Neomarxismo y género

Mario José Chamorro Carazo

opinion@laestrella.com.pa



No me atrevería a llamar a la ‘ideología de género' como neomarxismo, de no haberlo oído directamente de boca del mismo Vladimir Putin, en su discurso en la Plaza Roja de Moscú, (Reproducido en YOUTUBE).

¿Qué es el MARXISMO? El marxismo es una ideología basada en la tesis de que la humanidad es naturalmente solidaria; hasta allí, bien; aquí viene el veneno: el comportamiento egoísta de la sociedad capitalista en el orden social, económico y político, no es más que una superestructura que, dadas ciertas condiciones, puede ser erradicada y transformarse en solidaria. Si se elimina todo lo que se puede oponer a este programa de ‘reeducación', eventualmente se alcanzaría la sociedad ideal, la sociedad solidaria. Este principio justifica, para el marxismo, toda la violencia que se tenga que usar para reeducar a la sociedad; que se tenga que eliminar, matar, reprimir toda contrarreacción a este programa, está justificada. Para esto se usa, además de la fuerza y la violencia, la cárcel y la muerte, la suspensión de todos los derechos individuales; se desata toda una poderosa maquinaria de adoctrinamiento: los niños pasan a ser educados por el Estado, negándoles a los padres la PATRIA POTESTAD. Queda eliminada la libertad de prensa y de expresión disidente; se usarán expresiones denigrantes, ya bien conocidas: burgués, contrarrevolucionario, vendepatria, explotador, acaparador, gusano, lacayo del imperialismo, capitalista, etc. Se eliminará toda propiedad privada, y toda independencia económica, porque donde existe independencia económica, el comunismo no prospera. El Estado se constituye como único proveedor, asignando mediante cuotas, la ración alimentaria a cada persona, de acuerdo a un análisis de calorías necesarias para mantener la vida, pero no mucho más. Quedan dispensados los que pertenecen al aparato represor y son ellos los que manejan pingües negocios, como parte de la burocracia del Estado. La economía será planificada y ejecutada por el Estado. Las fábricas, el campo, el comercio, todo será propiedad del Estado, constituyéndose en cooperativas de producción y comercialización. Se criminalizará cualquier disidencia, justificando las ejecuciones sumarias. Se sacrificarán las generaciones que haga falta para lograrlo. Lo curioso es que los rusos, sabiamente, vieron que esta utopía era imposible, y hoy en día, Rusia y China, están derivando hacia una socialdemocracia, apartándose del comunismo radical, como el de Cuba y Venezuela que, estoy seguro, les produce ‘pena ajena' a Rusia y China, les incomoda. Lo que permanece entre las potencias: Rusia, China, EUA y el cardumen a su estela, es una lucha de influencias geopolíticas.

AGUSTÍN LAGE, en su libro, ‘EL LIBRO NEGRO DE LA NUEVA IZQUIERDA'. (‘El neomarxismo') Definición: la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos, autoritarios, vinculados al proyecto de la nueva izquierda, desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza, para explicarla únicamente por una construcción cultural.

Esta ideología está basada en el principio de que la heterosexualidad, es una construcción social, una ‘superestructura' patriarcal. Para conseguir tal sociedad igualitaria, es necesario terminar con todo tipo de discriminación social. Esto requiere de una reeducación de la sociedad. Se usarán para lograrlo los mismos instrumentos que el marxismo: educación de la niñez en la ideología de género; separar al niño de todo lo que pueda retrasar esa nueva concientización, en este caso, los padres, pasando el niño o niña, al tutelaje del Estado, como única autoridad; los padres no serán más que los cuidadores de los niños, mientras estos lleguen a cierta edad en que sea el Estado su único responsable. Para lograr que la sociedad acepte este nuevo orden de cosas, se usarán los mismos medios de siempre: descalificación de todo lo que se oponga, calificándolo de anticuado, fundamentalista, homofóbico, etc. Se usará una poderosa propaganda, Se adoctrinará a los niños y niñas, mediante conferencias, textos, dinámicas, películas, moda, rótulos llamativos en las calles, para que acepten que el sexo, que les es dado por naturaleza, no existe, que el género es algo que cada uno debe darse según su gusto o preferencia sexual. Se criminalizará, mediante leyes adecuadas, la ‘homofobia', disponiendo instrumentos de represión que alcanzarán a los padres, a las escuelas y las iglesias. Esta sociedad estará totalmente sometida a una desconstrucción en lo cultural, social y valores, no dejando espacio a la libertad, patria potestad, religión, diferencias de opinión, logrando un control absoluto de la sociedad, que estará sometida, a su vez, a organismos internacionales de gran influencia económica y ‘poder de persuasión'.

