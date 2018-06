Goles en Rusia y no en Panamá

Álvaro Alvarado





Hoy quiero aprovechar mi artículo de los miércoles para pedirle encarecidamente al pueblo panameño que nos concentremos en todo lo que está sucediendo en el país y no permitamos que el mundial de fútbol o la llegada de Ricardo Martinelli se conviertan en una especie de cortina de humo que permita al Gobierno aprovechar el descuido para meternos los goles que necesitan en estos momentos previos a las elecciones del próximo año.

El presidente Juan Carlos Varela sigue negando la existencia de una pugna política entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando todos sabemos aquí que el origen de la misma fue el rechazo a las dos magistradas en enero pasado y la estocada final fue el desmantelamiento de la Comisión de Credenciales por las bancadas de Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático y los anuncios de algunos diputados de realizar un posible juicio al señor Juan Carlos Varela. Esto fue lo que ocasionó la furia del presidente, quien, en un acto en Bocas del Toro, amenazó a los diputados de CD y PRD con que actuaría en contra de ellos, usando todos lo mecanismos que estuvieran a su alcance.

Recuerdo claramente haber conversado con un par de diputados en julio del año pasado sobre el tema de las auditorías a las juntas comunales y ambos me confirmaban que el propio contralor los había llamado en esa época para informarles que las mismas ya habían concluido. Lo extraño de todo esto es que esta información llega a manos del contralor Federico Humbert en julio del año pasado y no es hasta febrero de este año, 2018, que es divulgada por él a lo medios de comunicación. Además sale de manera incompleta, ya que no se anuncia con claridad cuáles fueron los diputados que, en el período 2009-2014, hicieron mal uso de los recursos del Estado nombre por nombre y el tipo de delito que cometieron. Lo que deja entrever que todos violentaron la Ley, excepto uno (Aris de Icaza) que no hizo transferencia de dinero a las juntas comunales. ¿Por qué esperar siete meses para revelar algo tan importante como esto? ¿No será que pretendían utilizar esta información para conseguir algunos favores de los diputados que lograron la reelección y al no conseguir dichos favores decidieron utilizarla?

Mañana arranca el Mundial de Fútbol y durante todo este tiempo debemos estar atentos a la elección de la próxima junta directiva de la Asamblea Nacional. Hasta el momento la diputada Yanibel Abrego parece contar con los votos que le permitirían reelegirse como presidenta de este Órgano del Estado, a pesar de que el presidente de la República ha pedido a su círculo cero en la Asamblea mover cielo y tierra para que esto no ocurra. Las movidas del Ejecutivo para lograr su objetivo con el apoyo de la Contraloría no van a cesar y esto es lo que empaña la labor de esta institución que está en todo su derecho de realizar este tipo de auditorías a cualquier institución que maneje recursos del Estado .

El factor Ricardo Martinelli no deja de ser importante para los panameños, ya que es la primera vez que un ex presidente de la República es extraditado a Panamá. No debemos permitir que el Gobierno utilice esta carta para distraer la atención de la ciudanía. La Corte Suprema de Justicia debe asumir con seriedad el rol para el que está llamada en este momento como investigador y juzgador. El Ejecutivo por su parte debe concentrarse en la tarea de gobernar y tratar, en el último año de administración que le queda, de solucionar hasta donde pueda los graves problemas que vive la nación panameña.

El Gobierno debe permitir que este caso camine normalmente, ya que en la medida en que la población sospeche que las manos del presidente Varela están metidas en el caso Martinelli, el efecto en la gente será a la inversa y empezaremos a ver a un Ricardo Martinelli empoderado, pasando de victimario a víctima.

Yo no puedo salir a defender a un hombre que montó toda una estructura tecnológica que le permitió a ese grupo de allegados al poder espiar todo en la vida personal y profesional de toda persona que no comulgara con el Gobierno. Debo confiar en que la Justicia de mi país hará su trabajo y sabrá tomar la mejor decisión para sentar un precedente en este país de tal forma que a más nadie se le ocurra volver cometer un delito tan bochornoso.

