de un accidente. Se cortó parte de la vegetación, cercana al pico más alto del cerro; se notaron restos diversos del avión'. Un lugareño le dijo: ‘Sentí que hubo dos explosiones; vimos un avión en llamas en el aire y luego el ruido al caer'. (3)

‘Estoy de acuerdo con los escépticos en este caso; estuve en el sitio donde, supuestamente, se estrelló el avión de Torrijos. Dos semanas después del hecho son suficientes para haber preparado el terreno y dar la impresión de que fue un accidente y no un atentado'.

¿Estamos en presencia de un maquillaje, de un ‘make up', de un ‘fake news'?

Si preguntásemos a quién benefició la muerte del general Torrijos, es obvio que a EU en primer lugar, porque favorecía a la contrarrevolución centroamericana, a la que se oponía Omar, quien propiciaba la paz y no, como Reagan, la ‘derrota del comunismo'. Torrijos se perfilaba como candidato imbatible a la Presidencia de Panamá —otra razón para eliminarlo.

A su muerte, lo reemplazó el coronel Florencio Flores hasta el 3 de marzo de 1982, obligado a retirarse. El coronel Rubén Darío Paredes asumió la Comandancia hasta el 12 de agosto de 1983, cuando el coronel Manuel Antonio Noriega lo reemplazó. La Fiscalía sobreseyó el caso el 4 de abril de 1983.

El diputado Hugo Torrijos, hermano de Omar, denunció en 1986 en la Asamblea Nacional el magnicidio y culpó a la CIA.

Martín Torrijos, hijo de Omar, pidió reabrir el caso en 1993 cuando era ministro de Gobierno bajo el presidente Ernesto Pérez Balladares, pero no solicitó la reapertura cuando fue presidente (2004-2009). No en vano dicen los torrijistas que a Omar lo siguieron matando después de muerto.

Ahora bien, el presidente Reagan había hecho su campaña en base al rechazo de los Tratados del Canal: ‘Lo construimos; lo pagamos; es nuestro y lo vamos a conservar'. (‘We built it; we paid for it; it's ours, and we're ‘gonna' keep it'), y se burlaba de Torrijos como un dictador de hojalata (‘tin can dictator').

Tan solo en Latinoamérica, Washington ha sido responsable de los siguientes asesinatos, magnicidios y golpes de Estado:

1. Pedro Prestán, jefe civil y militar de Colón (Panamá, 1885), ahorcado por órdenes del Cónsul de EU.

2. General Victoriano Lorenzo (Panamá, 1903), fusilado por un tribunal militar ilegal impuesto por EU para garantizar la construcción del Canal.

3. General Esteban Huertas (Panamá, 1904), destituido por el embajador de EU, que desmanteló el primer Ejército Nacional.

4. Presidente José Zelaya (Nicaragua, 1911), derrocado mediante invasión por negociar un tratado con Japón para un Canal.

5. Presidente Francisco Madero (México, 1913), derrocado y asesinado.

6. General Augusto César Sandino (Nicaragua, 1934), asesinado por derrotar a los invasores de EU.

7. Presidente Arnulfo Arias (Panamá, 1941), derrocado por defender la neutralidad.

8. Presidente Jacobo Árbenz (Guatemala, 1954), derrocado por hacer una Reforma Agraria y muerto en extrañas circunstancias.

9. Presidente José Remón Cantera (Panamá, 1955), asesinado por pedir revisión del Tratado de 1903.

10. Presidente Arturo Illia (Argentina, 1966), derrocado).

11. Presidente Joao Goulart (Brasil, 1964), derrocado.

12. Presidente Arnulfo Arias (Panamá, 1968), derrocado por rechazar los Tratados Robles-Johnson de 1967.

13. Coronel Omar Torrijos (Panamá, 1969), derrocado bajo acusación falsa de ‘comunismo' por la CIA (retomó el poder el 16 de diciembre).

