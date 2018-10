¿Por qué los hoteles están vacíos?

Ramón Fonseca Mora

Una parte importante de los viajeros que ingresaban a Panamá desembarcaba en nuestro aeropuerto y llenaba nuestros hoteles en viaje de negocios, no a ver el Canal o bañarse en las playas. ¿Y qué los atraía a nuestro país?

A través de nuestra historia, panameños brillantes, junto con gobernantes visionarios, han redactado leyes que atraen a extranjeros y sus negocios a nuestras tierras. Entre ellas, la Ley de Marina Mercante, sociedades anónimas, Zona Libre, bancos, Panamá — Pacífico, empresas internacionales, entre otras. Todas ellas se basan en la confianza en nuestras instituciones, ventajas fiscales, y en algo precioso, único en un mundo cada vez más regulado: la privacidad.

Todo eso sufrió un golpe del que casi no nos recobramos al final de la dictadura. Costó muchos esfuerzos y muchos años restablecer la confianza en nuestro istmo. Recuerdo las visitas a Asia y Europa en la búsqueda de nuevos negocios, en donde, al intentar promover a nuestro país, la conversación invariablemente terminaba en el tema ‘Noriega'. No obstante, gracias al esfuerzo de muchos panameños, comenzamos de nuevo a recibir en nuestras riberas la visita de personas de todo el mundo.

Sin embargo, la historia se olvida fácil y ahora nos encontramos de nuevo en una crisis catastrófica para nuestro sector servicios, la que alejará a los viajeros de nuestros hoteles, bancos, restaurantes, oficinas, y los enviará a otros lugares que compiten con nosotros, como Miami, Bahamas, New York, Londres. También fomentará el desempleo y disminuirá las recaudaciones fiscales. Y esa crisis se debe a que nos alejamos de lo más codiciado hoy en el mundo y que Panamá ofrecía, al igual que nuestra competencia.

Para explicarlo, cito el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprovecho para decir que uno de sus primeros borradores fue escrito por nuestro grande Dr. Ricardo J. Alfaro (tema para otro artículo). Su texto dice así:

‘Nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques '.

Entonces, ¿qué atraía a personas del mundo entero a nuestras tierras, como abejitas a las flores? Un bien cada vez más escaso: ¡La privacidad!

Por supuesto, la privacidad también ayuda a que maleantes cometan abusos y hay que tener normas y regulaciones que los filtren. Pero esto no es excusa para eliminarla.

En el mundo, algunas personas e instituciones, incluyendo Gobiernos, se han convertido en enemigos viscerales de este Derecho Universal. Con la excusa (válida algunas pocas veces) de investigar la ilegalidad, cada vez más fisgonean y se meten en nuestra vida privada, invocando reglas y leyes diseñadas por ellos mismos para estos propósitos. Algunos países, como EUA e Inglaterra, por ejemplo, tienen estándares dobles: investigan a sus ciudadanos, pero son refugios de privacidad para los extranjeros que utilizan sus sistemas bancarios y legales. Panamá era uno de los pocos países que ofrecía este Derecho vital para muchos, pero, quizás por competir con los grandes, entre otras razones, fuimos atacados injustamente por nuestros contrincantes.

Existe un movimiento global de corte socialista que busca que el Estado lo controle todo, utilizando como excusa los temas ilegales. Ese fue el que planeó el ‘hackeo' a nuestra antigua firma, hoy quebrada, y que lanzó el ataque virulento y demoledor en contra de Panamá. Aprovecho para pedir disculpas una vez más por no haber podido prevenir que nuestra firma fuera utilizada como caballo de Troya y punta de lanza en este ataque. A nuestro favor podríamos decir que, después de casi tres años de investigación, ninguno de las decenas de fiscales en múltiples países que tuvieron la oportunidad de estudiar a fondo nuestra documentación de 40 años nos han imputado por algún delito, salvo lamentablemente aquí. Y lo más triste de esto es que en nuestro Istmo hubo cómplices, algunos quizás de buena fe, pero otros con la intención malévola y visceral de aprovechar el tema para destruir nuestra industria de servicios, lanzando al desempleo a miles de panameños que trabajaban en este sector, incluyendo los 400 colaboradores nuestros solo en Panamá. Familias, bancos con hipotecas y préstamos sin poder pagar, hasta el chichero de la esquina, fueron afectadas. Y el Gobierno no protegió una de sus industrias más importantes. No se imitó el ejemplo del primer ministro de Bermudas, quien, en un ‘hackeo' semejante a una firma de su país, dijo enfáticamente: ‘¡Nosotros no les vamos a cobrar sus impuestos!'. Tampoco se protegió de ataques de extranjeros a otro grupo económico (Waked), culpado de crímenes que nadie nunca probó y que también causó la pérdida de cientos de empleos.

La privacidad es como el cristal: cuando se rompe es difícil de reparar. Se puede, pero se necesita un fuego intenso que lo rehaga. Y esto solo lo puede hacer un grupo de panameños de los sectores público y privado, quienes, con los pantalones bien puestos, decidan defender a la Patria. Por eso, hasta que lleguen, nuestros hoteles seguirán vacíos.

