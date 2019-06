¿El idioma inglés es difícil de aprender?

Yidis Yalineth Flores Dávila

opinion@laestrella.com.pa



Es muy frecuente escuchar críticas y especulaciones de los estudiantes que consideran que aprender el idioma inglés como segunda lengua es una tarea difícil. Como profesora de Inglés a nivel universitario, una de las quejas más comunes que escucho a diario es que hay muchas reglas gramaticales difíciles de comprender, las cuales no existen en el idioma español, lo que ignoran es que aprender inglés es más fácil de lo que ellos suponen.

A lo contrario, el idioma español es más difícil de aprender como segunda lengua por diversas razones; una de ellas es debido a que sus estructuras gramaticales son más complejas. Suena increíble, ¿verdad? Pero es muy cierto, y en este artículo voy a explicar algunos porqués de esto.

Antes de iniciar, debo decir que me voy a enfocar solo en el aspecto gramatical, que se refiere a la sintaxis que estudia el orden y estructuración de palabras, oraciones y frases. Voy a contrastar ambos idiomas en algunos temas básicos gramaticales en los siguientes puntos:

1. El inglés no tiene género, el español sí: Así es, el inglés carece de género en los sustantivos empleados para referirnos a personas, animales o cosas. El género común se aplica a los sustantivos que sirven para los dos géneros.

Ejemplos: boss: jefe – jefa; dog: perro – perra; computer: computadora - computador.

En el idioma español sí hay distinción de género: las palabras que terminan en ‘a' se refiere a femenino y las que terminan en ‘o' al masculino.

2. El inglés solo tiene dos artículos y el cual solo varía de acuerdo a la palabra siguiente, mientras, que en el español tiene más artículos.

Ejemplos: el determinado en inglés ‘the' y en español ‘el', ‘la', ‘lo', ‘los' y ‘las'.

El indeterminado en inglés ‘a, ‘an' y en español ‘un', ‘una'.

Cuando se aprende inglés decimos: ‘The' Boss, ‘The' dogs, ‘A' computer.

Mientras lo que aprenden español deben revisar el género y cantidad: ‘El (la)' jefe - jefa; ‘Los(as)' perros - perras; ‘Una computadora' - ‘Un' computador.

3. El uso de demostrativos en inglés tiene una estructura definida, solo hay una manera, primero va el adjetivo y después el sustantivo como una regla general.

Demostrativos en inglés: this, that, these those. Ejemplos: ‘This' young girl - ‘Esta' joven muchacha. ‘That' small apartment - ‘Ese' pequeño apartamento.

Mientras que en el español los demostrativos son muchos más: este, esto, esta, ese, esa, aquel, aquello, aquella. Es decir, en el idioma inglés solo existen 4 y en el idioma español existen 8. Por supuesto, tiene que ver con el género y cantidad, pero en inglés solo hace referencia a la cantidad; singular o plural y nada más.

4. Conjugación de los verbos en tiempo presente: El verbo en inglés solo sufre modificación en terceras personas en el tiempo presente.

Ejemplo: Tiempo presente con el verbo study = estudiar. I study; You study; He studies; She studies; It studies; We study; You. Study; They study.

En español es más complicado por la conjugación de los verbos. Se debe tener en cuenta que el pronombre va conforme a la conjugación del verbo.

Ejemplo: Tiempo presente con el verbo estudiar. Yo estudio; Tú estudias; Él estudia; Ella estudia; Esto estudia; Nosotros estudiamos; Ustedes estudian; Ellos estudian.

Como podemos notar el idioma español presenta dificultades gramaticales más complejas que el idioma inglés, y solo hice referencia de manera superficial a algunos puntos básicos gramaticales entre ambos idiomas, pero hay más particularidades por contrastar y analizar entre ellos.

Según Guy Deutscher (2011); reconocido Lingüista internacional, expone en su estimulante libro ‘El Prisma del Lenguaje' que el concepto del idioma más difícil es una tontería. También aduce: ‘La dificultad de un idioma depende de su punto de partida; El sueco es muy fácil, si eres noruego, y el español también lo es si eres italiano, tanto el sueco como el español son más difíciles para las personas que hablan inglés.

¿Entonces es más fácil el inglés o el español? Hasta el momento, no existe una respuesta clara y científica a esta pregunta. Lo que sí puedo decir por lo ante expuesto, es que la gramática inglesa es mucho más sencilla, práctica, y fácil de aprender que la gramática española.

DOCENTE UNIVERSITARIA.