Mejor carta abierta que cerrada

Berna Calvit

opinion@laestrella.com.pa



Don Nito: Esta ‘Carta abierta' que le dirijo debería tener mejor destino que una carta ‘cerrada'. Pronto se va a dar cuenta de que entre usted y su pueblo algunos funcionarios, tal vez con buenas intenciones, pero otros con intenciones no tan santas, procurarán crear un cerco entre usted y nosotros los ciudadanos de a pie. Esos funcionarios, créame, son como abejas al panal, tal como dice la canción de Juan Luis Guerra. Así que para asegurarme recurro a decirle por este medio a lo que aspiro; es lo mismo a lo que usted aspira, porque, según sus discursos, compartimos los mismos buenos deseos para este Panamá querido. Ahora tiene usted el poder y los recursos para cumplir sus promesas. Entonces, lo primero que le recomendaría es mantenerse en sintonía con nosotros, los ciudadanos comunes; esto no significa, como decía mi madre, ‘andar del tingo al tango' cortando cintas o tirando ‘primera palada'. Parecerá trivial, pero le recomiendo dedicar algunos minutos a las noticias; y también contar con algún funcionario que le resuma las noticias nacionales e internacionales importantes; no siga el ejemplo del presidente norteamericano Trump, a quien le gusta tuitear balandronadas, pero no leer los periódicos; y menos todavía vivir en guerra con los periodistas y medio mundo, porque su soberbia no acepta la crítica, algo que deberían aprender a manejar los políticos. Es decir, que debería tener presente que tendrá oposición siempre dispuesta a sacarle filo a las debilidades y errores de su Gobierno. Así que prepare el ánimo, porque, como cabeza de Gobierno, es su turno de recibir los dardos, amén de que estamos en tiempos de vacas flacas y a usted le corresponderá ver cómo las engorda.

Usted, futuro presidente, no es bisoño en política. Conoce a fondo lo que estos últimos años ha vivido el pueblo panameño, de lo que adolece; es de esperar que el equipo de trabajo que formó para estructurar su plan de Gobierno haya detectado los puntos fuertes y débiles de la economía nacional; las falencias sociales aún presentes (salud, educación, seguridad, etc.); urge resolver el suministro de agua potable a toda la población; sacar la Caja de Seguro Social de la agonía que vive. En transporte y asuntos deportivos se han enquistado algunos políticos para ingresos extras con chanchullos de grueso calibre; tendrá como tarea acabar con estos negociados y sume, además, los millones de dólares que manejaron a su antojo los diputados bajo renglones como donaciones, planillas (brujas) y otras marranadas que nada tienen que ver con legislar. Para combatir estas prácticas tendrá que plantarse firme, sin nada de ‘Pásenme esta ley y les apruebo donaciones y planillas'. Ese toma y daca debe acabar. Se dice que el Ejecutivo no interviene (no debería) en el manejo legislativo, pero dependencias del Ejecutivo aprobaron millones de dólares como confeti que los diputados usaron sin control para su beneficio. Y eso, don Nito, no lo permita; usted dijo enfáticamente ‘En el Gobierno mandaré yo, Nito Cortizo', así que mande a que le cierren la llave de paso (con descentralización efectiva) a estas ‘extras' para que los diputados se dediquen en serio a legislar no al papel de representantes de corregimientos.

Me pareció atinado que en su reunión con los magistrados del Tribunal Electoral mencionara ‘la necesidad de la defensa de la patria, que ha sido muy golpeada en su nombre' y ‘la necesidad de una estrategia para ‘voltear la tortilla' para que ningún país, por grande que sea, juegue con la reputación de Panamá'. A ver si logra algo positivo con nuestros vecinos colombianos y la nefasta OCDE y sus satélites. Mantener la neutralidad de nuestro país debería ser otro de sus compromisos; como dijo el general Torrijos alguna vez: ‘Ni con la izquierda, ni con la derecha. Con Panamá'. Ahora podría decirse: ‘Ni con China, ni con los Estados Unidos. Con Panamá'.

Reducir la brecha social evitaría las crisis que a diario se manifiestan. La educación es la clave, tarea que su Gobierno debería considerar de suprema importancia. Le copio esta sabia frase: ‘La educación, más que cualquier otro recurso de origen humano, es el gran igualador de las condiciones del hombre, el volante de la maquinaria social' (Horace Mann, educador estadounidense). Métale el hombro con ganas a nuestra pobreza educativa; a promover valores culturales. Me quedo corta de espacio para otros asuntos, así que, por esta vez, solo me resta desearle que pueda cumplir su promesa de darnos un mejor país. Y recordarle que nosotros, los de a pie, queremos ser escuchados.

COMUNICADORA SOCIAL.