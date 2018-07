Nicaragua masacrada

Enrique Jaramillo Levi

La criminal dictadura del sátrapa Daniel Ortega en Nicaragua es un diario espectáculo deprimente que compite con la debacle venezolana como una prueba permanente de que el populismo y el llamado socialismo del siglo XXI no son más que falacias de gente fanatizada por la ambición de permanecer indefinidamente en el poder explotando hasta la minucia los recursos de sus respectivos pueblos.

Cada vez que uno de estos dos países mártires está en las noticias es porque se han cometido nuevas tropelías, que implican siempre flagrantes violaciones a los más elementales derechos humanos de sus ciudadanos. Lo que hoy ocurre en la altiva Nicaragua de las dos grandes íconos nacionales: Rubén Darío y Sandino, y de los notables escritores alguna vez sandinistas Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez, es nada más y nada menos que un reiterado crimen de lesa humanidad. No hay manera de negarlo, por más ‘paja' que hablen los ‘ñángaras' locales, los mismos que reclaman para Panamá derechos democráticos inalienables que a diario se le niegan a los nicaragüenses, a los venezolanos y, por supuesto, a los cubanos.

Con 448 muertos en 100 días de violencia (según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos), asesinados por la saña feroz de policías y paramilitares al servicio de Ortega y su mujer, enloquecidos por el poder (once años al frente de su país gracias a habérsele confiscado una y otra vez cualquier beligerancia electoral a otros partidos), además de miles de heridos, montones de presos y torturados, asaltos brutales a universidades e iglesias en donde se refugian multitudes de aguerridos estudiantes, se trata de un estado de cosas que representa una intolerable afrenta al pueblo nicaragüense. Además, sin duda alguna, una vergüenza internacional que hay que denunciar y combatir solidariamente.

En ‘La muerte de Artemio Cruz', la excelente novela del mexicano Carlos Fuentes, un hombre que luchó en la Revolución Mexicana por rescatar a su país de la dictadura de Porfirio Díaz, mientras agoniza recuerda y recapacita sobre su paso por dicha revolución, sus ideales, sus luchas y sacrificios, hasta desembocar en funcionario corrupto del anquilosado Partido Revolucionario Institucional (PRI), una vez los guerrilleros toman el poder. De forma semejante, hoy el líder guerrillero Daniel Ortega, habiendo luchado contra el sanguinario dictador nicaragüense Anastasio Somoza y vencido en su rebelión, se comporta igual que él en perversidad y represión sangrienta contra su propio pueblo por imponer su voluntad y preservar un poder omnívoro que hace mucho tiempo se lo tragó como ser humano, borrando cualquier mérito que en sus momentos de gloria pudiera haber tenido para la historia de su país y de América Latina.

Por otra parte, recientes estudios calificados han demostrado la fracasada trama de corrupción y lavado de dinero que ha habido tras la inconsulta decisión de Ortega de concederle la soberanía de Nicaragua por 50 años, renovables por otros cincuenta, a un multimillonario inversionista chino de nombre Wong Jing, para la construcción de un Canal Interoceánico que compitiera con el de Panamá, en detrimento del medio ambiente y de los campesinos del área.

Después de 90 marchas de rechazo de miles de habitantes de la región, no se han hecho inversiones ni hay huellas de obras de avanzada. Es sin duda alguna una trama fracasada, porque aquel proyecto no solo terminó con la quiebra de la empresa china que habría de financiarlo, sino que a Wong Jing no se le ha vuelto a ver por Nicaragua. Otros dos factores contribuyeron a la debacle del canal nicaragüense: la exitosa ampliación del Canal de Panamá y el establecimiento de relaciones diplomáticas de Panamá con China, con su secuela de planes de inversión en nuestro país.

El hecho es que en tiempos recientes ya en Nicaragua no se habla desde el poder del fiasco de su supuesto canal, y en cierta forma es como si nunca hubiera existido. Insuflada burbuja de jabón cuya disolución, tan espectral como el proyecto original mismo, nadie vio ocurrir.

La masacre que el dictador Ortega perpetra hoy contra su pueblo, mucho más que el fracaso de su malogrado canal, habrán de sepultarlo para siempre entre los crápulas de la historia.

