Ante la actual coyuntura legislativa debemos entender qué pasa cuando un presidente se enfrenta a la soledad de su poder; a este periodo se le llama ‘Lame Duck President', un concepto anglosajón que aplica en el mundo de la política.

Wikipedia lo define como una denominación que se le da a un cargo electo, en este caso el presidente de la República, que no es capaz de definir, guiar el ritmo de la bandada, que lo eligió y se convierte en blanco de sus depredadores, en pocas palabras: sus adversarios políticos.

Existen ciertas condiciones para que se dé el inicio del periodo de ‘Lame Duck': primero, pérdida de mayoría legislativa, segundo: el final del mandato constitucional y tercero: bajos niveles de popularidad; estas variables pueden ser una o todas al mismo tiempo, como es el caso del ciudadano presidente de Panamá.

En la Era Republicana posinvasión, hemos tenido diversas reacciones y momentos de la llegada de este tiempo presidencial:

Guillermo Endara, con su frase célebre ‘me pican los pies por salir de la Presidencia', respondía primero a la derrota en el referéndum para reformar la Constitución, en donde sus adversarios ganaron dicha contienda. Segundo: la dispersión legislativa que obviamente, al no tener mayoría de legisladores por la ruptura con la Democracia Cristiana, vivió una temporada de eternas negociaciones con los diputados, enfrentando un gran desgaste en su caudal político.

Pérez Balladares, quien gana la Presidencia con mayoría legislativa, a diferencia de Endara, alargó lo más que pudo su mandato de poder real, no fue hasta la crisis del Idaan y la entrada ilegal a la Universidad en que arrancó su fase de ‘Lame Duck', faltando pocos meses para las elecciones en donde su partido fue derrotado.

Mireya Moscoso entendió que su mandato estaba maniatado por una mayoría legislativa, al igual que el actual presidente, tratando de imponer magistrados con chantajes al Órgano Legislativo, a través del entonces contralor, recibiendo su primer golpe político; teniendo que reemplazar a sus propuestas originales. De allí la crisis económica, similar a esta, le adelantó un año su entrada al periodo de ‘Lame Duck President', obviamente había un candidato fuerte en la oposición que le limitaba el liderazgo político real.

Martin Torrijos fue un buen administrador de sus tiempos políticos, una vez pasada las primarias de su partido, hizo lo necesario para cumplir con su agenda de buenas noticias, no tomando decisiones controversiales y administró su popularidad de tal forma que no se percibiera un perdida de poder real, ya que estaba en la postrimerías de su mandato.

Esta actitud le permitió un traspaso de poder sin traumas, pero no le permitió ser un jugador beneficioso en la contienda electoral, teniendo buenos índices de popularidad como mandatario, siendo la primera fuerza electoral del país y una economía en un buen crecimiento, no pudo traspasar esto a su candidata.

Ricardo Martinelli, mandó hasta entrada la campaña, pero esto se debió a la fortaleza que demostraba su partido y con la posibilidad de continuar en el poder con Marta y Mimito y su política de chantaje a los poderes fácticos del país, hizo que su periodo de ‘Lame Duck President' arrancará al día siguiente de la elección general.

Todos nuestros presidentes democráticamente electos, entraron en la fase de ‘Lame Duck President' entre un año y seis meses antes, pero resulta que los arnulfistas, en la era democrática, son siempre los que llegan antes al fin de su mandato político real, entre otras cosas, por su falta de cálculo político y por el fantasma de golpes que no existen.

En otras partes del mundo esto ocurre y es visto con normalidad, por ejemplo, EE.UU., Obama no pudo elegir un magistrado del Supremo y, en vez de seguir las pugnas con el Congreso y el Senado, prefirió enarbolar banderas reivindicativas.

El presidente no entendió el riesgo que suponía mantener las candidaturas a magistrados, y esa falta de cálculo hizo que su periodo de ‘LAME DUCK PRESIDENT' se adelantará, pero, como un ejercicio distinto a los mandatarios anteriores, no transfirió la balanza de poder a individuos o candidatos sino que se la transfirió a estructuras colectivas que son las cúpulas de los partidos políticos opositores, fortaleciendo, no hombres y discursos sino estructuras colectivas, haciendo el ejercicio del poder opositor más democrático.

Nada va a salvar al presidente de ser un ‘LAME DUCK' un año antes de las elecciones por más auditorías, su lucha contra la corrupción, o por más que trate de retomar una agenda legislativa; este país entró en el piloto automático electoral y peor aún, ya la sociedad le tiene la medida como un líder poco hábil a la hora del verdadero arte de la política.

El ciudadano percibe crisis en todos lados, en un Estado sin rumbo y lo pone en la imagen colectiva de un partido arnulfista derrotado y un presidente sin fuelle para continuar y sobre todo desvinculado del país real, considerando este quinquenio como perdido en cuanto a sus temas de calidad de vida, y comienza la búsqueda entre los candidatos opositores del nuevo líder del país, esperando que no sea otra esperanza perdida en un sistema democrático posinvasión ya desgastado; en un país donde todo está mal, pero nada cambia.

