Mensajes subliminales

Para todos es una incógnita el mensaje que quiere mandar Ricardo Martinelli al esgrimir, en cada audiencia, un libro, cuando todos sabemos que jamás ha sido lector (aunque su fiel Camacho diga lo contrario) y que ha despreciado la cultura desde todo punto de vista. En sus apariciones públicas ha exhibido cuatro libros, hasta ahora, tres de Juan Eslava Galán, un imprescindible historiador español, que en sus libros nos narra la historia del mundo de manera entretenida y amena, con guiños a situaciones comunes de la actualidad. El primero fue ‘La Primera Guerra Mundial contada para escépticos', el segundo ‘Santos y pecadores' y el último ‘Los templarios y otros enigmas medievales'. También llevó un día el libro ‘La traición de Roma', de otro historiador español, Santiago Posteguillo, que es parte de una trilogía, la de Escipión, el africano, donde narra su decadencia. Habrá que averiguar si leyó los dos libros anteriores.

Definitivamente que los autores que exhibe son de lo mejor pero los títulos no dejan de parecernos indescifrables, ya que parece que pretende emular el juicio que se le hizo al Dr. Arnulfo Arias en 1951, durante el cual se dedicó a leer un solo libro con detenimiento: ‘El Viaje del Kon Tiki', del aventurero y etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, que relata las aventuras que emprendió a fin de probar que, utilizando las corrientes marinas, los egipcios pudieron llegar a las costas del Perú.

Le escribí al escritor Juan Eslava Galán sobre la popularidad súbita que sus títulos han tenido en Panamá, gracias a la exhibición de los libros en las audiencias y su primera respuesta fue: ‘alguien me dijo una vez que uno debe buscar lectores hasta en el infierno'. Posteriormente le mandé la foto del deleznable preso exhibiendo el libro de los Templarios y su respuesta fue: ‘Me pregunto qué habrá en esa cabeza que se refugia en los templarios para escapar de la justicia'. Desde inicios del año había sugerido a la Embajada de España que invitara a Eslava Galán para la Feria del Libro, de hecho, hasta le escribí pero me adelantó que estaba un poco delicado de salud y no podía viajar. No quiero ni imaginarme lo concurrido que hubieran sido sus presentaciones ante esta inesperada publicidad de sus obras y de su nombre como historiador, para descifrar el enigma.

La comunicación, tanto directa como subliminal, debe ser cuidadosa, puntual y respetuosa. No cabe duda de que la Secretaría de Comunicación del Estado de esta gestión ha sido de las peores que podamos recordar. No meten una. La semana pasada anunciaron la designación del nuevo gerente de Tocumen con esta frase: ‘el presidente Juan Carlos Navarro ha designado al Ingeniero Oscar Ramírez como nuevo gerente del Aeropuerto de Tocumen'. Entre la publicidad de Hato Chamí, que a todos nos dejó saturados y enajenados hasta el más reciente pregón ‘#Panamá, Todo es por ti', ha caído en lo ridículo. Si no es por la población que lo eligió, ¿por quién debe trabajar el gobierno?

La comunicación política debe buscar la excelencia y por tal motivo, dentro de su compromiso con la capacitación, el Tribunal Electoral inicia mañana lunes 23 de julio un taller sobre esta técnica, redacción de discursos y mensajes políticos, al que han sido convocados todos los partidos políticos y aspirantes independientes. El taller será conducido por el Dr. David Redoli, sociólogo y politólogo español, que ha sido asesor del gobierno de España y de la Unión Europea y presidente de la Asociación de Comunicación Política de España. El Dr. Redoli, además del taller, ofrecerá una charla magistral el jueves 26 de julio en el Auditorio del Tribunal Electoral, con el auspicio de la Cámara Española de Comercio con el tema ‘Anatomía política de España en 2018', donde explicará lo que pasó en ese país, que llevó a la moción de censura que destituyó al Presidente Mariano Rajoy y la designación de Pedro Sánchez por real decreto a partir del 1 de junio de este año. Es una conferencia abierta al público y que será transmitida por Canal 11, Televisión Educativa.

Debemos mejorar mucho en nuestra comunicación y para eso debemos capacitarnos. De igual forma, aprender de los errores ajenos, que han llevado a países tan poderosos como España a crisis como la que recientemente han atravesado y que definitivamente impactan a las naciones con los que tienen relaciones comerciales y culturales.

