Una gran alianza nacional

Luis Benjamín Rosas

Es necesario, que quienes estamos luchando para mantener a flote algunos sectores importantes en la vida económica del país le echemos un ojo y veamos qué está pasando en la vida política. A fin de cuentas, aspiramos, que lo que hoy no va bien, mañana marche mejor y mucho depende de quienes tengan la oportunidad de ganar y la capacidad de hacer gobierno a partir del 2019.

Mi análisis tiene también la experiencia de haber transitado por la vida política como Diputado y Contralor General de la República, posiciones que me permitieron ver el contexto local y nacional de la política.

El Panameñismo, parto del hecho de que no ha hecho las cosas bien, el sector agropecuario se ha visto sumamente abandonado y el hombre del campo está pasando momentos difíciles, lo mismo me llega del comerciante, del técnico, la economía esta lenta y no han sido capaces de estar a la altura de la responsabilidad entregada, por tanto lo que hagan políticamente a favor de repetir en el gobierno, no hará más que traer más de lo mismo.

Quedan los otros dos grandes, el PRD y Cambio Democrático, ambos de oposición y por lo que se percibe, serán estos dos los que se disputarán las riendas del próximo gobierno.

El PRD está concentrado en la definición de un abanderado presidencial, no hay claridad sobre ello, cada grupo apuesta al suyo y las corrientes políticas condenaron al partido a la dificultad de formalizar una alianza electoral con otros partidos. Los partidos más pequeños y medianos aparte de aspirar a un plan programático por el país, aspiran a verse representados con candidatos ganadores en una alianza electoral, lo sé porque fui vicepresidente nacional del Molirena en los momentos en que se construyó la alianza con el CD y en la que juntos llegamos al gobierno en el 2009.

Los partidos grandes tienen que abrir espacios para que aquellos que comparten su idea de gobierno tengan la oportunidad de participar y verse representados, el PRD presentó hace poco un documento donde señala los circuitos, distritos y corregimientos donde no realizará elecciones primarias y estarían en condición de realizar alianzas políticas.

En resumen, la propuesta del PRD no envía un mensaje claro en cuanto desprendimiento de abrir espacios para que otras fuerzas, otras voces se sumen. Los partidos pequeños corren el permanente riesgo de desaparecer y necesitan que en determinados sectores se les garantice una opción real de participación, sino exitosa, por lo menos competitiva.

En el otro extremo está el CD, un partido que sabe que para ganar necesita de aliados, por lo menos así lo demuestra en su propuesta de posibles alianzas, el CD ha reservado una gran cantidad de curules (46), ellos hoy cuentan con 24 diputados en la Asamblea Nacional, es decir quedan 22 posiciones en las que los futuros aliados podrían participar, lo mismo sucede en la gran cantidad de posiciones a alcaldes y representantes de corregimiento. El CD ha abierto para una posible alianza, la alcaldía de Panamá y la de David por citar dos ejemplos, son estas las decisiones que tienen que tomar los partidos cuando quieren realmente conformar una gran alianza de unidad nacional.

Para hacer un buen gobierno tiene que haber desprendimiento, sumar voces y esfuerzos, sin embargo, para gobernar, primero las propuestas políticas tienen que ganar en la urna, por lo que desde las conformaciones de las alianzas políticas, podemos ver qué tanta madurez política existe, primero para ganar y luego para gobernar. Las capacidades que tengan los partidos de hacer una gran alianza nacional, será un factor determinante para quien quiera ganar en el 2019.

He tenido la oportunidad de presidir la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP) desde esa representación he adquirido la experiencia de que los gobiernos con más amplitud nacional, con más integración de sectores son con los que al agro les ha ido un poco mejor, siempre ha sido una lucha el que se nos escuche y atienda las peticiones del sector primario, sin embargo estas inquietudes y problemas por los que pasa el sector en general son desoídas y menos atendidas en aquellos gobiernos donde no hay un concepto de unidad nacional y hasta en eso la diversidad de partidos en una alianza política y luego en el gobierno, hace mucha diferencia, por tanto lo que pasa en política si condiciona el que nuestras realidades cambien para bien o para mal. Allí mi interés en escribir estas líneas.

El gobierno actual no nos traerá nada nuevo, el PRD tiene una camisa de fuerza impuesta por su dirigencia interna, el CD es de los grandes el que tiene mayor capacidad de conformar una gran alianza nacional, yo espero como miles de panameños que así sea y se logre un cambio que dé un impulso a nuestra economía, una oportunidad real al sector agropecuario y una visión de país que pueda salir adelante con manos capaces, por eso espero de sus dirigentes, sentido de país, donde el partido y las candidaturas propias no van por delante y convoquen a todos y todas a un arduo trabajo por un nuevo cambio en el país.

EXCONTRALOR DE LA REPÚBLICA Y EXDIPUTADO