Idaan, hueso duro de roer

Entre las entidades públicas panameñas, una que parece ‘estancada' es el Idaan, porque a través de los años, especialmente los últimos treinta, no ha logrado organizarse para convertirse en una empresa eficiente capaz de entregar aguas potables y saneadas esenciales para la salud. Ha sido hueso duro, pero es impostergable roerlo, porque las áreas carentes de esos servicios no pueden seguir esperando.

Como parte del plan para abastecer de agua potable en todo el país, financiado por el BID, este banco anunció un préstamo millonario para mejorar la operación y comercialización del Idaan. El contrato respectivo para el proyecto, firmado a principios del presente año con la empresa española que ganó la licitación, aún no se refrenda en Contraloría por deficiencias técnicas en su elaboración, de modo que el proyecto todavía no inicia. Entendemos que ‘las cosas en Palacio andan despacio', sobre todo si se quiere asegurar que no se abuse con precios ‘chimbos'.

¿Después de 30 años, tenemos necesidad de estudios millonarios para descubrir cómo mejorar esta institución? Las últimas administraciones, inclusive la actual, al menos han intentado introducir mejoras puntuales para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en varias regiones del país. Desde 1990 - 1994, cuando se duplicó la producción de la planta de Chilibre y se extendió la línea de conducción de agua bajo el Canal hacia Arraiján y vecindades, ha habido varios intentos concretos: la construcción y operación de acueductos y plantas potabilizadoras en diferentes comunidades del país, el aumento de la red de distribución para la ciudad capital, la proliferación de acueductos rurales, y otros esfuerzos muy específicos.

Pero resulta frustrante repasar los esfuerzos por reformar la propia institución en últimos 30 años, porque no han producido consecuencias concretas, valga decirlo, en lo tocante a la misma organización y su operación. Algo se trató de hacer durante el período 1994 - 1999 cuando, lamentablemente, resultó fallido el intento por otorgar su operación en concesión administrativa; y luego, en ocasiones distintas, al menos dos administraciones encargaron a dos altos funcionarios la tarea de analizar y proponer soluciones efectivas. Se trata, si recordamos bien, de las misiones asignadas en su oportunidad al vicepresidente José Dominador Bazán y luego al ministro Rómulo Roux; ambas se ahogaron por una oposición reacia inconmovible. Justo es reconocer que el Idaan, salvo contadas excepciones, ha sido puesto en manos de profesionales idóneos, alguno de ellos, ingenieros sanitarios; y también debemos reconocer los esfuerzos denodados de un personal responsable que a diario sale a reparar averías, roturas y, tanto derroches como escasez de agua, en barrios y áreas de la capital y del interior.

Luego de seis lustros perdidos, ¿no estaría la Autoridad del Canal, la vecina al alcance de nuestra mano, con toda su experiencia en el manejo eficiente de su antigua y bien mantenida planta de Miraflores, construida hace más de 100 años con una comprobada producción eficiente, en capacidad de asesorar en las medidas que hubiese que tomar?

¿Hace falta voluntad política? Qué decir de tantos diputados que dicen proteger los intereses del pueblo: ¿se les escucha encabezar una cruzada individual o colectiva en defensa de las partidas presupuestarias deseable y de un sistema administrativo para el Idaan que permita responder a las necesidades inmediatas y de largo plazo para convertirlo en un ente eficiente?

La realidad del Idaan como empresa ineficiente que no brinda el servicio esperado, que rompe calles e interrumpe el tráfico a ciencia y paciencia de peatones y conductores, debe cambiar con un sólido golpe de timón para dejar de ser la olvidada Cenicienta que ha sido ignorada por muchos años.

EXDIPUTADA