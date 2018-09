Nunca más por los mismos

Genaro López

opinion@laestrella.com.pa



El problema no es la reelección, el problema es la reelección de una estructura de la mal llamada clase política que se enquistó en el sector público para delinquir. De manera creciente, una partidocracia que se viene reeligiendo (con los mismos o nuevos rostros) a partir del clientelismo político, reglas electorales que controlan en la medida que son ellos los que las aprueban y se garantizan un exorbitante financiamiento público, que hegemonizan, permitiéndoles producir y reproducir un esquema de negociados, nepotismo, corrupción creciente.

Si bien los escándalos de corrupción hoy afloran, estos no son nuevos. El manejo de planillas de los legisladores hoy diputados, ha sido denunciado históricamente, recordar el manejo de planillas que evidenciaban las llamadas ‘botellas' y ‘garrafones'; el negociado tampoco es de nueva data, recordar los llamados ‘mameyes' para aprobar leyes que favorecen intereses particulares. Pero no solo ha sido la corrupción y el nepotismo, desde la Asamblea Nacional se han impuesto a sangre y fuego y con madrugonazos leyes lesivas a las grandes mayorías del país y contra los intereses nacionales (Reformas laborales, tributarias, a la seguridad social, ambientales, entre otras). Sin dejar de contar los llamados ‘pactos de gobernabilidad' de la partidocracia en el Gobierno y falsa oposición, en los diversos periodos, a partir de canonjías que el Ejecutivo garantiza al Legislativo; el impulso de los tránsfugas, etc.

Este accionar delincuencial, que impone los intereses individuales de diputados, partidocracia y poder económico contra los intereses de la colectividad social, es lo que conduce al pueblo a plantear la no reelección de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos. Condición que pretende ser manipulada por grupos del poder económico y seudoindependientes, o ser coartada por quienes están cuestionados por la población.

Pero el problema es más complejo que rostros. La mirada debe ser desde un punto de vista más amplio. ¿Adecentaremos si mantenemos los partidos tradicionales con nuevas figuras? Meditemos un solo ejemplo, la partidocracia ha hecho alianza entre sí con todos, en sus estructuras empresariales aparecen en sus juntas directivas simultáneamente miembros de los partidos tradicionales (PRD, DC, Panameñista, Molirena, PP, Alianza), con lo cual garantizan sus intereses, independientemente del partido que asuma la administración del Gobierno, lo que evidencia que sus diferencias no son de fondo, sino de forma.

Toda la partidocracia coincide en el modelo económico, el neoliberalismo. Un examen del periodo posinvasión da cuenta que, bajo PRD, panameñismo, CD y sus satélites, privatizaron, aumentaron los impuestos y el costo de vida, han reducido las prestaciones sociales, fomentan la flexibilidad laboral y los bajos salarios, destruyen los recursos naturales y desmantelan sectores productivos (agro e industria) e impulsan los TLC, recortan gasto social (salud, educación), deterioran el acceso a agua potable, fomentan el derroche de energía, desatienden los sectores rurales e indígenas, aumentan la deuda pública, expulsan a pobladores bajo los desalojos forzados; satanizan y reprimen la protesta social.

La fórmula de ejercicio del poder burgués, fue la alternabilidad de periodos presidenciales, fórmula hoy derrotada. La ausencia de poder de revocatoria de mandato que debe ejercer el pueblo en todos los cargos de elección, agrava la situación, máxime cuando los representados no se sienten representados por sus representantes.

En concreto, es evidente que asistimos a una acelerada descomposición de la clase dominante, sus partidos e instituciones. Las últimas denuncias de corrupción muestran claramente cómo los distintos Gobiernos le han robado al Estado, y cómo el Estado ha desatendido las demandas sociales.

Frente a esta podredumbre es necesario adecentar el país. Es necesario caminar hacia reformas institucionales que tengan como centro el desarrollo integral de la población. Se requieren reformas dirigidas a establecer procesos y procedimientos eficientes y eficaces de administración pública. Necesidad de levantar una Constituyente Originaria que refunde el país, construir Poder Popular para democratizar la sociedad panameña. En este proceso electoral, el llamado es ‘NUNCA MÁS POR LOS MISMOS'.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.