VLADIMIR PUTIN: pero oigamos la crítica que hace una persona que no podemos calificar de remilgado, religioso o fanático, en su discurso en la plaza Roja de Moscú, en 2018, ante el ejército, el Gobierno y el pueblo. (Extracto): ‘Ustedes están lavando los cerebros de las personas, con nefastos sistemas mediáticos poderosos, que mienten descaradamente. Ustedes están dando vuelta, uno a uno, intencionalmente, a los valores de la cultura occidental. Ustedes mismos atacan su propia cultura y valores; a consciencia han querido destruir la cristiandad, sabiendo que al otro lado venían otros a imponer el islam, mediante la violencia y el terror. Lo sabían… y dejaron que esto ocurriera'.

‘Poderosos del mundo, estoy al tanto de sus diabólicos planes para reducir la población del planeta. Desde abrirles las puertas y barreras a grupos terroristas, hasta el deliberado intento de homosexualizar a la población'.

‘Y lo que están haciendo con la comunidad homosexual: Dios, les hacen creer que ellos son el orden natural, y que todo el que no acepte esta premisa es un malvado y un homofóbico trastornado, que los odia sin mesura; los convencen de que la heterosexualidad no existe, que la heterosexualidad no es más que una construcción social. Pues yo les digo hoy que esas son patrañas, mentiras premeditadas con la finalidad de reducir la población mundial, de a poco'.

‘Este plan monstruoso está acompañado de una filosofía neomarxista. La mente débil de los jóvenes ha comprado sus discursos; lavaron sus cerebros y llenaron sus mentes con ideas absurdas; los tienen absolutamente convencidos de que la mutilación de genitales no conlleva un trastorno de identidad sexual. Lograron convencerlos de que el enemigo es la familia tradicional, es decir, la que se reproduce'.

‘Enfrentar a hombres y mujeres bajo la bandera del feminismo, es una de las cosas más lamentables que he visto en toda mi vida política'.

EL PAPA FRANCISCO: La ideología de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino un construcción sociocultural que diversos Gobiernos intentan imponer a través de la educación de los niños y jóvenes. 1) La ideología de género es una colonización ideológica. 2) Presenta una sociedad sin diferencia de sexos y vacía del fundamento antropológico de la familia. 3) Se exporta desde Europa y crea confusión. 4) Cancelar la diferencia de sexos es dar un paso atrás. 5) Denunciar la ideología de género no implica negar ayuda o compañía a los homosexuales. 6) Afirma el papa, que ‘la utopía de lo neutro' vacía el concepto de familia, donde la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad. Presentar una sociedad sin diferencias de sexo es irreal y que no tiene base biológica. Todos nos preguntaremos: ‘¿Qué eres ahora? ¿Hombre, mujer, los dos al mismo tiempo o qué?'.

COMPARACIÓN. Impresiona la similitud de dinámica entre ambos modus operandi. Ambos parten de un principio unificador, su ideología, ambos alegan una ‘superestructura' social que debe ser cambiada por la fuerza, si es necesario. Ambos recurren a la violencia, no dejando espacio a la disidencia. Es el mismo esquema filosófico del comunismo, del nacional socialismo, del fascismo, etc. Ojalá que la lucha contra este nuevo marxismo, no sea tan costosa.

LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y MBA.