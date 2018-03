La memoria destruida

Ernesto A. Holder

opinion@laestrella.com.pa



La quema y destrucción de lo que quedaba de la Casa Wilcox en la ciudad de Colón, abre espacios a la duda. ¿Maleantes callejeros o los de cuello blanco? Tal vez nunca sepamos. Bastante se discutió este tema hace unos meses sobre salvar la estructura y restaurarla por su valor histórico. Otros expusieron opiniones contrarias. Tiendo a pensar que en buena fe. Pero lo evidente de este tiempo sigue quedando claro: el poco valor que le dan a los asuntos culturales e históricos los que toman decisiones y distribuyen dineros. En el 2010 publiqué algunos párrafos relacionados al tema de la preservación de legado histórico que hoy les comparto nuevamente.

‘Me maravillaba la otra noche cuando veía un reportaje sobre el ‘Bridge Café', ubicado en la 270 Water Street, a un costado del famoso puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. El reportaje se enfocaba en la existencia de más de 216 años del local como negocio de bebidas y alimentos.

En el censo de 1860 realizado en la ciudad, la mencionada dirección fue documentada como el hogar de ‘seis prostitutas islandesas' y un artículo de la revista Times señaló que el ‘Bridge Café' ha sido un establecimiento de bebidas desde 1847, convirtiéndolo en ‘el más antiguo bar de la ciudad de Nueva York, continuamente en operación'.

Hoy el ‘Bridge Café' es reconocido por los neoyorquinos como un sitio histórico. Según el articulo del Times, su famoso exalcalde, Edward Koch, ‘... atendía asuntos de la ciudad dos veces a la semana en este local desde su mesa privada y aún hoy en día, algunos políticos locales aprovechan la atmósfera comunal y tranquila del lugar para realizar negocios entre una que otra cerveza'.

El afán en las últimas dos décadas ha sido el de construir y construir, y no la de preservar. Numerosos proyectos de viviendas, resorts exclusivos y enormes rascacielos están en construcción o se han planificado para el futuro. Ningún área del país —la ciudad, el campo, las playas, las islas, las montañas— escapa de un proyecto concebido para exhibir un ambiente de desarrollo y prosperidad. Un cálculo ligero plantea que hay miles de propuestas habitacionales o espacios para negocios u oficinas cuyo valor promedio será de unos B/.125 mil. (Hay proyectos cuyo precio unitario está por arriba del millón de balboas).

La fiebre de construcciones modernas ha afectado nuestro Casco Antiguo en la manera en que inescrupulosos inversionistas han falseado sus intenciones para obtener acceso, para luego incumplir con los señalamientos técnicos establecidos para el área, causando daños posiblemente permanentes a estructuras antiguas y de incalculable valor histórico al complejo universal. Igual argumento podemos hacer con respecto al área de Bella Vista y La Exposición, en la ciudad capital.

El ejemplo del ‘Bridge Café' se hace con la intención de que pongamos en perspectiva el valor que las sociedades de primer mundo (si queremos en realidad llegar allá) le dan a su Memoria Histórica, esto incluye la de su cultura popular. Es harto sabido el cuidado y orgullo que los estadounidenses y los habitantes de otras naciones ponen en la preservación de su historia. No quiero pensar que algún inversionista de los que negocian en nuestro país hubiera, hace tiempo, destruido el pequeño edificio de ladrillos de más de 200 años que alberga el ‘Bridge Café' para erigir uno de sus rascacielos'.

Desde que publiqué este texto hace ocho años, las cosas han empeorado y las intenciones correctivas parecen no existir. A pocos nos parece importante invertir y preservar nuestro pasado. La destrucción de nuestra memoria como país y sociedad parece preocuparles a muy pocas personas en posiciones de liderazgo que pueden influir para que se detenga este asesinato histórico. Y esto no es únicamente con las estructuras arquitectónicas. Hay esfuerzos valiosos que día a día llevan a cabo personas e instituciones preocupadas por el legado histórico, pero los recursos no son suficientes. En realidad son irrisorios para ‘el país más rico de la región'.

Tanto en el Casco Viejo y ahora la ciudad de Colón, algunos subrayan una oculta gentrificación como verdadero objetivo. Con esas intenciones se borra la historia y al paso que vamos, con el populismo irracional que nos gobierna, no habrá textos, estructuras ni documentos que nos recuerden de dónde realmente venimos o quiénes realmente fuimos.

COMUNICADOR SOCIAL.