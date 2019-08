¿En manos de quién?

Jorge Anel Samaniego Ríos

Recientemente asistí a una conferencia en el colegio de mi hija. Nos llegó la invitación explicando que se tratarían temas muy importantes para que los padres comprendiéramos un poco mejor lo importante que es el entorno doméstico y académico de los chicos en su enseñanza primaria para que desarrollaran al máximo sus capacidades. Era una conferencia de neurociencia.

Las neurociencias estudian el sistema nervioso, utilizando el método científico para crear conocimientos.

Realmente fue interesante el tema expuesto y aunque nos dijeron que solo estaban tocándolo por encima, por razones de tiempo, nuestra expositora fue muy clara en los asuntos que tenían que ver con nuestros hijos, y cómo operaban sus jóvenes mentes a la hora de aprender y formarse como personas. Nos dejó claro, también, que Panamá está viviendo una crisis intelectual. Las personas, tanto jóvenes como adultas, hemos adoptado costumbres para nada sanas en nuestra cotidianidad, y los resultados saltan a la vista.

En la parte cognitiva, nuestra infancia sufre por los tiempos en que vivimos. Si a una criatura no se le ha enseñado nada positivo, y no aprendió valores hasta los once años, tendremos un ciudadano disfuncional. Resulta que el cerebro tiene períodos muy claros de aprendizaje, y que en la edad temprana es como una esponja listo para absorber el conocimiento de su entorno. El asunto es que los infantes absorben lo que ven, y el cerebro necesita de ciertos estimulantes para poder desarrollarse de manera ideal. Es tan importante la presencia de padres amorosos, de un círculo familiar funcional, y en general de un ambiente positivo para que la nueva generación aprenda, mediante la observación, los valores de la sociedad, que en su defecto el cerebro va a aprender lo que tenga a su alcance.

De familias unidas y con amor, aprenderá unión y amor. Pero de familias destruidas, incompletas, o con malos modelos a seguir, aprenderán lo que vean. Me impresionó cuando nuestra expositora nos dijo que había niños de entre tres y seis años que hablaban hasta con el acento de las personas que los atendían, incluso si no eran sus padres. Eso me dejó claro que es importante saber en manos de quién dejamos a nuestros hijos.

Extrapolando el contenido de la conferencia a la vida en Panamá, pude comprender más claramente algunos conceptos que antes no entendía.

Dos dudas que me atormentan con frecuencia me llamaron la atención. La primera es ¿por qué las personas que tiran la basura en todos lados son casi siempre las mismas que después salen a quejarse de las inundaciones y de los ‘pataconcitos' que se generan en los centros urbanos?

La segunda, ¿por qué las personas que votan por políticos corruptos son casi siempre los que salen a quejarse de que los Gobiernos son corruptos?

La respuesta la encontré en las explicaciones que expuso nuestro conferencista.

En ambos casos, las personas realizan actos que denotan una carencia de valores y que van en contra de los intereses de la sociedad. En otras palabras, tirar basura por todos lados y elegir políticos corruptos nos perjudica a todos.

Así mismo, y de manera aparentemente absurda, esas mismas personas, luego de haber actuado en contra de la sociedad, se unen al clamor de todos para quejarse también de los resultados de sus actos como si fueran víctimas, y no responsables de los mismos.

La explicación nos la da el hecho de que esos malos ciudadanos no ven mal, en su cerebro, tirar la basura en calles y ríos ni tampoco ven mal elegir corruptos. ¿Por qué? He aquí el asunto: no pueden ver lo malo en sus actos. Como los infantes que imitan lo que observan, estos adultos cochinos y cómplices de la corrupción, ven como algo ‘normal' actuar de esa manera, pues es lo que conocen en su entorno. Esto es una verdad a medias, pues hay gente que vive en ese mismo entorno y no actúa así. Bien por ellos.

La diferencia reposa en qué tipo de hogar tiene cada persona, y no me refiero a poder adquisitivo, sino al capital social de cada individuo. Ese capital social se crea por medio de educación, un entorno con valores, y familias responsables. En su defecto, el déficit social es el resultado de todo lo contrario; ignorancia, juegavivo, y carencia de núcleo familiar.

¿Nos pone a pensar esto seriamente en manos de quién dejamos a nuestros hijos? Debería. Más allá, también debería ponernos a pensar en manos de quién dejamos nuestro país. No dar tiempo a que se analicen las hojas de vida de aquellos que serán directores y administradores de las entidades que rigen el país, pone en tela de duda no solo sus capacidades, sino sus intenciones.

Si son personas capaces, que deben ser, expongan sus bondades, no como se hizo en la Asamblea, que a tambor batiente se ratificó a mucha gente. Estoy seguro de que hay gente buena y capaz, pero nadie puede hacerse una idea clara de otra persona, leyendo un currículo en dos minutos.

Todos tenemos el derecho a saber en manos de quién se están poniendo las riendas del país.

Dios nos guíe.

INGENIERO CIVIL, MIEMBRO DE SPIA-COICI, SECCIONAL DE AZUERO, INSPECTOR JTIA.