14. Presidente Salvador Allende (Chile, 1973), derrocado por la CIA y asesinado por los golpistas.

15. General Carlos Prats (Chile, 1974), secuestrado y asesinado con explosivo junto a su esposa en Argentina, bajo el Plan Cóndor.

16. Orlando Letelier (Chile, 1973-1976), ministro de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, embajador de Chile en EU, asesinado con explosivos en Washington por la CIA (Richard Townley) bajo el Plan Cóndor. (Letelier trabajaba en el Institute of Policy Studies, donde la CIA secuestró a Julio Yao en mayo de 1970).

17. Presidente Juan José Torres (Bolivia, 1978), secuestrado y asesinado bajo el Plan Cóndor en Argentina.

18. Presidente Jaime Roldós (Ecuador, mayo de 1981), asesinado con explosivos en su aeronave.

19. General Rafael Hoyos Rubio, comandante general del Ejército (Perú, junio de 1981), su helicóptero ‘se estrelló' un mes antes que Torrijos.

20. Jefe de Gobierno, general Omar Torrijos (Panamá, 31 de julio de 1981), asesinado con explosivos por negociar con Japón un nuevo Canal y otras razones.

21. Presidente Aristides Royo (Panamá, 31 de junio de 1982), derrocado por ‘razones desconocidas' (sic).

22. Primer ministro Maurice Bishop (Granada, 1983), derrocado y asesinado.

23. General Gustavo Álvarez Martínez (1988, Honduras), expulsado de la comandancia y asesinado.

24. Jefe de Gobierno y comandante, Manuel A. Noriega (Panamá, 1989), por negociar con Japón un nuevo Canal y otras razones: derrocado, encarcelado y muerto en prisión en un hospital público en extrañas circunstancias.

25. Presidente Hugo Chávez (Venezuela, 2002), derrocado infructuosamente.

26. Presidente Manuel Zelaya (Honduras, 2009), golpe de Estado blando.

27. Presidente Fernando Lugo (Paraguay, 2012), golpe de Estado blando.

28. Presidente Cristina F. de Kirchner (Argentina, 2015), golpe de Estado blando.

29. Presidente Luis Inacio ‘Lula' da Silva (Brasil, 2018), por golpe de Estado blando, encarcelado.

30. Rafael Correa (Ecuador), intento frustrado de golpe militar. Orden de captura.

31. Nicolás Maduro (Venezuela, 2018, et seq.), intentos de golpe de Estado y magnicidio.

32. Daniel Ortega (Nicaragua, 2018 et seq.), golpes blandos.

Es curioso que los primeros en llegar a la nave siniestrada del presidente Roldós fueron los militares de EU, que acordonaron el área, según John Perkins, y que a la aeronave de Torrijos, un mes después, también arribaron primero los militares de EU. Los testigos en ambos casos murieron o desaparecieron.

En Japón causó extrañeza que el primer ministro Masayoshi Ohira, quien había suscrito con el presidente Royo la Declaración Conjunta Panamá-Japón para un nuevo Canal, muriera a los 70 años sin estar enfermo, en junio de 1980, un mes antes que Torrijos.

¿Qué hizo renunciar a Royo el 31 de julio de 1982, aparte del falso dolor de garganta?

El cuarto protagonista del Canal japonés, Shigeo Nagano, murió (1984) dos años después de que Royo renunciara, con lo cual los cuatro protagonistas del nuevo Canal fallecieron en ¡cinco años! (4)

(1) Julio Yao Villalaz, ‘Casi 40 años después, el ‘accidente' aéreo que costó la vida al general panameño Omar Torrijos sigue sin aclarar', Red Voltaire, 2 de agosto de 2019.

(2) Mónica Guardia, ‘La muerte de Omar Torrijos: ¿accidente o conspiración?', La Estrella de Panamá , 2 de agosto de 2015.

(3) René Hernández, ‘¿Mataron a Omar Torrijos?, Crítica, 30 de julio de 2015).

(4) Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión a Panamá (EUPAN; Litografía Chen, 2019).

ANALISTA INTERNACIONAL Y EXASESOR DE POLÍTICA EXTERIOR.