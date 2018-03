El mensaje de una niña colonense

Dorindo Jayan Cortez

Me llamó la atención leer un mensaje que, a petición de su maestra, escribió una niña de once años (Mylena Rangel), estudiante de la escuela Virgen de Lourdes. Este me parece pertinente ahora que sobre Colón, ante la huelga exitosa convocada por el Comité de Salvación, se han dicho tantas cosas, en algunos casos para desacreditar la naturaleza verdadera del colonense.

Después de explicarle y de responderle preguntas, esto fue lo que escribió: Hay quienes generalizan sus ideas, y creen que mi provincia está llena de holgazanes, de ladrones, de violentos. Que no somos gente buena. Es común la frase, no merecida, de ‘cuidado, ahí vienen los colonenses'. Así se piensa, aún de ser provincia virtuosa, con docentes forzados y capaces, de obreros laboriosos, de jóvenes emprendedores, de niños que estudiamos.

No negamos nuestros males sociales. De esto se escucha mucho. Pero, me pregunto, ¿no es acaso ello el resultado de una política de abandono, de discriminación de siempre, de no invertirse bien los recursos que aquí producimos y que sencillamente son llevado a otra parte? Con otra parte, me refiero a los anchos bolsillos de una minoría.

Aún de la mala actitud en grupos reducidos, no merecemos esa imagen negativa, aunque digo que ella tampoco es ajena a imposiciones extrañas que han penetrado la mente de nuestra propia gente. Los colonenses, incluidos los niños y niñas, debemos interrogarnos ¿tenemos que seguir viviendo con esa imagen que lacera nuestra dignidad? Mi respuesta es sencilla: claro que no.

Por tanto, si los que tienen mala actitud cambian, estaremos abrazando la esperanza de éxito para esta pequeñita parte del mundo que se llama Colón. Pequeña geográficamente, gigante por lo que hacemos su gente. Y si hay cambio de actitud, estaremos abonando el orgullo como semilla del bien común. La imagen de que en Colón somos maleantes quedará en el olvido, y en su reemplazo (estará) la imagen de un Colón próspero, saludable, donde los adultos, jóvenes y niños vivamos en felicidad. Así se nos debe mirar.

Debemos hacer de nuestras virtudes la cultura del buen vivir. Si lo hacemos hoy, mañana le dejamos a las futuras generaciones el fruto de la felicidad y no del sufrimiento. El amor a nuestro terruño, el cumplimiento de nuestros deberes, los pensamientos positivos y la actitud proactiva deben seguir siendo lo que nos identifique a toda la población. Esta es la imagen de lo que realmente somos: cuna de campeones, mentes emprendedoras, intelectualidad probada en toda la geografía nacional, con la fuerza de una cultura que integra la diversidad.

Gracias doy a mis padres, a mi maestra, por ayudarme a comprender lo que realmente somos. De sentirme orgullosa de ser de Colón. De haber crecido en el regazo de esta tierra rodeada de la fuerza del mar Caribe. De seguir viviendo en lo que fue y podría seguir siendo la TACITA DE ORO... COLÓN.

DOCENTE UNIVERSITARIO.