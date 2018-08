Nota filológica a la Obra selecta de Justo Arosemena

José Ángel Garrido Pérez

Sutil, solitario, arduo y desconocido suele ser el trabajo del gramático que revisa un volumen. No solo debe garantizar la pulcritud ortotipográfica y de sintaxis, sino que además tiene que acercarse al texto con humildad ante las ideas del autor reflejadas tanto explícitamente como a través de su intención. Es sobre todo ante esta que se ha de desenvolver la mayor agudeza, atendiendo a la observación acuciosa del contenido, sus relaciones contextuales –tanto más amplias cuanto más se referencien en el bagaje cultural de quien corrige–, y, sobre todo, en el compromiso ético de procurar que lo que está escrito corresponda fielmente al interés comunicativo del enunciador, incluso si este no logra plasmarlo con suficiente claridad. Todo es más fácil cuando se trata de una obra inédita cuyo autor está vivo: detectada la anomalía comunicativa, el gramático puede –y debe– entrar en contacto con este tanto para advertirle del peligro como para proponerle ideas que lo solucionen según lo que quiera expresar. Este ejercicio suele servir a una relación maravillosa entre autor y editor que dé por resultado un producto satisfactorio.

Pero el asunto varía cuando el autor es fallecido, y aún más si la obra ya ha sido editada. La presente colección está totalmente compuesta por trabajos con esta última condición, y, en sus más extensas y enjundiosas páginas, por escritores ya finados. Ello significa que, por una parte, ante las dudas que despierte la expresión de alguna idea, ya no podemos inquirirlos directamente para buscar aclaraciones, y como, por otra parte, se trata de publicaciones, no se puede aprovechar esa licencia que da el borrador para hacerles las variaciones de forma necesarias a la claridad del fondo.

Esta colección compendia, además, obras de algunos de los más icónicos intelectuales panameños, comenzando con el propio Justo Arosemena, en cuyo honor se edita este conjunto bibliográfico y en derredor de quien gravitan las demás luminarias que fulguran en sus páginas: Octavio Méndez Pereira, José Dolores Moscote, Enrique J. Arce, Ricaurte Soler, Argelia Tello Burgos, Nils Castro, Fernando Aparicio, Miguel González Marcos, Carlos Bolívar Pedreschi… Así, el usual respeto con que el editor se acerca a una obra se convierte en una reverencia que lo compromete aún más con lograr la más perfecta fidelidad a la intención y al estilo con el menor sacrificio de las formalidades del idioma.

Esta colección ha sido compendiada con base en documentos de época debidamente referenciados: bien se tratare de edición príncipe, como las primeras publicaciones de Arosemena; ora de ediciones únicas, como las biografías que aquí se encuentran; aquí de la última edición de época, como la de 1888 de Estudios constitucionales; allá de comentarios o estudios de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Todos tuvieron inestimable utilidad al compulsarlos con las versiones que fueron revisadas.

Los más curiosos hallarán en tal comparación que los originales más antiguos están escritos siguiendo la llamada ‘ortografía chilena', o ‘de Bello', propuesta por este gran filólogo y jurisconsulto en 1826 y que estaba en boga, entonces, en Panamá. Con la intención de facilitar la lectura, la Casa Editorial Novo Art sugirió modernizar esta ortografía según los parámetros actuales, trabajo hercúleo realizado por la licenciada Monserrat Adames, dama muy bien entendida en las sutilezas del castellano y en la ortografía de nuestro idioma.

No podía, sin embargo, quedar allí el empeño clarificador. La editorial me hizo el honor de solicitarme hacer una segunda aproximación al trabajo. Al hacerlo me apercibí de que, además de las correcciones ordinarias, entre las que se destaca la actualización en las mayúsculas, sería necesario hacer un gran ejercicio para variar la puntuación. Por entonces se solía puntuar con criterios de expresividad más bien que de expresión. Por consiguiente, su uso podía llegar ser arbitrario, según el efecto retórico que quisiera lograr quien escribía, especialmente en el ámbito político y abogadil de entonces. Desde luego que ello no daba ninguna dificultad a quien entonces oyera el discurso, pues las entonaciones, pausas e inflexiones aclaraban el contexto; pero al leer los documentos hoy, la inadecuada puntuación, amén de que los intelectuales del decimonono –como los de la actualidad y como seguro lo estarán los del futuro– también estaban influidos por usos incorrectos del lenguaje, nos convencieron de actualizar la sintaxis además de corregir cualquier falencia ortotipográfica, textual o contextual, dado que, de no hacerse, vicios como la ambigüedad podían afectar seriamente el texto e ir al traste con la intención de su publicación.

Beneficiarios de la evolución idiomática, los documentos de más reciente factura (Tomo 1) gozan, en general, de claridad expresiva a pesar de algún giro, modismo o incluso términos inadecuados o gramaticalmente incorrectos en varios de ellos. Por ejemplo, el uso anafórico de ‘el mismo', fallas preposicionales (en base a, estrategia a seguir, etc.), el llamado ‘gerundio de posterioridad' y otros errores recurrentes en nuestro ámbito intelectual y académico. Estas falencias se han dejado así, pues, como se ha dicho, se trata de textos ya editados que si son profundamente variados no se corresponderían con el texto original y ello requeriría la autorización y natural revisión de sus autores, cosa que no se puede lograr de los ya fallecidos y, por falta de tiempo, tampoco de los que aún viven. Además, no afectan la comprensión textual y, aunque no lo parezca, a veces la gramática debe ceder paso al respeto por el estilo de un autor, si en ello no hace gran sacrificio.

Por supuesto, soy completamente consciente de que todo esto conlleva el peligro del error en el criterio del corrector. En tiempo relativamente breve, han sido leídas y corregidas miles de páginas, por lo que no sería extraño que permaneciesen fallas. Consigno mi aceptación, en ese sentido, de toda responsabilidad, y agradezco a los directores de esta edición conmemorativa del bicentenario de nuestro Gran Repúblico el haberme hecho partícipe de esta importante e histórica edición.

EL AUTOR ES ESPECIALISTA EN ESPAÑOL POR LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.