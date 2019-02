Las múltiples historias de un tema

Ernesto A. Holder

opinion@laestrella.com.pa



Y a antes había señalado la desventaja que representan los medios electrónicos y las redes sociales con la inmediatez que ofrecen. Atentan, en muchas formas, contra el desarrollo positivo de la sociedad sin un pensamiento frío y sin considerar las múltiples historias alrededor de un tema.

¿Qué sugiero? A los pensantes, los de mediana educación, a los que son raudos en compartir, reenviar o simplemente opinar sobre uno o cada asunto que se les presente en su pantalla electrónico-digital… que se alejen del pensamiento lineal fundamentado en sucesos anteriores que probablemente no tengan nada que ver con el tema presentado. El proceso analítico de un pensador lineal (según los teóricos) ‘es fácil de entender y las conclusiones parecen lógicamente sólidas'. Pero a la vez esas ‘conclusiones no son tan profundas'. En vez, se debe estimular el ejercicio constante del pensamiento no lineal (‘systems thinking').

‘Si cree que ayuda una causa, opinando o retuiteando impulsivamente, piense otra vez. Las historias alrededor de todos los temas son múltiples'

Un pensador no lineal, según los mismos teóricos, tiende a poseer una ‘miríada de pensamientos' (información, ideas, reflexiones) no necesariamente relacionados, pero que de alguna manera pueden ser conducentes a una mejor reflexión sobre el tema. Los pensadores no lineales llegan ‘… a conclusiones que de otra manera no habrían sido evidentes, con un juicio y valor más certero que producen conclusiones más profundas y agudas'.

La novelista y escritora nigeriana Chimamanda Adichie, autora de varios libros y ganadora de sendos premios internacionales, en su brillante disertación titulada: ‘The Danger of a Single Story' (‘El peligro de una sola historia') nos advierte sobre el peligro de manejarnos desde la singularidad de una sola visión de las cosas. Cada persona, cada evento está formado –talvez– por un sinnúmero de diversas historias que lo hacen un todo. Dice Adichie: ‘La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que no son ciertas, pero son incompletas. (…) Todos somos culpables de perpetuar los estereotipos que crean una sola historia, ya sea intencional o no. (…) Corremos el riesgo de una mala interpretación muy crítico y muy cultural, cuando nos olvidamos de que las vidas e identidades de todos se componen de muchas historias que se entrelazan'.

La lucha por corregir las injusticias históricas que aún persisten, evidentes o solapadas, no debe arrinconarnos en las estrategias de extrema agresividad, convenciéndonos de que allí, en la esquina de una sola narrativa, nos siguen acosando y que es allí donde se resolverán esas amenazas. Si los desprecios y las faltas son comprobados, mediante un análisis minucioso de las evidencias entre las múltiples historias que las rodean, y sostienen, entonces las reacciones y respuestas deberían ser estructuradas con el fin de lograr las correcciones puntuales y dignas para cada caso.

La novelista Adiche cita al escritor estadounidense Alvin Toffler: ‘Los analfabetos del siglo 21 no serán aquellos que no saben leer y escribir, serán los que no puedan aprender, desaprender y volver a aprender'. A la hora de utilizar los medios de comunicación en el necesario trabajo de sumar adeptos a las causas, aprendamos a utilizarlos con cautela y para educar. Hagámoslo conscientes de que lo que difundimos, tiene el potencial de desvirtuar –para siempre– nuestra labor y la causa que supuestamente defendemos.

Una observación sobre la contienda electorera: los mensajes son múltiples, no solo lo que dicen los candidatos en un escenario equis (debates, por ejemplo). Hay mensajes en la forma en que visten, si usan corbatas o no, el tono de la voz, etc.; y eso, sumado a sus campañas propagandísticas: la música, los colores y los símbolos, si los acompañan sus parejas o no… y muchos otros elementos que debemos tomar en cuenta. Cuentan una historia real o ficticia.

Si cree que ayuda una causa, opinando o retuiteando impulsivamente, piense otra vez. Las historias alrededor de todos los temas son múltiples. Alguna gente quiere que no pienses o razones, sino que te enfoque en lo que ellos le quieren alimentar. Eso lo han estudiado (o creen saber) los ‘gurús' que contratan por sumas multimillonarias para decirles cómo se lleva una campaña para ganar las elecciones.

En muchos casos, los tuiteros trabajan gratis para algunas causas que desconocen. Y por otro lado, puede que le hagan daño a alguna causa que creen apoyar, reenviando mensajes creados para enredar las cosas. Antes de reenviar, compartir, opinar desde perspectivas emocionales, es importante investigar o confirmar.

COMUNICADOR SOCIAL.