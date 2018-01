Impunidad: mal modelo

Guillermo Rolla Pimentel

La ciudadanía se queja de la violencia y la corrupción, pero no expone que durante 21 años la dictadura dictó un modelo que hoy se cubre de impunidad… y se multiplica, escandalizando y alarmando a la comunidad, llenando las cárceles y los noticieros. Cuando se denuncian coimas, peculados y estafas de funcionarios y hasta de expresidentes nos vienen a la memoria los delitos de los militares y civiles de la dictadura. Las horas de televisión y radiales, con su profunda penetración en campos y vehículos, y las páginas periodísticas están saturadas de sensacionalistas informaciones. El éxito económico local, se está dando ‘a como dé lugar', por blanqueo de capitales, coimas o cualquiera de sus variantes, creando el enriquecimiento injustificado por la nefasta práctica no solo de la impunidad, sino también de la deslealtad, las traiciones, de los cambios de partidos, hasta los asesinatos; y las trampas puestas a los funcionarios para hacerlos aparecer como delincuentes, y presionarlos así, para llevarlos a renunciar a sus puestos. El rodearse de amigos comerciantes ávidos de licitaciones, dejando las banderas ideológicas y sus principios fundamentales; conduce al deterioro de los partidos convirtiéndolos en agencias de empleo, de publicidad, y fábrica de botellas. La ciudadanía clama por reactivar la educación cívica, la eficiencia tecnoadministrativas y sobre todo la honestidad. Los diagnósticos sociológicos, legales y morales ya están definidos desde hace tiempo. Inclusive ya están dictadas muchas normas, las leyes y decretos, pero no todas se aplican en la práctica. Generalizando se destaca la carencia de una cultura cívica en todos los niveles de la población. En las autoridades y dirigentes se evidencia una flexibilidad ante la ética y la responsabilidad ciudadana. Desde arrojar basura al suelo o quebradas y alcantarillas, hasta el cobro de coimas a grandes empresas internacionales, pasando por la evasión de impuestos.

Toda la sociedad actúa sin una disciplina colectiva que revele una uniformidad de propósitos, que haga realidad lo de ‘un Panamá mejor'. Que todas las actividades que se propongan busquen la eficacia, la transparencia, y la perfección que se merecen todos los conciudadanos. Las diferentes organizaciones oficiales y cívicas promueven actitudes y métodos con alguna eficiencia. Publicidad de mensajes orientadores, escuela para padres, cursos de posgrado para maestros y profesores, leyes y guías que den apoyo a un programa educativo dirigido no solo a los estudiantes sino a toda la ciudadanía, trabajadores y amas de casa. Todas estas acciones se programan en el marco de una planificación general que incluya a los ministerios de Justicia, Educación, Social, Salud y medios de comunicación social.

Para que estos componentes tengan eficacia, es preciso prestigiar la vocería y darle una imagen real y efectiva a estos organismos, a las escuelas y a los maestros, a los centros de salud, a la policía.

El desprestigio actual de la mayoría de los Gobiernos del mundo tiene que superarse. La política y los políticos tienen que corregir sus graves y horrorosos errores. Las ideologías deben volver a ser las guías de los partidos y dejar de ser solo dependencias financieras dirigidas a lograr privilegios y ventajas para la clase empresarial, que ha desviado sus objetivos, en vez de cumplir con la responsabilidad social y el desarrollo cultural de sus clientes y funcionarios; con una participación empresarial supervisada por los organismos especializados, que se conjuguen para dar ‘a Panamá primero'. La actuación del Estado es dar bienestar, calidad de vida y felicidad a toda la población.

Estas metas no debería ser muy complicado lograrlas en un país geográficamente pequeño y de poca densidad demográfica. El ambiente puede actuar negativamente y es función del Estado actuar en prevenir y ofrecer las condiciones socioeconómicas que el país requiere. Afortunadamente nuestra geografía nos ha permitido ser puente y estación logística para con el trabajo especializado de nuestros marinos, ser útiles al mundo. Esta misión exige eficacia, estrategias previsoras y transparencia en sus operaciones. En todo Gobierno, de derecha o izquierda, para que tenga la participación del electorado es fundamental la identificación libre y voluntaria de las mayorías, por eso todo autoritarismo o dictadura están condenados al fracaso. En este campo la gente ya tiene la experiencia para que no la confundan entre democracia que es gobierno del pueblo, y neoliberalismo salvaje que es el mandato de un grupo de inversionista capitalistas que no valorizan la paz y la armonía social. Lamentablemente, donde hay ganancias ‘inexorablemente' hay competencias y trampas disputando el mercado. Frente a las maniobras de intentos de desprestigio, ,inclusive de falsos testimonio del Gobierno y el país; nuestros funcionarios deben, además de eficacia, exigir lealtad y honestidad que se encuentran en la identidad ideológica, y que no solo sean los intereses monetarios. Los programas de Gobierno y la verticalidad de los funcionarios son la garantía de los dirigentes. Apartarse de esa conducta, por amistad o dinero, trae riesgos a su estabilidad. Específicamente es conocido el interés de las transnacionales en manejar las rutas del canal, OCDE, CHINA, EUA. Que llegan hasta amenazar La paz. El gran objetivo de las empresas debería ser darle ocupación bien remunerada a los trabajadores locales, que deberían estar bien preparados. La Justicia y los Derechos Humanos han sido violados en la dictadura ,y así tenemos como ejemplos en espera de investigación y justicia casos como: Cemis, Panama Port, Mercado de Valores, Corporación Financiera, Lucky Games, Odebrecht, Virzi, Martinelli, CSS, OCDE, oro de Kadafy, Muñecos de bronce, casinos, Vam Dam. Desaparecidos: más de 140, destacan el padre Héctor Gallego, el líder estudiantil Floyd Britton. Asesinados: varios cientos no definidos, Ing. Jhon Barton, constructor del Hospital San Miguel, asesinato de Omar Torrijos, dictador.

Exilados, varios cientos: comunistas, cristianos, panameñistas. Aún quedamos algunos vivos y otros se quedaron afuera. Lo más grave es que varios malos militares están en libertad, disfrutando de sus dineros mal habidos y aún pretenden dar consejos sobre Democracia.

