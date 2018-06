No jugamos contra potencias del fútbol, sino contra la corrupción en Panamá

Eustorgio Otero Castillo

No creo que exista un solo panameño(a) que no esté agradecido con nuestra Selección Nacional de Fútbol, con Hernán ‘el Bolillo' Gómez o el cuerpo técnico. En el 2014, lloramos cuando nos quedamos. En el 2017, lloramos cuando Román Torres nos puso a soñar. Estamos henchidos de felicidad por escuchar entonar por primera vez el himno nacional y por el primer gol de Baloy en tan magno evento internacional, y volvimos a llorar.

Absolutamente nadie en el mundo va a una competencia con la mentalidad de perder. Yo vi a nuestra selección jugar bien y veo que tienen un potencial enorme que no tuvimos la capacidad de utilizar en el primer juego contra Bélgica.

Sin embargo, para todos los lectores debemos estar claros en que: ‘Nuestra Sele no compiten contra las potencias del fútbol mundial'. Ellos compiten contra la corrupción de los últimos dos Gobiernos, porque son los peores. A continuación veremos algunos índices económicos de Bélgica e Inglaterra.

PANAMÁ: En Panamá somos 4.034 millones de habitantes (2016) y el déficit (% PIB) [+]-1,80 %. Panamá ha obtenido 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional, siendo 0 totalmente corrupto y 100 sin corrupción alguna. En el último informe, de 2017, Panamá obtiene 4,44 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, en el puesto 50 del ranking de competitividad mundial, de los 140 países analizados.

En 2016 la cifra del PIB fue de 60 947.62 M USD, con lo que Panamá es la economía número 76 en el ranking de los 196 países. El PIB per cápita de Panamá en 2016 fue de 15 097.77 USD. La inversión pública en educación en Panamá 810,7 M USD 2016. (Tomando en cuenta todas las instituciones educativas, científicas y de formación, sus gastos de salarios, operativos e inversiones). El salario promedio anual del 39 % de la población panameña es de 6264 usd. Panamá tiene un GINI de 0.514 y estamos en la posición 146. Siendo 0 una equidad perfecta y 1 una inequidad perfecta.

BÉLGICA: Con 11 409 077 millones de habitantes (2016) y el déficit -1,00 %. Bélgica obtuvo 77 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2017, obtuvo 5,23 puntos en el Índice de Competitividad, ocupando el 20º lugar en la lista de los países medidos. En 2017 la deuda pública fue 527 570.25 M USD y per cápita fue de 44 919.95 USD. Es la economía 23 del mundo, aproximadamente. Gasto de educación de 30 737.61 M USD y per cápita fue de 2750 USD. El salario promedio anual per cápita de Bélgica es de 55 215.37 USD. En mejor distribución de la riqueza ocupa el 8º lugar y su GINI es de 0.277.

INGLATERRA: La población es de 53 012 456 millones de habitantes. Con PIB 2017 de 2 711 873.51 M USD y per cápita de 41 069.67 y déficit -1,90 %. Tiene 82 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción. Tiene 5,51 puntos en el Índice de Competitividad 2017, publicado por el Foro Económico Mundial. En 2017 la deuda pública fue de 2 349 040.47 M USD y per cápita 41 069.67 USD y se sitúa como la economía número 5º del mundo. El gasto en educación en el 2015 fue de 17 255 M USD y per cápita fue 2653.19 USD. El salario anual promedio 2017 fue de 50 850.55 USD, su GINI es 0.315, en la distribución de la riqueza es 34º. Con esa puntuación, está en el puesto 19, IDH. Ha obtenido 5,51 puntos en el Índice de Competitividad. Dicho valor le coloca en el puesto 8 de la lista mundial.

Entonces, pueblo panameño, entendamos que nuestra Sele nos necesita. Evitando actos de corrupción por pequeños que sean o que no nos vean como: colarnos en la fila del supermercado, tomar algo que no nos pertenece, tirar un papel en la calle, afecta nuestra: salud, educación, cultura, endeudamiento, sociedad y deporte. Llevar a Panamá al siguiente nivel es la consigna.

