Morgan y ‘El Caballo de Oro'

En realidad, no hay ninguna analogía o comparación entre el pirata Henry Morgan, cruel asaltante de ‘La Perla del Pacífico', la Panamá de 1671, y ‘El Caballo de Oro'. ‘El Caballo de Oro' es la epopeya histórica novelada, muy bien hilvanada y de magnífico contenido narrativo que sitúa al lector en el mismo escenario de los hechos relevantes del Camino de Cruces y la construcción del ferrocarril interoceánico de 1855. Es de verdad inspiradora y de alto contenido didáctico. Me impresionó su lectura. Es todo un encuentro con la historia de Panamá y de la manera más amena.

La inspiración que nos ocupa hoy es la de fabular un poco con relación a la palabra de origen ‘Dule', ‘Bannabá' o ‘Parnavá'. El profesor guna, Rodelick Valdés, sobre el origen y significado del nombre ‘Panamá', nos dice que el vocablo sí existe, y que posiblemente fue entendido por Pedrarias Dávila como ‘Panamá'. ‘Bannabá', es para indicar algo muy distante, alejado. Cuando a Balboa le dijeron los aborígenes que el oro estaba en ‘Bannabá' o ‘Parnavá', era para indicarle que más allá de la cordillera montañosa de Abia Yala, encontraría un mar. Si navegaba por ese mar, llegaría a una tierra distante, donde obtendría mucho oro. ‘El Imperio de los Incas del Perú'. Ello posiblemente motivó al intrépido Balboa a aventurarse por el territorio para llegar a ese mar. 25 de septiembre de 1513.

Otra fabulación nuestra es con relación al ataque de Morgan a Panamá. Me atrevo a conjeturar que parte de la fuerza expedicionaria, unos remontaron el Chagres en bongos y el grueso lo hizo por el camino del Virrey del Perú de 1569. Ese empedrado se construyó desde la Venta de Chagres a la Venta de Cruces y luego se prolongó por toda la orilla sur del río Chagres hasta San Lorenzo. Una vez reunida la tropa en Cruces, marcharon por el Camino de Cruces, hasta llegar al albergue de Limarrete. En el mapa del holandés Willem Janson Blaeu de 1634, ya figura cartografiada la localidad de Limarrete. De Limarrete, el Camino de Cruces, versión no oficial aún de 1527, tomaba en ruta hacia el cerro Patacón, río Cárdenas, estadio Rod Carew, Capilla de la Palangana, terrenos de la UTP, río Matasnillo, Parque Los Guayacanes, Pueblo Nuevo, vía 12 de Octubre, río Algarrobo o de la Entrada o de la Carrasquilla, Puente del Matadero. Volviendo a Limarrete para 1849, miles de viajeros, cegados por el estallido de la Fiebre del Oro de California, paraban a descansar en Limarrete. Limarrete, para esa época, se le conocía como The Half Way House o Casa de Media Vía. No era más que un lupanar con mucho whisky y seducientes meretrices norteamericanas. Caso similar se dio en la Casa de Media Vía de Gorgona, detrás del actual hotel Radisson Summit Golf.

Retomando la aventura de Morgan, el gobernador de Panamá, Pérez de Guzmán, estableció una emboscada en Guayabal, comunidad realista del Camino de Cruces. Por información de sus espías, se entera de que Morgan probablemente toma por el viejo camino hacia Panamá. Alarmado, el gobernador regresa a la ciudad, debido a que la había dejado sin protección. Morgan, estando aún en Limarrete, se percata de que, en efecto, los españoles le tenían una emboscada en Guayabal y decide marchar por el antiguo Camino de Cruces hacia Panamá.

Para Morgan no era prudente la ruta de Guayabal, por ser el derrotero hacia el Fortín de la Navidad que disponía de varios cañones, prefiriendo mejor atacar por el norte.

Según la narrativa de Exquemelin, médico de Morgan, sobre la batalla y la ruta tomada por la hueste pirática, nos informa que el primer encuentro se dio por ataque de indios en el sitio llamado Quebrada Oscura, afluente del río Casaya, Camino de Cruces, actual Parque Nacional Soberanía. Nos detalla también que Morgan, alertado de otra emboscada y ya llegando a Panamá, se aleja del Camino de Cruces hacia el este, hacia Altos de Toledo, el miércoles 28 de enero de 1671, tomando posiciones en el Cerro del Avance, y luego en el de Los Bucaneros. Desde esa prominencia, Morgan estudia el dispositivo de batalla de los españoles.

Para ubicarnos geográficamente, el frente de la contienda incluye la región del Parque Omar, Jardín de Paz, Hato Pintado, etc. Desde la colina, quizás llamada en nuestros días como el ‘Cerro Papá Achurra', desde su cima hacia el sur, están la avenida La Pulida, vía España, Jardín de Paz, y la vetusta Catedral de Panamá, en medio del verdor tropical y a la sombre de grandes edificios. El resto de lo acontecido, ya es historia.

EXPLORADOR Y CONSERVACIONISTA.