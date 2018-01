Matrimonio: unión entre un hombre y una mujer

Álvaro Alvarado

De algunos años para acá ha ido tomando fuerza en Panamá el tema del matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay. Quienes defienden esta corriente sostienen que negarles el derecho a casarse es un acto discriminatorio y violatorio a sus derechos humanos.

En Panamá el artículo 26 del Código de la Familia es claro y establece que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común. En el Artículo 34, el mismo código establece que no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo. Por otro lado, el Código de Derecho Internacional Privado en su artículo 35 prohíbe el matrimonio de personas del mismo sexo.

En tanto la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 57 sostiene que el matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley. Inmediatamente después en su artículo 58 sostiene que la unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil. Queda claro tanto en el Código de la Familia como en la Constitución Política de la República de Panamá que el matrimonio en este país es entre personas de distinto sexo.

Ya se han presentado en la Corte Suprema de Justicia de Panamá demandas de inconstitucionalidad contra todas estas normas antes mencionadas, con el propósito de que se abra el camino para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en nuestro país. Por ahora todo está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán que fallar al respecto.

Hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, atendiendo consulta hecha por la República de Costa Rica, en la cual avala su existencia y estimula su aceptación en los Estados miembros del organismo. Esta opinión de la CIDH fue tomada por algunas personas que apoyan la posición expresada por este organismo para vender la idea de que Panamá como Estado Miembro debía aceptar y acoger de forma inmediata esta interpretación progays.

Sostiene el constitucionalista Dr. Italo Antinori, en un exhaustivo análisis que hace sobre el particular, que Panamá como país soberano no puede permitir que siete (7) individuos, en este caso seis (6), ya que hubo voto disidente, pretendan imponer su criterio a millones de personas que habitamos el continente americano, más allá de lo que originalmente nuestros Estados aprobaron en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969. Pregunta Antinori, ¿acaso a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se les eligió para legislar y crear nuevas disposiciones jurídicas aplicables en el continente americano o para interpretar el texto conforme aprobado en 1969?

Pero lo más insólito de todo este debate es la posición asumida por la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado. Primero, cuando en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que la posición emitida por la CIDH donde avalan el matrimonio homosexual, puede ayudar al Gobierno panameño a ‘avanzar en la agenda de equidad y no discriminación'. Pero eso no termina allí, pues la vicepresidenta y canciller envió nota a la Corte Suprema de Justicia donde remite formalmente el documento y a la vez comunica que ya el Gobierno recibió lo que ella califica como una decisión de la CIDH, cuando esto solo es una opinión no vinculante en respuesta a solicitud de la República de Costa Rica.

Sobre el tema, el presidente, estratégicamente, ha guardado silencio y todo se lo ha dejado a su compañera de nómina, quien en estos momentos parece que está poniendo toda la carne en el fuego por este tema, tal como lo ha hecho la primera dama de la República, quien incluso caminó la marcha del orgullo gay al lado de sus máximos dirigentes.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo que la posición de la Iglesia es firme y que no se puede estar hablando de matrimonio, tampoco de unión, ya que solo se reconoce como tal entre un hombre y una mujer. ‘A lo otro llámenlo como quieran, pero eso no es ni unión ni es matrimonio', puntualizó.

Otro temor que existe es que luego del matrimonio exijan que se legalice la adopción de niños y esto sí sería inadmisible en una sociedad como la nuestra.

Creo que hay opciones legales que pudieran analizarse que les permita realizar cualquier tramite en conjunto sin tener que llegar al matrimonio.

