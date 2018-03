De inteligencia artificial y sentido común

Berna Calvit

opinion@laestrella.com.pa



La inteligencia artificial (IA) es tema controversial. Apasionante para expertos en robótica y tecnología informática, es motivo de entusiasmo para algunos y de preocupación para otros. Como casi todo lo que crea el ingenio del hombre, la IA tiene aplicaciones de beneficio en varios campos (medicina, telecomunicaciones, labores mecánicas, etc.), pero también aplicaciones que sirven para el mal. Algunos especialistas intentan perfeccionarla al punto de lograr que la IA no se distinga de la inteligencia humana. No obstante, Ramón López de Mántara, director del Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona, afirma que lo que se ha alcanzado muestra que la IA ‘no aprende nada en el sentido humano de lo que entendemos por aprender'. Llevados por el entusiasmo de espectaculares resultados con aplicaciones de IA, algunos afirman que no tiene límites. Otros sostienen que permanece atascada en un asunto fundamental: ¿cómo dotar de sentido común a un robot, a una máquina? Aunque a veces los humanos fallamos al usar el sentido común, pasamos por el proceso mental que requiere interacciones con el entorno (el rio viene con mucha fuerza, oigo como suena, mejor no cruzo y menos cargando a este niño).

La muerte, en Arizona, de una mujer que caminaba fuera de un cruce peatonal, atropellada por un automóvil en modo autónomo al servicio de Uber, ha avivado la polémica sobre el uso de la IA en vehículos que, segura como que dos y dos son cuatro, en nuestras caóticas calles no los veremos. En 2016 murió un entusiasta del Tesla Modelo S, quien aseguraba haber hecho varias pruebas en curvas y a velocidad y que el auto respondía perfectamente; el día de su accidente iba viendo una película confiado en el auto ‘inteligente' que ese día no detectó el camión que iba adelante. Ambos casos plantean sobre quién recae la responsabilidad ante accidentes con vehículos manejados con IA, como los que menciono antes; en Arizona la autorización para las pruebas exige que los vehículos sigan todas las leyes y reglas de tránsito existentes para automóviles y conductores humanos. En el caso de Uber la IA no sirvió para esquivar a la mujer; en el caso del Tesla, que el fallo pudo ser por la luminosidad del día que no permitió que la IA detectara las luces del camión. De algo estoy segura y es que ni amarrada me subo a un auto sin chofer humano.

Los robot nos superan en tareas mecánicas como las que se usan en el ensamblaje de autos; la IA está presente en muchísimas actividades que realizamos a diario y en servicios de atención que recibimos. Reportar daño telefónico nos pone al habla con máquinas que hasta piden confirmar lo correcto de los datos; cuando consulta hoteles en Internet tenga por seguro que seguirá recibiendo ofertas de hoteles porque existen programas que captan y procesan sus datos; estos ordenadores son capaces de identificar a cualquier persona a partir de datos anónimos ‘gracias a los patrones de uso de las tarjetas de crédito'. Me doy cuenta de que soy como un libro abierto para la IA que está en la cotidianidad de mis días; y es una sensación nada grata sentir que soy vigilada por ‘el gran hermano' como el de la novela ‘1984' de George Orwell. La extracción de datos en Facebook por una empresa afiliada a la campaña de Donald Trump para influir en las elecciones es ejemplo de cómo sirve la IA a los que se disputan el poder con malas artes. Como los jefes de las grandes potencias viven amenazándose con guerras, el director del Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona agrega que ‘Es muy preocupante el desarrollo de la robótica inteligente con la finalidad de disponer de robots soldados ya que para un robot es casi imposible distinguir entre un civil inocente y un combatiente'. Es espeluznante imaginar humanos que usarían soldados robots sin sentimientos, sin conciencia de lo que es matar. Otro aspecto que preocupa es la pérdida de trabajos por causa de aplicaciones con IA; los expertos en este campo indican que la educación es la medida más importante para que las personas se ‘reciclen' y puedan cambiar a ‘trabajos donde prime la creatividad… educación que añada el arte entre la ingeniería y las matemáticas'.

Tengo la impresión de que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial son tres maquinarias funcionando con IA desajustada y colisionando entre sí. Las situaciones políticas que estamos viviendo han pasado de preocupantes a alarmantes. William Joy, cofundador de importante empresa informática dice que ‘es más probable que los humanos se destruyan a sí mismos…'. Creo que en eso estamos, Mr. Joy.

COMUNICADORA SOCIAL.