Kuczynski, Venezuela y la VIII Cumbre

Julio Yao Villalaz

‘El presidente de Venezuela no llegará ni al suelo ni al cielo del Perú', Pedro Pablo Kuczynski.

Con la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) del poder, se crea una mayor pérdida de legitimidad en el llamado Grupo de Lima (GL), integrado para desconocer la autodeterminación de Venezuela como parte de una guerra omnímoda que EE.UU. lleva a cabo para destruir su soberanía.

El GL está integrado por menos de la mitad de los miembros de la OEA, pero la renuncia de PPK por corrupción sacude hasta los cimientos la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 abril 2018), que se desmorona como castillo de arena y cuyo tema era, paradójicamente, ‘la gobernabilidad democrática y la corrupción'. Su anfitrión era el defenestrado mandatario.

Si —renuncia aparte— EE.UU. pretendía en la VIII Cumbre ampliar la base de su intervención contra Venezuela (al presidente Nicolás Maduro le negaron la entrada a la Cumbre), el fracaso del hegemón es doble, porque la ausencia simultánea de PPK de la Presidencia de Perú y de la VIII Cumbre expone al desnudo la fragilidad democrática y la orfandad moral y política en que se encuentran algunos de sus comensales (México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, etc.), señalados por igual o peor corrupción que sepultó a PPK y calificables como ‘Estados fallidos', según el novísimo diccionario del Comando Sur.

Desde su conformación, por sus objetivos ilícitos, el GL violó la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el DIP (la obligación de no intervenir, de no amenazar y no agredir). El GL se integró a sabiendas de las intenciones declaradas y públicas de EE.UU. de invadir militarmente a Venezuela y es por ello que la complicidad del GL con la agresión es manifiesta.

¿Lo negará Colombia, su vasallo favorito, que ya ha recibido sumas fabulosas por alquilar su territorio para desestabilizar, agredir y servir como punta de lanza de la invasión al vecino país?

La Declaración de Lima (agosto 2017), que creó el GL, pierde su razón de ser a raíz del informe vinculante del Investigador Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el abogado e historiador estadounidense Alfred-Maurice de Zayas, quien fue invisibilizado y vilipendiado por el andamiaje mediático de Occidente al declarar que ‘en Venezuela no existe una crisis humanitaria' que exija una ‘intervención humanitaria' (léase ‘intervención armada').

Según de Zayas, egresado de Harvard, en Venezuela sí hay ‘desabastecimiento y penurias, naturalmente ocasionadas por la guerra económica y comercial' de una oposición violenta contra su pueblo, aupada desde el extranjero, y no de una opresión interna (V. Julio Yao, ‘Intervención sin crisis humanitaria', La Estrella de Panamá , 12 de marzo de 2018).

Aparte de una ‘crisis humanitaria' artificial, EE.UU. ha aplicado recientemente algunas mal llamadas ‘sanciones', tanto a altos funcionarios como al Estado venezolano, las cuales son medidas restrictivas y coercitivas que configuran delitos de lesa humanidad (bloqueos, cerco financiero, asfixia económica y comercial, boicot al Petro) y son medidas sucedáneas o complementarias del ilegítimo uso de la fuerza conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU.

Por boca del presidente Trump, EE.UU. ha amenazado con una inminente invasión armada a Venezuela si no se somete a sus órdenes (regalarles sus recursos y riquezas), pero esas ‘sanciones', que niegan su derecho a la existencia, pueden ser demandadas ante el Tribunal Penal Internacional no obstante su creciente desprestigio.

La inexistencia de una crisis humanitaria imposibilita la aplicación de la Carta Democrática, principal objetivo del GL, en tanto que el grave traspiés de la VIII Cumbre deja a EE.UU. sin el telón de fondo regional necesario (léase complicidad) para destruir a Venezuela.

Si el GL no representa a la OEA, que carece de un Consejo de Seguridad que lo autorice. Si el GL no representa a la Celac ni a grupo regional alguno. Si el GL no puede actuar por su propia cuenta, en violación de la Carta de la OEA, sin arriesgar su expulsión del organismo. Si el GL viola la Carta de la ONU, ¿qué es el GL, a quién sirve y cuál es el fundamento legal de su accionar?

El GL es un grupo de Estados delincuentes, forajidos y mercenarios que se oponen a la Zona de Paz en la región, sirven al Comando Sur de EE.UU. y carecen de legalidad, de tal suerte que el frustrado festín de buitres, pudiera ser más bien el funeral de su olvidada dignidad nacional.

EL AUTOR ES ANALISTA INTERNACIONAL Y DIPLOMÁTICO DE CARRERA.